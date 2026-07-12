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Ελαιόλαδο: Προοπτικές της αγοράς τη νέα σεζόν – Προβλέψεις για τιμές και παραγωγή [γραφήματα]

Η εικόνα της ευρωπαϊκής αγοράς και οι προκλήσεις για το ελαιόλαδο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

AGRO 12.07.2026, 08:00
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Ελαιόλαδο: Προοπτικές της αγοράς τη νέα σεζόν – Προβλέψεις για τιμές και παραγωγή [γραφήματα]
Ανθή Γεωργίου

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Ένα σύνθετο σκηνικό διαμορφώνεται για τη νέα ελαιοκομική σεζόν 2026 – 27 για το ευρωπαϊκό ελαιόλαδο, καθώς η μείωση της παραγωγής της προηγούμενης περιόδου, η πτώση των τιμών και η αύξηση του διεθνούς εμπορίου δημιουργούν νέα δεδομένα για παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.

Την εικόνα της ευρωπαϊκής αγοράς ελαιόλαδου, με προβλέψεις και για την Ελλάδα, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες προβλέψεις για την περίοδο 2025/26, περιλαμβάνονται σε έκθεση της Κομισιόν. Σύμφωνα με αυτή, προβλέπεται ότι η παραγωγή ελαιολάδου στην ΕΕ κατά την περίοδο 2026/27 θα είναι πάνω από τον μέσο όρο της τρέχουσας περιόδου 2025/26.

Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 6%

Η ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου αναμένεται να αντιμετωπίσει την επόμενη καμπάνια από μια ευνοϊκότερη θέση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μετά την ανάκαμψη που καταγράφηκε την περίοδο 2024/25.

Όμως καθοριστικοί παράγοντας για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, παραμένουν τόσο οι καιρικές συνθήκες όσο και η γεωπολιτική κατάσταση.

ελαιόλαδο

Η παραγωγή

Η εκτιμώμενη παραγωγή για την τρέχουσα περίοδο θα είναι περίπου 2,1 εκατ. τόνους, μετά την ανάκαμψη της παραγωγής κατά την περίοδο 2024/25, δηλαδή 5% χαμηλότερα από την προηγούμενη περίοδο, αλλά 9% πάνω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν κατά 6%, εδραιώνοντας τη θέση της ΕΕ ως κορυφαίος εξαγωγές ελαιόλαδου στον κόσμο, ενώ οι εισαγωγές κατά 24%, κυρίως λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας ανταγωνιστικού τυνησιακού ελαιολάδου.

Μια δύσκολη ελαιοκομική περίοδο αντιμετώπισε η Ελλάδα το 2025/26, καθώς σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση παραγωγής (-18%)

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση στην ΕΕ αναμένεται να επιστρέψει περίπου στα 1,4 εκατ. τόνους (μέσος όρος πενταετίας).

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται οι τιμές το 2025/26, οι οποίες από τον Απρίλιο του 2026 τιμές ακολουθούν πτωτική πορεία. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που αναφέρονται στην έκθεση της Κομισιόν, όπου το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τα 4,57 ευρώ/κιλό τον Δεκέμβριο του 2025, υποχώρησε στα 3,97 ευρώ/κιλό στις αρχές Ιουνίου 2026.

ελαιόλαδο

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Μια δύσκολη ελαιοκομική περίοδο αντιμετώπισε, σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα το 2025/26, καθώς σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση παραγωγής (-18%) μεταξύ των βασικών παραγωγών της ΕΕ.

Παρά τη μείωση αυτή, η αγορά, σύμφωνα με την έκθεση, αναμένεται να στηριχθεί από την πτώση των τιμών, την ανάκαμψη της κατανάλωσης στα φυσιολογικά επίπεδα και την αύξηση του διεθνούς εμπορίου, ενώ οι ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες δημιουργούν θετικές προοπτικές για τη συγκομιδή του 2026/27.

Ωστόσο, μείωση στην παραγωγή καταγράφηκε και στην Ισπανία κατά 9%, ενώ αυξημένη κατά 31% ήταν στην Ιταλία και κατά 1% στην Πορτογαλία.

Στο μεταξύ, αυξημένες εμφανίζονται οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές στην Ελλάδα, ενώ εμφανίζει μικρή μείωση στην κατά κεφαλή κατανάλωση σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση των χωρών παραγωγής.

ελαιόλαδο

Οι τιμές στο ελαιόλαδο

Μετά την πτώση των τιμών στις αρχές του 2024/25, η οποία συνοδεύτηκε από υψηλούς όγκους παραγωγής ύστερα από περιόδους ιστορικά χαμηλής παραγωγής, οι τιμές του ελαιολάδου, όπως αναφέρεται στην έκθεση, σταθεροποιήθηκαν το 2025/26.

Ωστόσο, από τα τέλη Απριλίου οι τιμές του ελαιολάδου στην ΕΕ συνεχίζουν να μειώνονται. Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο έφτασε τα 427 ευρώ ανά 100 κιλά στην Ισπανία τον Οκτώβριο του 2025, κορυφώθηκε στα 457 ευρώ ανά 100 κιλά τον Δεκέμβριο και από τα μέσα Απριλίου άρχισε να υποχωρεί, φτάνοντας τα 397 ευρώ ανά 100 κιλά στις αρχές Ιουνίου του 2026.

Τα τελικά αποθέματα του 2025/26 αναμένεται να ανέλθουν σε 394.000 τόνους

Η προσδοκία μιας καρποφόρας συγκομιδής το 2026/27 στις κύριες παραγωγούς χώρες της ΕΕ ενδέχεται να εξηγεί τις πρόσφατες μειώσεις των τιμών. Επιπλέον, οι τιμές του ελαιολάδου στην Ισπανία το 2026 εξακολουθούν να σταθεροποιούνται οριακά κάτω από τον 5ετή μέσο όρο. Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με την προσδοκία μιας καρποφόρας συγκομιδής για το 2026/27, ενδέχεται να χαλαρώσουν περαιτέρω την πίεση στις τιμές.

ελαιόλαδο

Οι εμπορικές ροές

Η πιο σταθερή διαθεσιμότητα ελαιολάδου και οι χαμηλότερες τιμές στην ΕΕ έχουν επίσης επηρεάσει τις εμπορικές ροές. Τους τελευταίους μήνες παρατηρήθηκε αύξηση των αποστολών προς την Κίνα, διπλασιάζοντας τις εισαγωγές της μέχρι τον Μάρτιο του 2026 σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα το 2024/25. Επίσης, οι εξαγωγές προς τη Βραζιλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιαπωνία αυξάνονται, ενώ οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν από την αρχή του εμπορικού έτους.

Οι εξαγωγές της ΕΕ το 2025/26 αναμένεται να αυξηθούν κατά 6% σε ετήσια βάση στους 794.000 τόνους, αποκτώντας παγκόσμια ανταγωνιστικότητα δεδομένης της πρόσφατης μείωσης των τιμών.

Δεδομένης της διαθεσιμότητας φθηνότερου τυνησιακού ελαιολάδου, οι εισαγωγές της ΕΕ αναμένεται να αυξηθούν κατά 24% σε ετήσια βάση στους 223.000 τόνους. Παρόλο που η ζήτηση εισαγωγών από τους περισσότερους προμηθευτές μειώθηκε παράλληλα με την οριακά μειούμενη παραγωγή της ΕΕ, η Τυνησία είναι ο κύριος προμηθευτής ελαιολάδου στην ΕΕ και αναμένεται να καλύψει το έλλειμμα που αφήνει η αναμενόμενη χαμηλότερη παραγωγή στην Ισπανία.

Τα τελικά αποθέματα του 2025/26 αναμένεται να ανέλθουν σε 394.000 τόνους. Για την ερχόμενη περίοδο 2026/27, στις κύριες παραγωγούς χώρες της ΕΕ, αναμένονται ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες και διαθεσιμότητα νερού για την περίοδο ανθοφορίας των ελαιώνων, δημιουργώντας προσδοκίες για καρποφόρα συγκομιδή, εφόσον δεν επηρεάσουν τη συγκομιδή δυσμενή καιρικά φαινόμενα.

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