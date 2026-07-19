Κίνα: Ανακοίνωσε την αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ

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Μετά την απότομη αύξηση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου την περασμένη εβδομάδα, η Κίνα θα αυξήσει τις εγχώριες τιμές λιανικής της βενζίνης και του ντίζελ, με ισχύ από τις 18 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η κρατική επιτροπή οικονομικού σχεδιασμού.

Η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, η οποία προσαρμόζει τακτικά τα ανώτατα όρια στις τιμές λιανικής με βάση την τιμή του πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά, ανακοίνωσε ότι η τιμή της βενζίνης θα αυξηθεί κατά 300 κινεζικά γιουάν, ή κατά 44,29 δολάρια ο τόνος από το Σάββατο.

Η τιμή λιανικής του ντίζελ θα αυξηθεί κατά 290 γιουάν, ή 42,82 δολάρια ο τόνος, είπε ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος της Κίνας.

«Ο τελευταίος κύκλος τιμολόγησης χαρακτηρίστηκε από ασταθή κέρδη στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου εν μέσω ανανεωμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, ωθώντας τη μέση τιμή του αργού πετρελαίου κατά τις 10 εργάσιμες ημέρες που προηγήθηκαν της προσαρμογής πάνω από εκείνη του προηγούμενου κύκλου τιμολόγησης» ανέφερε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, επικαλούμενο τον Liu Bingjuan, επικεφαλής αναλυτή ενέργειας της εταιρείας παροχής υπηρεσιών πληροφοριών Oilchem.

Επιπλέον, η NDRC διέταξε τους κρατικούς γίγαντες διύλισης CNPC, Sinopec και CNOOC «να διατηρήσουν την παραγωγή και να διευκολύνουν τη μεταφορά για να διασφαλίσουν σταθερό εφοδιασμό».

Οι τιμές λιανικής των καυσίμων αναμένεται να αυξηθούν όχι μόνο στην κεντρικά σχεδιασμένη κινεζική αγορά αλλά σε όλες τις αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Φλερτάρει με τα 4 δολάρια η βενζίνη στις ΗΠΑ

Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τον Απρίλιο, καθώς η εκ νέου κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η απότομη διακοπή της ανάκαμψης των ροών στα Στενά του Ορμούζ ώθησαν τις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από ένα μήνα.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ απέχει ελάχιστα από το να φτάσει ξανά τα 4 δολάρια το γαλόνι, ενώ η μέση εθνική τιμή του ντίζελ έφτασε τα 5 δολάρια ανά γαλόνι την Πέμπτη, δήλωσε αργά την Πέμπτη ο Patrick De Haan, επικεφαλής ανάλυσης πετρελαίου στην GasBuddy.

Οι Αμερικανοί δαπάνησαν 308 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα για βενζίνη την Πέμπτη 16 Ιουλίου, σε σχέση με την ίδια ημέρα πριν από ένα χρόνο, πρόσθεσε ο De Haan.