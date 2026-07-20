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Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος, διακόπηκε το πενθήμερο πτωτικό σερί

Δύσκολα διαφαίνεται κάποια ουσιαστική αλλαγή στο κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς κάποια θετική εξέλιξη στον Περσικό Κόλπο

Xρηματιστήριο Αθηνών 20.07.2026, 17:56
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος, διακόπηκε το πενθήμερο πτωτικό σερί
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Διακόπηκε το πενθήμερο πτωτικό σερί στο Χρηματιστήριο Αθηνών τη Δευτέρα μετά παό μία συνεδρίαση που βρήκε τους αγοραστές να επικρατούν στο φινάλε.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.449,91 μονάες με οριακά κέρδη 0,11%.

Ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε ανοδικά 0,67% στις 2.730,5 μονάδες, ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,12% στις 6.224,5 μον. και ο FTSEM της μεσαίας κατά 0,53% στις 3.034,5 μον.

Ο τζίρος σήμερα υποχώρησε στα 261,02 εκατ. εκ των οποίων τα 51,9 εκατ. σε 24 πακέτα (2 στην ΔΕΗ για 16,1 εκατ., 6 στην Alpha για 9 εκατ., 2 στην Jumbo για 4,9 εκατ., 3 στην ΑΚΤΟΡ για 9,1 εκατ., 3 στην Credia gia 5,9 εκατ., 2 στην Eurobank για 2,9 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 47,60 εκατ. τεμάχια.

Συνολικά αυτό που φαίνεται είναι ότι δύσκολα θα υπάρξει κάποια ουσιαστική αλλαγή στο κλίμα χωρίς κάποια θετική εξέλιξη στον Περσικό Κόλπο, ειδικά όταν η νευρικότητα οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου όλο και υψηλότερα, όπως σήμερα που βρέθηκαν να περνούν και το φράγμα των 90 δολαρίων.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στο ταμπλό

Στην κορυφή του FTSE βρέθηκε η Cenergy (3,9 εκατ.) που έβγαλε ανοδική αντίδραση 3,5% στα 20,52 ευρώ, ενώ μετά από αρκετή μεταβλητότητα την ακολούθησε και η μητρική της Βιοχάλκο (2,3 εκατ.) που κατέληξε στα 17,40 με +1,64%.

Στον αντίποδα, η ΕΛΧΑ (4,8 εκατ.) συνέχισε την πτωτική της κίνηση υποχωρώντας κάτω από την τιμή της ΑΜΚ (4,20) στα 4,10 με -3,76%.

Δεύτερη στον FTSE και πρώτη στον ΔΤΡ βρέθηκε η Credia (16,3 εκατ.) με αντίδραση 3,1% στα 0,96 ευρώ. Από τις συστημικές ξεχώρισε η ΕΤΕ (25,3 εκατ.) με +1,4% στα 14,78 ευρώ, και ακολούθησαν η Alpha (31,1 εκατ.) στα 3,89 με +0,93% και η Eurobank (17,4 εκατ.) στα 4,14 με +0,68%. Αντίθετα, η Πειραιώς (21,1 εκατ.) συνέχισε με νέες απώλειες 0,45% στα 8,90.

Στηρίξεις στον ΓΔ παρείχαν επίσης η Aegean (1,2 εκατ.) με +2,9% στα 12,04 και τα διυλιστήρια που επανήλθαν σε ανοδικούς ρυθμούς μετά τη διόρθωση. Η Helleniq Energy (3,5 εκατ.) στα 12,18 με +2,5% και η Motor Oil (7,3 εκατ.) στα 48,04 με +2,2%.

Ανοδική αντίδραση 1,5% έβγαλε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (11,2 εκατ.) στα 43,48 ευρώ, ενώ το ΔΑΑ (277 χιλ.) ενισχύθηκε κατά 1,3% στα 10,39.

Πέρα από την ΕΛΧΑ, η ΑΚΤΟΡ με τον 4ο μεγαλύτερο τζίρο της ημέρας στα 25 εκατ. υποχώρησε έντονα κατά 3,7% στα 13,02 ευρώ, καθώς τρέχει η ΑΜΚ που φέρεται να υπερακαλύφθηκε άμεσα από την πρώτη ώρα που άνοιξε το βιβλίο.

Στο σύνολο του ταμπλό 68 τίτλοι ολοκλήρωσαν με άνοδο και 54 με πτώση (80 αμετάβλητοι).

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