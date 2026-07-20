Wall Street: Χαμηλότερα έκλεισε ο S&P 500, οι επενδυτές «ζυγίζουν» την άνοδο του πετρελαίου

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Mε αρνητικό πρόσημο έκλεισε η πρώτη συνεδρίαση της νέας εβδομάδας στη Wall Street τη Δευτέρα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν διακυμάνσεις ως αντίδραση στην τελευταία σειρά στρατιωτικών συγκρούσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προβληματίζοντας τους επενδυτές.

Tο κλίμα των επενδυτών βελτιώθηκε μέχρι τα μέσα του πρωινού στο Λονδίνο, αφού ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, αναζωπύρωσε τις ελπίδες για διπλωματική λύση

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,19% και έκλεισε στις 7.443,33 μονάδες, ενώ ο Nasdaq έχασε 0,05% και έκλεισε στις 25.508,07 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average

υποχώρησε κατά 307,16 μονάδες, ή 0,59%, στις 51.839,26 μονάδες. Η πτώση άνω του 2% στις μετοχές της Apple οδήγησε τον δείκτη των 30 μετοχών σε πτώση.

Οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν χθες το βράδυ την ένατη συνεχόμενη ημέρα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν, αλλά το κλίμα των επενδυτών βελτιώθηκε μέχρι το μεσημέρι στο Λονδίνο, αφού ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Esmail Baghaei, αναζωπύρωσε τις ελπίδες για διπλωματική λύση.

Ο Μπαγκάι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι μεσολαβητές συνέχισαν να ανταλλάσσουν μηνύματα με το Ιράν εν μέσω του τελευταίου κύκλου αμερικανικών επιθέσεων και ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο αντιπάλων θα μπορούσαν να συνεχιστούν με βάση τα εθνικά συμφέροντα.

Υψηλότερα το πετρέλαιο

Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού πετρελαίου έκλεισαν ελαφρώς υψηλότερα, στα 83 δολάρια ανά βαρέλι περίπου, σημειώνοντας άνοδο άνω του 1%. Το διεθνές δείκτη αναφοράς Brent σημείωσε επίσης άνοδο άνω του 1%, στα 89 δολάρια περίπου.

«Οι επενδυτές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Τραμπ δεν διαθέτει την προθυμία για μια ουσιαστική κλιμάκωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή (δηλαδή την αποστολή στρατευμάτων) και, αν αυτό ισχύει, τότε κάποια μορφή διπλωματικής λύσης είναι αναπόφευκτη», έγραψε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Ανοδική ώθηση στις μετοχές των ΗΠΑ έδωσαν οι κατασκευαστές μικροεπεξεργαστών, καθώς προσπάθησαν να ανακτήσουν μέρος των απότομων απωλειών τους από την περασμένη εβδομάδα.

Το ETF VanEck Semiconductor σημείωσε άνοδο περίπου 1%. Η Micron Technology ήταν ο βασικός ηγέτης της ανόδου, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 3%. Η Astera Labs σημείωσε άνοδο περίπου 2%, ενώ η Teradyne σημείωσε άνοδο 4%. Η Advanced Micro Device σημείωσε άνοδο άνω του 3%.

«Ο τομέας των ημιαγωγών και της τεχνητής νοημοσύνης (AI) περνάει από μια υγιή δοκιμασία πραγματικότητας», δήλωσε στο CNBC ο Ντάρελ Κρονκ, πρόεδρος του Wells Fargo Investment Institute και διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων για τη Wealth and Investment Management. «Η πρόσφατη τεχνική επιδείνωση αυξάνει τον κίνδυνο μιας βαθύτερης υποχώρησης προς τα μακροπρόθεσμα επίπεδα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των κινητών μέσων όρων των 200 ημερών».

«Αν και μια βραχυπρόθεσμη τακτική ανάκαμψη δεν θα ήταν έκπληξη, δεδομένων των συνθηκών υπερπώλησης, η μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση έχει διαταραχθεί», πρόσθεσε.

Οι τρεις κύριοι δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν στο κόκκινο την περασμένη εβδομάδα, καθώς η πίεση στις μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών επηρέασε αρνητικά το επενδυτικό κλίμα. Ο SMH σημείωσε την τρίτη εβδομαδιαία πτώση του σε τέσσερις εβδομάδες.