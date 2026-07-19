Βρετανία: Ανοιχτή πλέον η σύγκρουση με την Κίνα για την British Steel

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Απειλές διατυπώνει πλέον η κινεζική Jingye Steel , μετά την εθνικοποίηση της British Steel, της τελευταίας μεγάλης χαλυβουργίας στη Βρετανία.

Η κινεζική εταιρεία και πρώην ιδιοκτήτης δήλωσε ότι το Λονδίνο πρέπει να σταματήσει αμέσως να «καταπατά» τους διεθνείς επενδυτικούς κανόνες βάσει του βρετανικού δικαίου και απαίτησε πλήρη αποζημίωση για τις επενδυτικές του ζημίες.

Η Jingye απέκτησε την εταιρεία, μαζί με το κύριο εργοστάσιό της και περίπου 3.500 υπαλλήλους στο Scunthorpe, στη βορειοανατολική Αγγλία, από πτώχευση στις αρχές του 2020. Οι μεγάλες ζημίες πέρυσι οδήγησαν στην απόφαση να κλείσουν οι υψικάμινοι. Στη συνέχεια, το Λονδίνο ανέλαβε τον έλεγχο της εταιρείας.

Η Jingye τόνισε ότι από την εξαγορά, είχε επενδύσει σε εγκαταστάσεις και τεχνολογία, είχε πληρώσει φόρους και είχε δημιουργήσει «δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας». Η εταιρεία δήλωσε ότι οι ενέργειες της βρετανικής κυβέρνησης συνιστούσαν προδοσία και βίαιη κατάσχεση των περιουσιακών της στοιχείων. Την Πέμπτη, η βρετανική κυβέρνηση δικαιολόγησε τις ενέργειές της ισχυριζόμενη ότι εξασφάλιζε το μέλλον της παραγωγής χάλυβα και τις εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Οπως φαίνεται προετοίμαζε την εθνικοποίηση εδώ και αρκετό καιρό.

Το ζήτημα της αποζημίωσης

Συμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η βρετανική κυβέρνηση θα διορίσει τώρα έναν ανεξάρτητο εκτιμητή για να «αξιολογήσει εάν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση». Η Jingye έχει υποστηρίξει στους λογαριασμούς της στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε δηλώσεις στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης WeChat ότι η British Steel ήταν ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο άξιο μεγάλης αποζημίωσης, παρόλο που ήταν προετοιμασμένη να αποχωρήσει και να την αφήσει να καταρρεύσει, σχολιάζει ο Guardian.

Ο Κιρ Στάρμερ , ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε την περασμένη Πέμπτη πως «Η British Steel είναι μέρος του ιστού του έθνους μας και ακρογωνιαίος λίθος της βιομηχανικής ισχύος της Βρετανίας.

«Η σημερινή απόφαση (ο δημόσιος έλεγχος της British Steel) διασφαλίζει το μέλλον της χαλυβουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, προστατεύει τις εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και διαφυλάσσει μια ζωτική εθνική ικανότητα. Αυτή η κυβέρνηση θα ενεργεί πάντα προς το εθνικό συμφέρον για να υποστηρίζει τη βρετανική βιομηχανία, να ενισχύει την οικονομία μας και να διασφαλίζει ότι οι βιομηχανίες στις οποίες βασιζόμαστε μπορούν να ευδοκιμήσουν στο μέλλον».

Στο θέμα παρενέβη το κινεζικο υπουργείο Εξωτερικών τονίζοντας ότι η βρετανική προσέγγιση σε αυτό το θέμα θα επηρεάσει την αντίληψη των Κινέζων επενδυτών για το «επενδυτικό κλίμα» στη Βρετανία και την κοινή γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία της βρετανικής κυβέρνησης.