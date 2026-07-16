Fed: Εννιά συστάσεις για να θωρακιστεί από την κατασκοπεία – H καταδίκη Ρότζερς

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Ο εσωτερικός ελεγκτικός φορέας της Fed προειδοποίησε την Πέμπτη ότι η κεντρική τράπεζα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την προστασία ευαίσθητων οικονομικών πληροφοριών, τις οποίες επιβουλεύονται ξένοι αντίπαλοι.

Η προειδοποίηση περιλήφθηκε στη νέα έκθεση του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή, η οποία δημοσιεύθηκε μία ημέρα μετά την καταδίκη του πρώην ανώτερου συμβούλου της Fed σε ποινή φυλάκισης άνω των τριών ετών, επειδή είπε ψέματα σε ομοσπονδιακούς ανακριτές που διερευνούσαν αν είχε μοιραστεί εμπιστευτικά δεδομένα με πράκτορες των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Η έκδοση της ποινής έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει την καταπολέμηση της φερόμενης οικονομικής κατασκοπείας εκ μέρους του Πεκίνου.

Εννιά συστάσεις για την Fed

Στην έκθεσή του, ο Γενικός Επιθεωρητής ανέφερε ότι η διαχείριση κινδύνων της Fed δεν εντοπίζει απειλές για τα ιδιόκτητα δεδομένα και τις πληροφορίες της, ενώ στερείται διαδικασίας για τον εντοπισμό κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και κινδύνων που προέρχονται από εσωτερικούς παράγοντες.

Η κεντρική τράπεζα επίσης δεν διαθέτει κατάλληλες διαδικασίες εκπαίδευσης ή ανταλλαγής πληροφοριών, διαπίστωσε η εποπτική αρχή.

Report: The @federalreserve Needs a More Robust Insider Risk Management Programhttps://t.co/m41nOmReXB — Federal Reserve-CFPB OIG (@OIGFedCFPB) July 16, 2026

«Οι αποκλειστικές οικονομικές πληροφορίες του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για ξένους αντιπάλους που επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ και να αποδυναμώσουν την εθνική ασφάλεια», αναφέρεται στην έκθεση του γενικού επιθεωρητή. «Κίνδυνοι μπορούν επίσης να προκύψουν από το εσωτερικό, για παράδειγμα, από έναν υπάλληλο που, εν γνώσει του ή άγνοια, μοιράζεται ευαίσθητες πληροφορίες με ξένους πράκτορες».

Ο γενικός επιθεωρητής διατύπωσε εννέα συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η κεντρική τράπεζα πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της, συμπεριλαμβανομένων τρόπων για τον προσδιορισμό των κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του Διοικητικού Συμβουλίου και την αξιολόγηση των κινδύνων.

Η καταδίκη του πρώην συμβούλου της Fed

Ένας πρώην ανώτερος σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed καταδικάστηκε σε φυλάκιση άνω των τριών ετών επειδή είπε ψέματα σε ομοσπονδιακούς ερευνητές σχετικά με την κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών κεντρικής τράπεζας σε Κινέζους πράκτορες πληροφοριών, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο 64χρονος , Τζον Χάρολντ Ρότζερς, κρίθηκε ένοχος τον Φεβρουάριο για ψευδείς δηλώσεις σε ερευνητές όταν αρνήθηκε ότι κοινοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τη νομισματική πολιτική, είπε η εισαγγελέας των ΗΠΑ Jeanine Pirro σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

Το ίδιο δικαστήριο τον αθώωσε από την πιο σοβαρή κατηγορία της συνωμοσίας για διάπραξη οικονομικής κατασκοπείας. «Ο Τζον Ρότζερς πέρασε χρόνια κρυφά διοχετεύοντας ευαίσθητες πληροφορίες της Fed σε Κινέζους κατασκόπους, στη συνέχεια κοίταξε τους ερευνητές στα μάτια και είπε ψέματα γι’ αυτό. Και όταν αυτό δεν ήταν αρκετό, είπε ψέματα ξανά ενόρκως στη δίκη» τόνισε η εισαγγελέας.

Ο Ρότζερς, Αμερικανός πολίτης με διδακτορικό στα οικονομικά, εργάστηκε ως ανώτερος σύμβουλος στο τμήμα διεθνών οικονομικών του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας από το 2010 έως το 2021, με πρόσβαση σε μη δημόσιο υλικό σχετικά με τη νομισματική πολιτική και τις συζητήσεις της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η ανταλλαγή εκ των προτέρων γνώσης των αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια θα μπορούσε να επιτρέψει στο Πεκίνο να αποκομίσει «τεράστια κέρδη» από το trading των περίπου 1,5 τρισ. δολαρίων σε αμερικανικά ομόλογα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Ρότζερς φέρεται να έχει ξεκινήσει μυστική σχέση το 2017 με τον Χούμιν Λι, έναν Κινέζο πράκτορα πληροφοριών που γνώρισε σε ένα συνέδριο στην Κίνα και μετέφερε πληροφορίες της Fed κατά τη διάρκεια συναντήσεων σε δωμάτια κινεζικών ξενοδοχείων που πραγματοποιούνταν με το πρόσχημα της διδασκαλίας ακαδημαϊκών μαθημάτων.

Εκτύπωσε εμπιστευτικά έγγραφα πριν ταξιδέψει στην Κίνα, στέλνοντας υλικό μέσω email στον προσωπικό του λογαριασμό μετά την αφαίρεση των σημάνσεων διαβάθμισης και προωθώντας ευαίσθητες πληροφορίες σε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Fudan, ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σε αντάλλαγμα, έλαβε θέση πανεπιστημιακού καθηγητή και οικονομικά οφέλη, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Ερωτηθείς απευθείας σε συνέντευξη του γενικού επιθεωρητή τον Φεβρουάριο του 2020 εάν είχε μοιραστεί ποτέ εμπιστευτικές πληροφορίες της Fed εκτός του διοικητικού συμβουλίου, ο Ρότζερς απάντησε «ποτέ», σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε στο αίτημα του CNBC για σχόλια.