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UBS: Δοκιμαστικά τραπεζικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ για να δελεάσει πλούσιους Αμερικανούς

Η UBS σχεδιάζει να ανοίξει λογαριασμούς για το προσωπικό ήδη από τον Δεκέμβριο για να δοκιμάσει τις τιμές και τα προϊόντα

World 03.07.2026, 06:30
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UBS: Δοκιμαστικά τραπεζικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ για να δελεάσει πλούσιους Αμερικανούς
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Δοκιμές καθημερινών τραπεζικών υπηρεσιών θα ξεκινήσει για τους υπαλλήλους της στις ΗΠΑ η UBS μέσα σε λίγους μήνες, καθώς ετοιμάζεται να λανσάρει μια τράπεζα πλήρους εξυπηρέτησης για πλούσιους Αμερικανούς μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

Η ελβετική τράπεζα πρόκειται να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς για το προσωπικό των ΗΠΑ ήδη από τον Δεκέμβριο για να δοκιμάσει τις τιμές και τα προϊόντα πριν τα διαθέσει σε πελάτες διαχείρισης περιουσίας από τα μέσα του 2027, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φάση της προσπάθειας της UBS να γίνει μια τράπεζα πλήρους εξυπηρέτησης για πλούσιους Αμερικανούς, μετά την εξασφάλιση εθνικής τραπεζικής άδειας στη χώρα νωρίτερα φέτος.

Θα επιτρέψει στην ελβετική τράπεζα να ανταγωνιστεί πιο άμεσα τους ανταγωνιστές της Wall Street, όπως η Morgan Stanley και η Bank of America, των οποίων οι τραπεζικές δραστηριότητες έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη πιο κερδοφόρων τμημάτων διαχείρισης περιουσίας στις ΗΠΑ.

Η κατοχή εθνικής τραπεζικής άδειας θα επιτρέψει στην UBS να προσφέρει υπηρεσίες όπως λογαριασμούς επιταγών και ταμιευτηρίου, στεγαστικά δάνεια και άλλα προϊόντα δανεισμού, παράλληλα με επενδυτικές συμβουλές στις ΗΠΑ.

Μέχρι τώρα, οι πελάτες διαχείρισης περιουσίας της UBS στις ΗΠΑ έπρεπε συνήθως να στραφούν σε άλλους δανειστές για καθημερινές τραπεζικές υπηρεσίες, ακόμη και αν εμπιστεύονταν στηνUBS τις επενδύσεις τους.

UBS

Κεντρικής σημασίας για την UBS η επέκταση στις ΗΠΑ

Η επέκταση της UBS στις ΗΠΑ ήταν κεντρικής σημασίας για τη στρατηγική ανάπτυξης των συν-επικεφαλής διαχείρισης περιουσίας, Ικμπάλ Καν και Ρομπ Καρόφσκι.

Ο τομέας διαχείρισης περιουσίας της UBS στην Αμερική απέφερε έσοδα 12,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, αλλά ήταν η λιγότερο κερδοφόρα περιοχή της, με περιθώριο κέρδους προ φόρων μικρότερο από 13%.

Η ηγέτιδα της αγοράς Morgan Stanley κατέγραψε περιθώριο κέρδους προ φόρων 29% στο τμήμα διαχείρισης περιουσίας της πέρυσι.

Η μονάδα Αμερικής της UBS υπέστη επίσης σχεδόν 6 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρών εκροών περιουσιακών στοιχείων το 2025, ενώ μια σειρά από οικονομικούς συμβούλους αποχώρησαν εν μέσω ανησυχίας για τις αλλαγές στο μοντέλο αμοιβής τους. Ωστόσο, το τμήμα επέστρεψε σε καθαρές εισροές το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, προσελκύοντας 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρού νέου χρήματος.

Η ελβετική τράπεζα, η οποία ιστορικά εξυπηρετούσε πλούσιους πελάτες, επιδιώκει να διευρύνει την πελατειακή της βάση στοχεύοντας σε εύπορους πελάτες με επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία μεταξύ 2 και 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα στελέχη ελπίζουν επίσης ότι η προσφορά μιας πλήρους σειράς τραπεζικών υπηρεσιών θα μειώσει την πιθανότητα οι πελάτες διαχείρισης περιουσίας της να στραφούν σε ανταγωνιστές που ήδη παρέχουν τις καθημερινές τραπεζικές τους υπηρεσίες, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι τράπεζες συχνά δοκιμάζουν νέα καταναλωτικά προϊόντα με τους υπαλλήλους για να επιλύσουν λειτουργικά ζητήματα και να δοκιμάσουν την τεχνολογία, την τιμολόγηση και τις προσφορές πριν τα κυκλοφορήσουν σε εξωτερικούς πελάτες.

Η επέκταση της UBS στις ΗΠΑ έρχεται παρά την αντιπαράθεση μεταξύ της τράπεζας και της ελβετικής κυβέρνησης σχετικά με τις αυστηρότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών που προτάθηκαν μετά την κατάρρευση της Credit Suisse.

Η ελβετική κυβέρνηση πρότεινε να υποχρεωθεί η UBS να αυξήσει σημαντικά το κεφάλαιο που πρέπει να διαθέτει για να υποστηρίξει τις ξένες θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ.

Η Καρίν Κέλερ-Σάτερ, η υπουργός Οικονομικών της Ελβετίας, δήλωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα καταστήσουν πιο ακριβή την ανάπτυξη της UBS στις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Σέρτζιο Ερμότι επέμεινε ότι «η συρρίκνωση δεν αποτελεί επιλογή».

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