Κίνα: Αναζητά μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας της – Ποια είναι η εικόνα το β’ τρίμηνο του 2026

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Πρόσθετα μέτρα τόνωσης της οικονομίας αναμένεται να λάβουν αυτόν τον μήνα κορυφαίοι ηγέτες της Κίνας, μετά από μια απότομη επιβράδυνση του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο.

Στην επόμενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου οι ηγέτες πρόκειται να επικεντρωθούν στην επιτάχυνση της έκδοσης ομολόγων, ώστε να επιτραπεί η αύξηση των δαπανών για υποδομές σε μια οικονομία στην οποία οι εξαγωγές σημειώνουν ισχυρή απόδοση, αλλά η εγχώρια ζήτηση είναι ασθενής.

«Ακόμα και πριν από λίγους μήνες, η αίσθησή μου ήταν ότι ότι επρόκειτο για μια αρκετά επικίνδυνη περίοδο για την οικονομία και, με την πρόσθετη απώλεια δυναμικής, νομίζω ότι ο έχει πλέον φτάσει χρόνος για δράση», δήλωσε στους Financial Times ο Eswar Prasad, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Cornell. «Επομένως, πρέπει να δούμε τι θα προκύψει από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου».

Επιβράδυνση ανάπτυξης στην Κίνα

Ο στόχος ανάπτυξης της Κίνας για το 2026, ύψους 4,5-5%, ήταν ήδη ο χαμηλότερος εδώ και δεκαετίες, ενώ η ανάπτυξη στο δεύτερο τρίμηνο ήταν ακόμη χαμηλότερη, φτάνοντας στο 4,3%.

Ενώ τα επίσημα μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι η ανάπτυξη του πρώτου εξαμήνου ήταν 4,7%, εντός του εύρους-στόχου, η επιδείνωση εγείρει ερωτήματα σχετικά με την πιθανή ανάγκη ανάληψης δράσης από το Πεκίνο.

«Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η ανησυχία είναι ότι εάν η επιβράδυνση συνεχιστεί, τότε διακυβεύεται ο στόχος για ολόκληρο το έτος », δήλωσε ο Hui Shan, επικεφαλής οικονομολόγος για την Κίνα στην Goldman Sachs.

Επιβραδύνθηκε η κατανάλωση των νοικοκυριών

Η χαμηλή εμπιστοσύνη των νοικοκυριών υπονομεύει την εγχώρια ζήτηση, οδηγώντας σε μεγαλύτερη πίεση στις κυβερνητικές δαπάνες για υποδομές και σε ραγδαία αύξηση των εξαγωγών για την τόνωση της ανάπτυξης – κυρίως τσιπ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που σχετίζονται με το AI boom.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο. Ωστόσο, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν μόνο κατά 1% και η μακροχρόνια ύφεση στον τομέα των ακινήτων έχει δείξει σημάδια επιδείνωσης, με τις επενδύσεις στον τομέα να καταρρέουν κατά 18% το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τους FT.

«Για να σταθεροποιηθεί η κατανάλωση, πιθανότατα χρειάζεται να δούμε την αγορά κατοικίας να σταθεροποιείται», δήλωσε ο Adam Wolfe, οικονομολόγος στην Absolute Strategy. Αν και υπήρξαν ενδείξεις σταθεροποίησης στις μεγαλύτερες πόλεις της Κίνας, «στις μικρότερες πόλεις, θα χρειαστεί πολύς χρόνος», είπε.

Σε μια στρογγυλή τράπεζα με επιχειρηματικούς ηγέτες και ειδικούς την περασμένη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός της Κίνας Li Qiang ζήτησε αυξημένα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης, ενώ ανέφερε τη λέξη «σταθεροποίηση» τουλάχιστον τέσσερις φορές.

Κίνα: Ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές

Το Πεκίνο εξακολουθεί να έχει επιλογές φέτος για να κατευθύνει την οικονομία στην παρούσια συγκυρία, ανέφεραν αναλυτές. Η συνολική έκδοση κρατικών ομολόγων στα τέλη Ιουνίου ανήλκθε στο 43% του στόχου των 11,9 τρισεκατομμυρίων γουάν για ολόκληρο το έτος, αφήνοντας περιθώρια επιτάχυνσης στο τρίτο τρίμηνο.

Επιπλέον, η κυβέρνηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει άλλα 1,8 τρισεκατομμύρια γουάν από προηγουμένως εγκεκριμένα αλλά αχρησιμοποίητα όρια έκδοσης ομολόγων. Το Πεκίνο δημιούργησε επίσης φέτος ένα αναπτυξιακό χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 800 δισεκατομμυρίων γουάν σε πιστώσεις κρατικών τραπεζών, το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί για δημοσιονομική στήριξη.

Προτεραιότητα στις επενδύσεις

Οι αναλυτές προειδοποίησαν κατά της υπερβολικής στήριξης στην κατανάλωση, δίνοντας προτεραιότητα στις επενδύσεις σε προηγμένη τεχνολογία.

«Αναμένουμε ότι οι κρατικοί πόροι θα διατεθούν περισσότερο σε τεχνολογίες αιχμής, όπως σε τεχνητή νοημοσύνη, ημιαγωγούς, κβαντική υπολογιστική και προηγμένη κατασκευή, παρά στις τσέπες των νοικοκυριών», αναφέρει σε έκθεσή της η Morgan Stanley.

Ο Prasad του Cornell δήλωσε ότι η συγκέντρωση στην τεχνολογία και τις εξαγωγές θα «δημιουργήσει λίγο χώρο», αλλά θα βοηθήσει ελάχιστα στην επιδείνωση της αύξησης του εισοδήματος των νοικοκυριών και των προοπτικών απασχόλησης, ιδίως μεταξύ των ομάδων χαμηλότερου εισοδήματος.