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Λειψυδρία: Τα 5 μεγάλα έργα – Τι λένε οι δήμαρχοι

Σχεδόν ένας στους πέντε δήμους της χώρας έχει ήδη επωφεληθεί ή πρόκειται να επωφεληθεί από τις παρεμβάσεις για τη λειψυδρία

Κλιματική αλλαγή 19.07.2026, 10:31
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Λειψυδρία: Τα 5 μεγάλα έργα – Τι λένε οι δήμαρχοι
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός για την ολιστική διαχείριση του νερού και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προωθεί ένα ευρύ πρόγραμμα έργων ύδρευσης, άρδευσης, αφαλάτωσης και εκσυγχρονισμού δικτύων σε ολόκληρη τη χώρα. Ήδη έχουν υπογραφεί 103 έργα σε 63 δήμους, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 142 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Τα έργα

Τα έργα αφορούν τόσο νησιωτικές όσο και ηπειρωτικές περιοχές, καλύπτοντας δήμους στην Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, τα Επτάνησα και την Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, σχεδόν ένας στους πέντε δήμους της χώρας έχει ήδη επωφεληθεί ή πρόκειται να επωφεληθεί από τις παρεμβάσεις, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να δρομολογηθούν επιπλέον έργα ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, οι παρεμβάσεις εντάσσονται σε έναν ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των υδάτων, ο οποίος καλύπτει το σύνολο του κύκλου του νερού, από την ύδρευση και την άρδευση έως την αποχέτευση. Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση η πρώτη Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει τον βασικό οδηγό για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων τα επόμενα χρόνια.

Θεσμική μεταρρύθμιση

Το υπουργείο προωθεί επίσης, τη μεγαλύτερη θεσμική μεταρρύθμιση που έχει γίνει μέχρι σήμερα στον τομέα της ύδρευσης και της αποχέτευσης.

Με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, συνενώνονται οι δυνάμεις 70 παρόχων υπηρεσιών ύδατος σε δύο (ΕΥΔΑΠ -ΕΥΑΘ). Σήμερα, οι φορείς συνολικά στην Ελλάδα ξεπερνούν τους 735, με συνέπεια τον κατακερματισμό και τη μεγάλη σπατάλη νερού. Στόχος είναι ένα πιο οργανωμένο, ανθεκτικό και δίκαιο σύστημα, που θα παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και θα διασφαλίζει ποιοτικό, ασφαλές και οικονομικά προσιτό νερό.

Παράλληλα, προχωρά με λύσεις στα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των έργων που χρηματοδοτούνται αποτελούν η κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, προϋπολογισμού σχεδόν 13 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εξασφαλίσει επιπλέον 20.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως και θα καταργήσει τη χρήση γεωτρήσεων. Στον Δήμο Μεσσήνης υλοποιείται έργο αντικατάστασης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης του Αγίου Φλώρου, ύψους 5,6 εκατ. ευρώ, ενώ στον Δήμο Νοτίου Πηλίου προβλέπεται η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης προς το Νέο Παλαιό Τρίκερι, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές παρεμβάσεις προωθούνται και στα νησιά, με τη Λέρο να αποκτά δύο νέες μονάδες αφαλάτωσης συνολικής δυναμικότητας 2.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, καθώς και νέους αγωγούς μεταφοράς πόσιμου νερού, μέσω έργου ύψους 4 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στον Δήμο Κιλελέρ υλοποιείται έργο διαχωρισμού του δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα Νίκαιας, προϋπολογισμού 5,4 εκατ. ευρώ, με στόχο τη σημαντική εξοικονόμηση πόσιμου νερού και τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο.

Το ΑΠΕ – ΜΠΕ μίλησε με τους δημάρχους πέντε περιοχών που εξασφάλισαν σημαντικές χρηματοδοτήσεις για μεγάλα έργα.

Πυλαία – Χορτιάτης

Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης τόνισε: «Πριν από λίγες μέρες, ζήσαμε στο Δημαρχείο Πανοράματος μια πραγματικά ιστορική στιγμή. Μετά από αγώνες 50 ετών της τοπικής μας κοινωνίας “έπεσαν” οι υπογραφές για τις περιοχές του Φιλύρου, του Ασβεστοχωρίου, της Εξοχής και του Χορτιάτη, για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΑΘ. Έγινε πράξη ένα έργο που η τοπική κοινωνία διεκδικούσε δεκαετίες για πρόσβαση σε ποιοτικό πόσιμο νερό. Ένα έργο που εξασφαλίζει με 20.000 κυβικά νερού, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες πληθυσμού πάνω από 40.000 κατοίκους, αλλά και τις ανάγκες του σύγχρονου Παιδιατρικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου / Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” που ολοκληρώνεται στο Φίλυρο. Στο πλαίσιο αυτό δρομολογούνται πολύ σημαντικά έργα, τα οποία χρηματοδοτεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ΕΥΑΘ με περίπου 13 εκατ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται χάρη στην καλή συνεργασία πολλών φορέων και πάνω απ’ όλα της πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι που σηματοδότησε η παρουσία του ΥΠΕΝ Σταύρου Παπασταύρου.

Με αυτή την εξέλιξη, το Φίλυρο, το Ασβεστοχώρι, η Εξοχή και ο Χορτιάτης γίνονται μέρος της μεγάλης μεταρρύθμισης του Κράτους που ενώνει δυνάμεις ώστε να υπάρξει ολιστική και ορθολογική διαχείριση των υδάτων. Πρέπει να πω ότι με τις υπογραφές αυτές αποκαθίστανται ανορθογραφίες δεκαετιών. Ο “ελέφαντας στο δωμάτιο” για τις τοπικές κοινωνίες είναι ο εφιάλτης της λειψυδρίας που τροφοδοτείται από την ακούσια κατασπατάληση του νερού. Ήρθε η ώρα για τη συνολική διαχείριση του νερού όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Γιατί εν κατακλείδι, το αύριο του νερού γράφεται σήμερα. Οι δικές μας αποφάσεις καθορίζουν το μέλλον των παιδιών μας».

Μεσσήνη

Ο Δήμαρχος Μεσσήνης, Γεώργιος Αθανασόπουλος τόνισε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την ένταξη στο τομεακό πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΕΝ, ενός από τα πιο κρίσιμα έργα υποδομής, που θα διασφαλίσει την υδροδότηση της Μεσσήνης για τα επόμενα 50 χρόνια. Πρόκειται για το έργο κατασκευής εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από πηγές Αγίου Φλώρου έως τη Μεσσήνη, προϋπολογισμού 5,6 εκατ. ευρώ. Αφορά αγωγό μήκους 16.745 μ. που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Βαλύρας, Λάμπαινας, Αριστοδημείου, Εύας, Αμφιθέας, έως τη δεξαμενή Μεσσήνης. Το έργο έχει διττό χαρακτήρα, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό: βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του πόσιμου νερού, περιορίζει τις νέες γεωτρήσεις και τις απώλειες, προστατεύοντας τους υδάτινους πόρους, σε μία εποχή που η λειψυδρία αποτελεί σημαντική επίπτωση της κλιματικής κρίσης. Γι’ αυτό, ο σχεδιασμός ολιστικής διαχείρισης και αξιοποίησης των υδάτινων πόρων που προωθεί ήδη το ΥΠΕΝ με μέριμνα του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, καθίσταται αναγκαίος για ένα βιώσιμο μέλλον».

Λέρος

Ο Δήμαρχος Λέρου, Τιμόθεος Κωττάκης, από την πλευρά του δήλωσε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του συνόλου της κοινωνίας της Λέρου και εμού προσωπικά για την αμεσότητα με την οποία ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου έλυσε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για το νησί μας, αυτό της λειψυδρίας. Αιτηθήκαμε ένα τεράστιο έργο πολύ υψηλής χρηματοδότησης, ύψους 5,3 εκατ. ευρώ το οποίο και εντάχθηκε στο πρόγραμμα του υπουργείου: αφορά σε δύο μονάδες αφαλάτωσης, με παραγωγή 1000 κυβικών μέτρων ανά 24ωρο η κάθε μία, και στην κατασκευή ενός κεντρικού αγωγού ύδρευσης του νησιού μήκους 17,4 χιλιομέτρων. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού όλες οι παροχές ύδρευσης του νησιού θα έχουν αφαλατωμένο, πόσιμο νερό. Αυτό το όνειρο που θα ζήσουμε σε περίπου έναν χρόνο έγινε επί κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού κ. Παπασταύρου. Η πατρίδα μας χρειάζεται ένα ολιστικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας».

Κιλελέρ

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ, Αθανάσιος Γ. Νασιακόπουλος ανέφερε: «Η αντικατάσταση του παλιού δικτύου ύδρευσης και ο διαχωρισμός του δικτύου σε 2 επιμέρους δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης στη Νίκαια αποτελεί ένα πρωτοποριακό έργο όχι μόνο σε επίπεδο Δήμου αλλά και χώρας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αντιμετωπίζει προβλήματα πολλών ετών περιορίζοντας τις διαρροές, ενισχύει την επάρκεια του πόσιμου νερού και εξοικονομεί τις ποσότητες που έως τώρα χρησιμοποιούνταν για πότισμα πράσινων κοινόχρηστων χώρων και ιδιωτικών κήπων και καθαριότητα. Η Δημοτική Αρχή Κιλελέρ συνεχίζει να επενδύει σε έργα υποδομής που βελτιώνουν την καθημερινότητα και προστατεύουν το πολύτιμο δημόσιο αγαθό του νερού.

Θερμές ευχαριστίες στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπασταύρου, τον Γ.Γ. κ. Βαρελίδη, τη ΔΕΥΑ Κιλελέρ, τις υπηρεσίες του Δήμου και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για τη συμβολή τους».

Νότιο Πήλιο

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχαήλ Μιτζικός υπογράμμισε: «Με την καθοριστική συνδρομή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υλοποιηθεί άμεσα το έργο κατασκευής του υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης από τον Αλογόπορο Τρικερίου στο Νησί Παλαιό Τρίκερι και να συνδεθεί το Νησί με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του Δήμου μας, λύνοντας ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της επάρκειας νερού και συμβάλλοντας παράλληλα στην πυρασφάλεια του Νησιού. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νοτίου, στο πλαίσιο της ολιστικής διαχείρισης και σχεδιασμού των υδάτινων πόρων του Δήμου, προέβη στις απαραίτητες μελέτες και προχωρεί άμεσα στη δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου, ενός έργου ορόσημο για τον Δήμο μας».

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Τι θα δείξει το δεύτερο εξάμηνο του 2026 για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και η αρχαιότερη επιχείρηση στην Ελλάδα
World

Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και στην Ελλάδα

Οι περισσότερες από τις παλαιότερες εταιρείες συνεχούς λειτουργίας στον κόσμο είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς κλάδους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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