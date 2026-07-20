Ελαιόλαδο: Ακτινογραφία των ελληνικών εξαγωγών στη Ν. Κορέα – Προκλήσεις και Προοπτικές

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σημαντικές προοπτικές διεύρυνσης στις εξαγωγές για το ελληνικό ελαιόλαδο προς τη Νότια Κορέα αναδεικνύει η πρόσφατη έρευνα του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Σεούλ.

Παρότι η Ελλάδα έχει μικρή παρουσία στη νοτιοκορεατική αγορά συγκριτικά με Ισπανία και Ιταλία, που κάλυψαν κάτι παραπάνω από το 90% του όγκου και της αξίας το 2024, οι εξαγωγές της χώρας πέρασαν πέρυσι μπροστά από τη Γαλλία, με αποτέλεσμα το 2025 η Ελλάδα να αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά προμηθευτή ελαιολάδου στη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα εξήγαγε το 2024 περίπου 251,5 τόνους παρθένου ελαιολάδου αξίας 4,151 εκατ. δολαρίων. Συγκριτικά με το 2023, η αξία του παρθένου ελαιολάδου ενισχύθηκε κατά περίπου 65,2% και ο όγκος κατά 31,0%.

Συνολικά, το ελληνικό ελαιόλαδο πήρε το 2,01% της αξίας και το 1,34% του όγκου, ενώ η μέση τελωνειακή αξία του στα 16.40 δολάρια ανά κιλό ήταν υψηλότερη από την Ιταλία και την Ισπανία.

Όπως αναφέρει η έρευνα, η κατηγορία του ελαιολάδου έχει στρατηγική σημασία για την Ελλάδα, επειδή επιτρέπει την αξιοποίηση σειράς συγκριτικών πλεονεκτημάτων, λ.χ. την Κορωνέικη ποικιλία, τις ΠΟΠ/ΠΓΕ ζώνες, την πρώιμη συγκομιδή, την ελεγχόμενη έκθλιψη και μια ισχυρή ελαιοκομική ταυτότητα.

Προοπτικές

Πού βρίσκεται άρα η προοπτική, σύμφωνα με την έρευνα του ΟΕΥ; Κυρίως στο επώνυμο premium προϊόν και όχι στον ανταγωνισμό τιμής ανά λίτρο.

Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι το παρθένο ελαιόλαδο αντιπροσώπευε το 2024 το 90,1% της αξίας και 89,9% του όγκου, γεγονός που αποδεικνύει τον premium προσανατολισμό της κατηγορίας στην νοτιοκορεάτικη αγορά.

Όπως εξηγεί η έρευνα, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα είναι η αξιοπιστία της ως ελαιοπαραγωγού χώρας αλλά και η δυνατότητα σύνδεσης του προϊόντος με ένα ολόκληρο προϊοντικό αφήγμα.

Αυτό μπορεί να χαρακτηρίζεται από έναν συγκεκριμένο τόπο, μια ιδιαίτερη ποικιλία και έναν ξεχωριστό τρόπο ζωής, χωρίς μάλιστα να απαιτείται η κατάκτηση του ραφιού στα σούπερμαρκετ.

Ελαιόλαδο: Οι αδυναμίες στις εξαγωγές

Ποιες είναι η αδυναμίες που διέπουν τις ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στη Νότια Κορέα; Πρώτα απ’ όλα, η Ελλάδα υστερεί έναντι της Ιταλίας όσον αφορά την αναγνωρισιμότητα και την κλίμακα προωθητικών επενδύσεων έναντι της Ισπανίας.

Έπειτα, οι Έλληνες παραγωγοί είναι κατακερματισμένοι, εξηγεί η έρευνα, ενώ συχνά παρατηρείται η αδυναμία διατήρησης σταθερού marketing budget.

Ως προς την προώθηση, δεν αρκεί η πρώτη εισαγωγή, αλλά χρειάζεται εξειδικευμένο κορεατικό περιεχόμενο, αξιολογήσεις χρηστών, samples, συνέπεια αποθέματος και ένα συμφωνημένο ημερολόγιο προωθήσεων.

Ο σκοπός των παραπάνω κινήσεων είναι να αναδειχθεί η ανώτερη ποιότητα του προϊόντος, όχι να επιχειρηθεί ανταγωνισμός στην τιμή ανά λίτρο με τις ηγέτιδες χώρες στις εξαγωγές.

Εφικτή η περαιτέρω αναβάθμιση

Ένας ρεαλιστικός στόχος σε βάθος τριετίας θα ήταν σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΕΥ στη Σεούλ η αξία ελληνικών εισαγωγών στη Νότια Κορεά να φτάσει τα 12 με 15 εκατ. ευρώ ετησίως, ο όγκος να αυξηθεί στους 500 με 800 τόνους και το μερίδιο στο 3,5-4,5% της αξίας, με τουλάχιστον 60% των πωλήσεων σε επώνυμο premium retail/e-commerce.

Αν και οι παραπάνω αριθμοί εμπορικό στόχο και εξαρτώνται από παράγοντες όπως το συνολικό μέγεθος της αγοράς και οι διεθνείς τιμές, το Γραφείο ΟΕΥ θεωρεί ότι η αναβάθμιση της θέσης του ελληνικού ελαιολάδου στην νοτιοκορεατική αγορά είναι εφικτή σύμφωνα και με πληροφορίες από τους παράγοντες της εκεί αγοράς.

Για την υπέρβαση των προκλήσεων στον κλάδο, όπως είναι η ισχυρή παρουσία μεγάλων ισπανικών και ιταλικών σημάτων και η υποκατάσταση, το λανσάρισμα θα πρέπει να είναι «digital first, proof led», υπογραμμίζει η μελέτη.

Στόχος θα πρέπει να είναι η η μητροπολιτική περιοχή της Σεούλ και η αποκλειστικότητα πρέπει να συνδέεται με ελάχιστες αγορές, ενεργά listings, απόθεμα, marketing spend και τριμηνιαίο sell-out.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο υπόδειγμα στρατηγικής θα πρέπει να προσφέρει ένα προϊόν συγκεκριμένο, εστιασμένο στην κορεατική χρήση, αποφεύγοντας τη γενική προβολή. Το διαδικτυκό του λανσάρισμα θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη κορεατική σελίδα προϊόντος, φωτογραφίες πραγματικής συσκευασίας, βίντεο χρήσης και νόμιμο sampling.