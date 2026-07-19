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Ρουμπινί: Με την AI οδεύουμε προς μια μορφή σοσιαλισμού

Ο Ρουμπινί εκτιμά ότι η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η σημαντικότερη στην ανθρώπινη ιστορία

Tεχνητή νοημοσύνη 19.07.2026, 17:16
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Ρουμπινί: Με την AI οδεύουμε προς μια μορφή σοσιαλισμού
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Την φωτεινή πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης φαίνεται ότι ανακαλύπτει ο κορυφαίος οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί.

Σε συνέντευξη στο Bloomberg TV ο Ρουμπινί ρωτήθηκε για τρόπους βελτίωσης του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς το ταμείο που βοηθά στη χρηματοδότηση των παροχών αναμένεται να ξεμείνει από χρήματα μέχρι το 2032.

Απάντησε ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα αντικατασταθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη και ρομπότ τα επόμενα 20-25 χρόνια, επομένως η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης δεν θα είναι επαρκής.


«Τελικά, χρειαζόμαστε κάποια μορφή καθολικού βασικού εισοδήματος για όλους όσοι εργάζονται και μόλις συνταξιοδοτηθούν», πρόσθεσε ο Ρουμπινί. «Είμαστε ήδη καθ’ οδόν».

Ρουμπινί: Η επανάσταση της AI είναι η πιο σημαντική στην ανθρώπινη ιστορία

Με την Τεχνητή Νοημοσύνη να είναι έτοιμη να διαταράξει την αγορά εργασίας, κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, έχουν προτείνει ότι οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να παρέχουν ένα εγγυημένο χρηματικό ποσό στους ανθρώπους, αν και έκτοτε έχει αποσυρθεί από την ιδέα.

Ωστόσο, η ιδέα παραμένει, και ο υπουργός Επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε στις αρχές του έτους ότι η κυβέρνηση εξετάζει την εισαγωγή ενός καθολικού βασικού εισοδήματος ως μέσο υποστήριξης των εργαζομένων σε κλάδους όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί να τους εκτοπίσει.

Κατά την άποψη του Ρουμπινί, η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η πιο σημαντική στην ανθρώπινη ιστορία όσον αφορά την τεχνολογική καινοτομία και θα εξελιχθεί σε τεχνητή γενική νοημοσύνη, που σημαίνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες.

Αυτό θα ξεκλειδώσει τεράστια οικονομική ανάπτυξη, είπε, με το ΑΕΠ να επιταχύνεται από 2%-4% μέχρι το τέλος της δεκαετίας σε 6% έως το 2040 και 10% έως το 2050. Σε αυτό το σημείο, η κυβέρνηση μπορεί να φορολογήσει τους «νικητές» και να αναδιανείμει τα χρήματα σε όλους τους άλλους.

«Θα έχουμε είτε εκ των υστέρων διανομή, δηλαδή καθολικό βασικό εισόδημα, είτε θα το έχουμε εκ των προτέρων. Εκ των προτέρων σημαίνει κάποια μορφή σοσιαλισμού», εξήγησε ο Ρουμπινί. «Ουσιαστικά, η κυβέρνηση θα αναλάβει ένα μέρος των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών».

Είπε ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είναι ήδη πρόθυμες να παραχωρήσουν μερίδια στην κυβέρνηση, αναφερόμενος σε δημοσίευμα των Financial Times που ανέφερε ότι η OpenAI έχει συζητήσει την παροχή 5% ως τρόπο για το κοινό να συμμετάσχει στα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρόταση του Άλτμαν θα συνεπάγεται ότι άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα παρέχουν παρόμοια μερίδια, αν και δεν είναι σαφές εάν οι Αμερικανοί αντίπαλοί του θα ήταν πρόθυμοι να το κάνουν.

Ως αποτέλεσμα, ο Ρουμπινί πιστεύει ότι το καθολικό βασικό εισόδημα ή ο σοσιαλισμός είναι αναπόφευκτοι, λέγοντας «Ήδη οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ουσιαστικά».

Όταν πιέστηκε να διευκρινίσει την πρόβλεψή του, αρνήθηκε ότι είναι ζοφερή. Αντιθέτως, την χαρακτήρισε αισιόδοξη, δεδομένου ότι προϋποθέτει ανάπτυξη 10% και «μηχανές που κάνουν όλη τη δουλειά».
Αυτό το όραμα αντικατοπτρίζει αυτό που έχει παρουσιάσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της SpaceX και της Tesla, Έλον Μασκ. Πιστεύει ότι σε λιγότερο από 20 χρόνια, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ρομποτική θα προχωρήσουν σε σημείο όπου η εργασία θα γίνει προαιρετική.

«Μπορείτε να καλλιεργήσετε τα δικά σας λαχανικά στον κήπο σας ή θα μπορούσατε να πάτε στο κατάστημα και να αγοράσετε λαχανικά», είπε σε ένα επεισόδιο του podcast People by WTF τον Δεκέμβριο.

«Είναι πολύ πιο δύσκολο να καλλιεργήσετε τα δικά σας λαχανικά. Αλλά σε μερικούς ανθρώπους αρέσει να καλλιεργούν τα λαχανικά τους, κάτι που είναι καλό. Αλλά θα είναι προαιρετικό, με αυτόν τον τρόπο, είναι η πρόβλεψή μου».

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