 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

UBS: Μια θέση στο πάνθεον των παγκόσμιων διαχειριστών πλούτου

Ο ανταγωνισμός με τα μεγάλα ονόματα της Wall Street, οι δυσκολίες και οι προκλήσεις για την UBS

World 19.07.2026, 22:44
Σχολιάστε
UBS: Μια θέση στο πάνθεον των παγκόσμιων διαχειριστών πλούτου
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μια θέση στο πάνθεον των κορυφαίων τραπεζών διαχείρισης πλούτου στις ΗΠΑ διεκδικεί η UBS.

Η άδεια λειτουργίας σε εθνικό επίπεδο και η αύξηση των πελατών έχουν δημιουργήσει αισιοδοξία στο αμερικανικό τμήμα διαχείρισης πλούτου μετά από μια δύσκολη περίοδο αποχωρήσεων συμβούλων, αδύναμης κερδοφορίας και εσωτερικής αναμόρφωσης.

Ωστόσο, η UBS απέχει πολύ από το να φτάσει τους ανταγωνιστές της Wall Street στην πλουσιότερη αγορά διαχείρισης πλούτου στον κόσμο, και οι προτεινόμενοι ελβετικοί κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας απειλούν να κάνουν τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ πιο ακριβές, ακριβώς τη στιγμή που προσπαθεί να κλείσει το χάσμα, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Όταν η Cevian Capital αποκάλυψε ένα μερίδιο 1,2 δισ. ευρώ στα τέλη του 2023, ο συνιδρυτής του ακτιβιστή επενδυτή, Lars Förberg, υποστήριξε ότι η τράπεζα αποτιμάται «σαν μια μέση ευρωπαϊκή τράπεζα, όχι ως κορυφαίος παγκόσμιος διαχειριστής πλούτου».

Το κλείσιμο του χάσματος αποτίμησης με την Morgan Stanley, είπε, θα μπορούσε τελικά να διπλασιάσει την αξία της UBS. Άτομα που γνωρίζουν την επενδυτική θέση της Cevian ανέφεραν ότι η βελτίωση της επιχείρησης πλούτου των ΗΠΑ ήταν κεντρικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η ευκαιρία είναι ξεκάθαρη. Οι ΗΠΑ φιλοξενούν σχεδόν το ήμισυ των επενδυμένων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου και τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ιδιωτικού πλούτου στον κόσμο.

Ωστόσο, η οικοδόμηση ενός κερδοφόρου franchise στη χώρα έχει αποδειχθεί μια από τις πιο επίμονες προκλήσεις της τράπεζας.

Όταν ο διευθύνων σύμβουλος Σέρτζιο Ερμότι  αποκάλυψε τη στρατηγική της UBS μετά την Credit Suisse στις αρχές του 2024, το τμήμα διαχείρισης πλούτου στις ΗΠΑ έγινε κεντρική προτεραιότητα. Το πρόβλημα ήταν η κερδοφορία.

Το σχέδιο της UBS ήταν να αυξήσει τα κέρδη, να προσελκύσει περισσότερα χρήματα πελατών και να οικοδομήσει ευρύτερες τραπεζικές σχέσεις με πλούσιους Αμερικανούς.

Η υλοποίηση αυτής της φιλοδοξίας αποδείχθηκε δύσκολη. Μετά την προσέλκυση νέων κεφαλαίων πελατών το 2023 και το 2024, ο κλάδος πλούτου αντιμετώπισε δυσκολίες πέρυσι, υποφέροντας από εκροές πελατών για τρία συνεχόμενα τρίμηνα.

Η επιδείνωση συνέπεσε με την σαρωτική αναδιάρθρωση υπό την ηγεσία δύο στελεχών με βαθύ υπόβαθρο στην επενδυτική τραπεζική, αλλά λιγότερη εμπειρία στη διαχείριση ενός franchise χρηματοοικονομικών συμβούλων στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, εκατοντάδες οικονομικοί σύμβουλοι έχουν έκτοτε εγκαταλείψει τον κλάδο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, αναγκάζοντας τους διαχειριστές να αφιερώσουν μεγάλο μέρος του περασμένου έτους επικεντρωμένοι στη διατήρηση συμβούλων αντί για την πρόσληψη νέων, ενώ αντίπαλοι, όπως η Morgan Stanley και η JPMorgan, συνέχισαν να προσλαμβάνουν επιθετικά.

Σημείο τριβής οι αμοιβές

Ένα σημείο ανάφλεξης ήταν μια αλλαγή στο μοντέλο αποζημίωσης συμβούλων της UBS. Η τράπεζα κατάργησε το μακροχρόνιο «συνδυασμένο ομαδικό πλέγμα», ένα σύστημα που επέτρεπε στους συμβούλους να συγκεντρώνουν τα έσοδά τους και να αυξάνουν τα μπόνους τους.

Η διοίκηση πίστευε ότι η συμφωνία είχε αποφέρει πιο γενναιόδωρα πακέτα αποδοχών από αυτά που προσέφεραν οι ανταγωνιστές. Η κίνηση αποδείχθηκε εξαιρετικά αντιδημοφιλής.

Σε αντίθεση με το private banking, όπου η κύρια σχέση των πελατών είναι με το ίδρυμα, οι οικονομικοί σύμβουλοι στις ΗΠΑ πληρώνονται σε μεγάλο βαθμό μέσω προμηθειών και συχνά έχουν οι ίδιοι την ευθύνη για τη σχέση με τον πελάτη. Αρκετά άτομα που γνωρίζουν την επιχείρηση δήλωσαν ότι η πολιτισμική αλλαγή αποδείχθηκε πιο δύσκολη από τo αναμενόμενο.

Η UBS έκτοτε έχει αναθεωρήσει μέρη της δομής των αποδοχών της, αυξάνοντας τις πληρωμές και τα οφέλη σε μια προσπάθεια να σταματήσει τις αποχωρήσεις.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η αναδιάρθρωση μπορεί να αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Ο τομέας πλούτου στην Αμερική κατέγραψε κέρδη προ φόρων 448 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο, ενώ τα περιθώρια κέρδους βελτιώθηκαν στο 13,7%, πλησιάζοντας τον στόχο του 15% της UBS για το 2026.

Η διοίκηση αναμένει ότι ο τομέας θα προσελκύσει περισσότερα χρήματα πελατών από όσα θα χάσει σε ολόκληρο το έτος, παρά τις εποχιακές εκροές του δεύτερου τριμήνου.

Παραμένει το χάσμα με τους ανταγωνιστές

Ακόμα κι έτσι, το χάσμα με τη Wall Street παραμένει μεγάλο. Ο τομέας του πλούτου στις ΗΠΑ παραμένει ουσιαστικά λιγότερο κερδοφόρος από την Morgan Stanley, την Bank of America και την JPMorgan, ενώ συνεχίζει να λειτουργεί με έναν από τους πιο αδύναμους λόγους κόστους προς εισόδημα μεταξύ των μεγάλων διαχειριστών πλούτου.

Ο αριθμός των συμβούλων μειώθηκε επίσης ξανά στο πρώτο τρίμηνο, σε 5.722 από 5.884 ένα χρόνο νωρίτερα και από 6.079 την ίδια περίοδο το 2024, σύμφωνα με την UBS.

Ωστόσο, οι αποχωρήσεις έχουν σταθεροποιηθεί τα τελευταία δύο τρίμηνα, δείχνουν τα στοιχεία. Η UBS ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο τομέας διαχείρισης πλούτου στις ΗΠΑ βρισκόταν «σε διαδικασία πολυετούς στρατηγικού μετασχηματισμού που είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα και ήδη αποφέρει σημαντικές αυξήσεις στα έσοδα και τα κέρδη».

Η τράπεζα δήλωσε σε ανακοινώσεις κερδών ότι δεν προσπαθεί να φτάσει την κερδοφορία της Morgan Stanley. Ωστόσο, η Anke Reingen, τραπεζική αναλύτρια στην RBC Capital Markets, εκτιμά ότι ενώ «το πρώτο τρίμηνο ήταν ενθαρρυντικό… είναι ακόμα θέμα να βλέπουμε ότι πιστεύουμε». 

Η UBS πιστεύει ότι η επόμενη φάση της στρατηγικής θα προκύψει από την εθνική άδεια τραπεζικής λειτουργίας στις ΗΠΑ, η οποία εγκρίθηκε τον Μάρτιο και τελικά θα της επιτρέψει να προσφέρει τραπεζικούς λογαριασμούς, καταθέσεις, πληρωμές και προϊόντα δανεισμού παράλληλα με επενδυτικές συμβουλές.

Η τράπεζα εκτιμά ότι οι πελάτες της UBS διατηρούν περίπου 150 δισ. δολάρια σε καταθέσεις σε ανταγωνιστές. Θέλει να αυξήσει το μερίδιο των εσόδων που προέρχονται από καταθέσεις και δανεισμούς από 17% σε 27%, κάτι που ορισμένα στελέχη πιστεύουν ότι θα μπορούσε τελικά να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους στις ΗΠΑ σε περίπου 20%.

Ιστορικά, ο διαχειριστής πλούτου έχει επικεντρωθεί σε εξαιρετικά πλούσιους πελάτες — «είμαστε η τράπεζα των δισεκατομμυριούχων», δήλωσε ένα άλλο άτομο που γνωρίζει τη στρατηγική της.

Ενώ αυτές οι σχέσεις παραμένουν κεντρικές για το franchise, τα στελέχη πιστεύουν ότι η ταχύτερη ανάπτυξη έγκειται στην προσέλκυση ατόμων με μικρότερη περιουσία.

Άτομα που γνωρίζουν την τράπεζα λένε ότι περίπου το 55% των περιουσιακών της στοιχείων στις ΗΠΑ ανήκουν σε πελάτες με εξαιρετικά υψηλή καθαρή αξία, τους οποίους η UBS κατατάσσει στις ΗΠΑ ως άτομα με περιουσιακά στοιχεία άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με περίπου το ένα τρίτο σε πολλούς Αμερικανούς ανταγωνιστές.

Τέλος, οι μεταρρυθμίσεις της Ελβετίας θα μπορούσαν να καταστήσουν τις ΗΠΑ το πιο κεφαλαιακά απαιτούμενο μέρος της στρατηγικής της τράπεζας για τον παγκόσμιο πλούτο.

Η κυβέρνηση θέλει η τράπεζα να κατέχει περίπου 22 δισ. δολάρια επιπλέον κεφαλαίου έναντι των ξένων θυγατρικών της, με τις αμερικανικές επιχειρήσεις να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά που η UBS θεωρεί κρίσιμη για το κλείσιμο του χάσματος αποτίμησης με τους ανταγωνιστές της Wall Street είναι επίσης αυτή στην οποία η Ελβετία θέλει να αφιερώσει περισσότερα κεφάλαια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Lounge αεροδρομίων: Γιατί εξοργίζουν τους επιβάτες που ξοδεύουν πολλά χρήματα
World

Λύση στον κορεσμό των lounge ψάχνουν οι αεροπορικές
Nike: Έχει χάσει το «cool» της; Τι πιστεύει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς
World

Έχει η Nike χάσει το «cool» της;
Μπιγιονσέ: Τα πολυτελή ακίνητα που διαθέτουν με τον Jay-Z
World

Το «χρυσό» χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Μπιγιονσέ και του Jay-Z
UBS: Μια θέση στο πάνθεον των παγκόσμιων διαχειριστών πλούτου
World

UBS: Μια θέση στο πάνθεον των παγκόσμιων διαχειριστών πλούτου
Volkswagen: Εργαζόμενοι θα «ανακρίνουν» τον διευθύνοντα σύμβουλο για αναδιάρθρωση που απειλεί 140.000 θέσεις εργασίας
World

Ο CEO της Volkswagen αντιμέτωπος με εργαζομένους
Antonov: Ο ρωσικός γίγαντας, στην υπηρεσία των Airbus και Boeing
World

Airbus και Boeing χρησιμοποιούν το γιγαντιαίο Antonov για τις μεταφορές τους

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Volkswagen: Εργαζόμενοι θα «ανακρίνουν» τον διευθύνοντα σύμβουλο για αναδιάρθρωση που απειλεί 140.000 θέσεις εργασίας
World

Ο CEO της Volkswagen αντιμέτωπος με εργαζομένους

Η Volkswagen έχει περιγράψει σχέδια για τη μείωση παραγωγικής ικανότητας, απλοποίηση του χαρτοφυλακίου μοντέλων του και τη μείωση του κόστους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στενά του Ορμούζ: Πώς άλλαξαν τον χάρτη της μεταφοράς πετρελαίου
Πετρέλαιο

Αλλάζει ο χάρτης της μεταφοράς πετρελαίου - Ο ρόλος της Συρίας

Χιλιάδες φορτηγά μεταφέρουν το πετρέλαιο του Ιράκ μέσω Συρίας, λόγω των προβλημάτων στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
Wall Street: Με το «WarshGPT» η αγορά προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τον Κέβιν Γουρς
World

Με... ΑΙ η Wall Street προσπαθεί να «διαβάσει» τον Γουόρς της Fed

Εταιρείες της Wall Street στρέφονται σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αποκωδικοποιήσουν τον πρόεδρο της Fed και αποκτήσουν πλεονέκτημα στις επενδύσεις τους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
UBS: Μια θέση στο πάνθεον των παγκόσμιων διαχειριστών πλούτου
World

UBS: Μια θέση στο πάνθεον των παγκόσμιων διαχειριστών πλούτου

Ο ανταγωνισμός με τα μεγάλα ονόματα της Wall Street, οι δυσκολίες και οι προκλήσεις για την UBS

Τζούλη Καλημέρη
Βερολίνο: Επενδύστε στη Γερμανία τώρα!
World

Μετά το «επενδύστε στη Γαλλία», το «επενδύστε στη Γερμανία»

Το Βερολίνο θα διοργανώσει τον Οκτώβριο την πρώτη του επενδυτική σύνοδο κορυφής -στο μοτίβο της πρωτοβουλίας «Choose France» του Εμανουέλ Μακρόν

Μελίνα Ζιάγκου
Ελλάδα – Γερμανία: Πώς κινήθηκαν οι εμπορικές σχέσεις το 2025 – Σε ακίνητα επενδύουν οι Γερμανοί
Business

Ανοικτό το «ραντάρ» των Γερμανών για ελληνικά ακίνητα

Ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 5,17% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία το 2025 - Πώς η Ελλάδα θα αυξήσει το μερίδιό της στη γερμανική αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνικός τουρισμός: Πώς αρχίζει να…σπάει τα όρια του καλοκαιριού
Τουρισμός

Ο ελληνικός τουρισμός σπάει τα όρια του καλοκαιριού

Ρεκόρ εισπράξεων εκτός αιχμής και σταδιακή επιμήκυνση της σεζόν, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ - Οι εισπράξεις εκτός τρίτου τριμήνου πλησιάζουν το 50%, κάτι που δείχνει ότι αλλάζει ο ελληνικός τουρισμός

Γιάννης Αγουρίδης
Μελίνα Τραυλού: Η ΕΕ δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία
Ναυτιλία

«Καμπανάκι» Τραυλού για την ευρωπαϊκή ναυτιλία

Η προσέγγιση της ΕΕ σύμφωνα με την Μελίνα Τραυλού, υπονομεύει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από World
Lounge αεροδρομίων: Γιατί εξοργίζουν τους επιβάτες που ξοδεύουν πολλά χρήματα
World

Λύση στον κορεσμό των lounge ψάχνουν οι αεροπορικές

Η πρόσβαση στα lounge έχει γίνει πιο ακριβή και περίπλοκη, αλλά κάποια λύση διαφαίνεται

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μπιγιονσέ: Τα πολυτελή ακίνητα που διαθέτουν με τον Jay-Z
World

Το «χρυσό» χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Μπιγιονσέ και του Jay-Z

Η σχέση της Μπιγιονσέ με τα ακίνητα ξεκινά πολύ πριν από την παγκόσμια επιτυχία της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
UBS: Μια θέση στο πάνθεον των παγκόσμιων διαχειριστών πλούτου
World

UBS: Μια θέση στο πάνθεον των παγκόσμιων διαχειριστών πλούτου

Ο ανταγωνισμός με τα μεγάλα ονόματα της Wall Street, οι δυσκολίες και οι προκλήσεις για την UBS

Τζούλη Καλημέρη
Volkswagen: Εργαζόμενοι θα «ανακρίνουν» τον διευθύνοντα σύμβουλο για αναδιάρθρωση που απειλεί 140.000 θέσεις εργασίας
World

Ο CEO της Volkswagen αντιμέτωπος με εργαζομένους

Η Volkswagen έχει περιγράψει σχέδια για τη μείωση παραγωγικής ικανότητας, απλοποίηση του χαρτοφυλακίου μοντέλων του και τη μείωση του κόστους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Antonov: Ο ρωσικός γίγαντας, στην υπηρεσία των Airbus και Boeing
World

Airbus και Boeing χρησιμοποιούν το γιγαντιαίο Antonov για τις μεταφορές τους

Το Antonov 124, ένα απο τα μεγαλύτερα αεροσκάφη στον κόσμο, χρησιμοποιούν οι Airbus και Boeing για να μειώσουν τα προβλήματα εφοδιασμού

Βρετανία: Επιφυλάξεις επιχειρήσεων και Εργατικών για τη Σαμπάνα Μαχμούντ ως μελλοντική υπουργό Οικονομικών
World

Ποια είναι η Σαμπάνα Μαχμούντ η πιθανή υπουργός Οικονομικών του Μπέρναμ

Η υπουργός Εσωτερικών, φαβορί για να αναλάβει την θέση στο Νο11 της Downing StreetC, έχει ελάχιστα οικονομικά προσόντα και πολλοί βουλευτές θα προτιμούσαν τον Εντ Μίλιμπαντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καλλυντικά: Η κορεάτικη αλυσίδα Olive Young, γίνεται δημοφιλής στις ΗΠΑ
World

Αυξάνεται η δημοτικότητα και ο τζίρος για τα K-beauty στις ΗΠΑ

Η κορεάτικη Olive Young λειτουργεί ήδη δύο καταστήματα με καλλυντικά στην Καλιφόρνια και σχεδιάζει να ανοίξει περισσότερα καταστήματα στις ΗΠΑ

Latest News
Lounge αεροδρομίων: Γιατί εξοργίζουν τους επιβάτες που ξοδεύουν πολλά χρήματα
World

Λύση στον κορεσμό των lounge ψάχνουν οι αεροπορικές

Η πρόσβαση στα lounge έχει γίνει πιο ακριβή και περίπλοκη, αλλά κάποια λύση διαφαίνεται

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μαύρη Θάλασσα: Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους – Πέντε νεκροί
Κόσμος

Μαύρη Θάλασσα: Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους – Πέντε νεκροί

Πέντε ναυτικοί σκοτώθηκαν και πέντε αγνοούνται στη Μαύρη Θάλασσα, αφότου τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από τρεις ρωσικούς πυραύλους.

Nike: Έχει χάσει το «cool» της; Τι πιστεύει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς
World

Έχει η Nike χάσει το «cool» της;

Η Nike έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικές δυσκολίες το τελευταίο διάστημα και ο Τζέιμς έδωσε ορισμένες συμβουλές στον κολοσσό των αθλητικών ειδών για να ανακτήσει τον «cool» χαρακτήρα του

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μπιγιονσέ: Τα πολυτελή ακίνητα που διαθέτουν με τον Jay-Z
World

Το «χρυσό» χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Μπιγιονσέ και του Jay-Z

Η σχέση της Μπιγιονσέ με τα ακίνητα ξεκινά πολύ πριν από την παγκόσμια επιτυχία της

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγορές: Εταιρικά αποτελέσματα, Ιράν και ΕΚΤ – Μια «πλούσια» εβδομάδα
Markets

Αγορές: Εταιρικά αποτελέσματα, Ιράν και ΕΚΤ – Μια «πλούσια» εβδομάδα

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, τα εταιρικά αποτελέσματα εμβληματικών εταιρειών και η συνεδρίαση της ΕΚΤ είναι τα κυριότερα γεγονότα που θα δώσουν τον τόνο

Τζούλη Καλημέρη
UBS: Μια θέση στο πάνθεον των παγκόσμιων διαχειριστών πλούτου
World

UBS: Μια θέση στο πάνθεον των παγκόσμιων διαχειριστών πλούτου

Ο ανταγωνισμός με τα μεγάλα ονόματα της Wall Street, οι δυσκολίες και οι προκλήσεις για την UBS

Τζούλη Καλημέρη
Volkswagen: Εργαζόμενοι θα «ανακρίνουν» τον διευθύνοντα σύμβουλο για αναδιάρθρωση που απειλεί 140.000 θέσεις εργασίας
World

Ο CEO της Volkswagen αντιμέτωπος με εργαζομένους

Η Volkswagen έχει περιγράψει σχέδια για τη μείωση παραγωγικής ικανότητας, απλοποίηση του χαρτοφυλακίου μοντέλων του και τη μείωση του κόστους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Antonov: Ο ρωσικός γίγαντας, στην υπηρεσία των Airbus και Boeing
World

Airbus και Boeing χρησιμοποιούν το γιγαντιαίο Antonov για τις μεταφορές τους

Το Antonov 124, ένα απο τα μεγαλύτερα αεροσκάφη στον κόσμο, χρησιμοποιούν οι Airbus και Boeing για να μειώσουν τα προβλήματα εφοδιασμού

Βρετανία: Επιφυλάξεις επιχειρήσεων και Εργατικών για τη Σαμπάνα Μαχμούντ ως μελλοντική υπουργό Οικονομικών
World

Ποια είναι η Σαμπάνα Μαχμούντ η πιθανή υπουργός Οικονομικών του Μπέρναμ

Η υπουργός Εσωτερικών, φαβορί για να αναλάβει την θέση στο Νο11 της Downing StreetC, έχει ελάχιστα οικονομικά προσόντα και πολλοί βουλευτές θα προτιμούσαν τον Εντ Μίλιμπαντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καλλυντικά: Η κορεάτικη αλυσίδα Olive Young, γίνεται δημοφιλής στις ΗΠΑ
World

Αυξάνεται η δημοτικότητα και ο τζίρος για τα K-beauty στις ΗΠΑ

Η κορεάτικη Olive Young λειτουργεί ήδη δύο καταστήματα με καλλυντικά στην Καλιφόρνια και σχεδιάζει να ανοίξει περισσότερα καταστήματα στις ΗΠΑ

Greek Firms Push Hiring, AI Despite Cost, Red Tape
English Edition

Greek Firms Push Hiring, AI Despite Cost, Red Tape

EY's 2026 barometer finds Greek entrepreneurs investing in growth, but held back by red tape, talent, and cost

Βρετανία: Οι πρώτες αντιδράσεις στις «φωτιές» για τα βασικά αγαθά που άναψε ο Αντι Μπέρναμ
World

Το σενάριο «εθνικοποίησης» της Thames Water και οι αντιδράσεις των πιστωτών

Οι πιστωτές της υπερχρεωμένης Thames Water στη Βρετανία ζητούν συνάντηση μετά τις δηλώσεις του νέου αρχηγου των Εργατικών για «εθνικοποίηση»

Αμερικανικά ομόλογα: Εβδομάδα κερδών
Ομόλογα

Εβδομάδα κερδών για τα αμερικανικά ομόλογα

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό μείωσαν τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

FIFA: Κυνήγι για περισσότερα έσοδα ενώ πολλοί αμφισβητούν τις πρακτικές της
Business of Sport

Κυνήγι της FIFA για περισσότερα έσοδα παρά την κριτική που δέχεται

Η FIFA προβλέπει έσοδα για τον κύκλο 2023-2026 σε τουλάχιστον 13 δισ. δολ., από 7,6 δισ. δολ. στο προηγούμενο Μουντιάλ

Πετρέλαιο: Οι ΗΠΑ αυξάνουν τις γεωτρήσεις
Πετρέλαιο

Πετρέλαιο: Οι ΗΠΑ αυξάνουν τις γεωτρήσεις

Ο συνολικός αριθμός ενεργών πλατφορμών στις ΗΠΑ αυξήθηκε στις 588

ΗΠΑ – ΕΕ: Πώς έχουν εξελιχθεί οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν στο Τέρνμπερι
World

Το deal ΗΠΑ- ΕΕ έναν χρόνο μετά - Πόσο (δεν) τηρήθηκε

Ποιες από τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν ΗΟΑ - ΕΕ στη συμφωνία μεταξύ Φον ντερ Λάιεν και Τραμπ έχουν προχωρήσει, ποιες σκοντάφτουν και ποιες δεν θα υλοποιηθούν ποτέ

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies