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Ρουμπινί: Λανσάρει ψηφιακό token

Ο Ρουμπινί έχει ασκήσει σκληρή κριτική στα crypto - Τώρα λανσάρει το δικό του ψηφιακό token που ονομάζεται USAFi

Crypto 23.06.2026, 21:00
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Ρουμπινί: Λανσάρει ψηφιακό token
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Ο Νουριέλ Ρουμπίνι, ο οικονομολόγος που έγινε γνωστός για την πρόβλεψή του σχετικά με την οικονομική κρίση του 2008 και, αργότερα, για την έντονη κριτική του προς τα κρυπτονομίσματα, εισάγει ένα από τα επενδυτικά του προϊόντα στο blockchain.

Ο Ρουμπίνι λανσάρει ένα ψηφιακό token με την ονομασία USAFi, το οποίο θα υποστηρίζεται από το Atlas America Fund, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο (ETF) αξίας 17 εκατομμυρίων δολαρίων και το οποίο επιβλέπει ο ίδιος, σύμφωνα με δελτίο τύπου. Το ETF, το οποίο διαπραγματεύεται στο Nasdaq με τον κωδικό USAF, επενδύει σε περιουσιακά στοιχεία όπως αμερικανικά κρατικά ομόλογα, χρυσό και επενδυτικά αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων.

Το έργο υπογραμμίζει μια ευρύτερη προσπάθεια των εταιρειών της Wall Street να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία blockchain για την αναπαράσταση της ιδιοκτησίας παραδοσιακών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Η διαδικασία, γνωστή ως tokenization, δημιουργεί ψηφιακές εκδοχές περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να διαπραγματεύονται και να μεταβιβάζονται σε δίκτυα blockchain.

Το USAFi απευθύνεται σε επενδυτές εκτός ΗΠΑ και θα ξεκινήσει υπό την επίβλεψη της Ρυθμιστικής Αρχής Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων του Ντουμπάι, γνωστής ως VARA. Η Securitize, με την υποστήριξη της BlackRock, θα παρέχει την τεχνολογία tokenization και το token αναμένεται να διαπραγματεύεται σε χρηματιστήρια που ρυθμίζονται από την VARA.

Η μεταστροφή Ρουμπινί

Η κίνηση αυτή είναι η τελευταία σε μια σταδιακή μετάβαση για τον Ρουμπινί, ο οποίος έχει περάσει χρόνια επικρίνοντας τα κρυπτονομίσματα. Έχει αποκαλέσει το Bitcoin «αυτοεκπληρούμενη φούσκα» και έχει υποστηρίξει ότι δεν είναι ούτε ένα αποτελεσματικό σύστημα πληρωμών ούτε ένα αξιόπιστο μέσο αποθήκευσης αξίας. Αργότερα συνεργάστηκε με την Atlas Capital για να αναπτύξει μια σουίτα χρηματοοικονομικών προϊόντων που περιλαμβάνει ένα tokenized περιουσιακό στοιχείο που προορίζεται να λειτουργήσει ως αντικατάσταση του δολαρίου.

Αλλά ενώ το Bitcoin και τα περισσότερα κρυπτονομίσματα είναι κερδοσκοπικά, επιρρεπή σε απάτες και κακά υποκατάστατα χρημάτων ή μέσων αποθήκευσης αξίας, η υποκείμενη τεχνολογία blockchain τους αποδεικνύεται πιο χρήσιμη, δήλωσε ο Ρουμπινί σε συνέντευξή του.

«Το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα δεν είναι νομίσματα. Δεν είναι καν καλά μέσα αποθήκευσης αξίας» είχε πει «Χρειαζόμαστε καλύτερες εγγυήσεις, καλύτερα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία και ένα καλύτερο μέσο αποθήκευσης αξίας».

Την Τρίτη, ο Ρουμπινί και οι συνεργάτες του στην Atlas Capital δημοσίευσαν μια εργασία που περιγράφει αυτό που αποκαλούν «τεχνοδολάρια», επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε blockchain και υποστηρίζονται από παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία. Η εργασία υποστηρίζει ότι τέτοια προϊόντα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ορισμένες από τις λειτουργίες που επιδιώκουν οι υποστηρικτές των κρυπτονομισμάτων, ενώ παράλληλα βασίζονται σε περιουσιακά στοιχεία με καθιερωμένη αξία.

Το ενδιαφέρον για τα tokenized περιουσιακά στοιχεία έχει αυξηθεί ραγδαία σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η αξία των tokenized περιουσιακών στοιχείων έχει αυξηθεί σε περίπου 32 δισεκατομμύρια δολάρια από περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές του 2025, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων rwa.xyz. Εταιρείες όπως η BlackRock Inc. και η JPMorgan Chase & Co. έχουν επεκτείνει τις προσπάθειές τους να φέρουν παραδοσιακά χρηματοοικονομικά προϊόντα σε πλατφόρμες που βασίζονται σε blockchain.

Οι υποστηρικτές λένε ότι η tokenization θα μπορούσε να κάνει τα επενδυτικά προϊόντα πιο προσιτά σε επενδυτές εκτός των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Η Deepa Raja Carbon, διευθύνουσα σύμβουλος και αντιπρόεδρος της VARA, δήλωσε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να διευρύνει την πρόσβαση σε κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που ιστορικά ήταν διαθέσιμες σε μια σχετικά μικρή ομάδα επενδυτών.

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