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Ελαιόλαδο: Σε χαμηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές παρά τη σταθεροποίηση της αγοράς

Γιατί υποχώρησαν οι τιμές στο ελαιόλαδο μετά τα ιστορικά υψηλά - Τι αναμένεται για τη νέα σεζόν 2026/27

AGRO 14.06.2026, 08:00
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Ελαιόλαδο: Σε χαμηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές παρά τη σταθεροποίηση της αγοράς
Ρεπορτάζ Ανθή Γεωργίου

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Σε χαμηλά επίπεδα εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές του ελαιολάδου, με την αγορά να δείχνει σημάδια σταθεροποίησης μετά το ιστορικά υψηλό που καταγράφηκε την προηγούμενη διετία. Ωστόσο, η αποκλιμάκωση των τιμών δημιουργεί νέες πιέσεις για τους παραγωγούς, οι οποίοι εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωποι με υψηλό κόστος παραγωγής.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην εγχώρια και διεθνή αγορά δείχνουν ότι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο διαπραγματεύεται ακόμη και κάτω από το ψυχολογικό όριο των 4 ευρώ ανά κιλό, ενώ οι εκτιμήσεις για ικανοποιητική παραγωγή κατά την επόμενη ελαιοκομική περίοδο διατηρούν την πίεση στις τιμές.

Oι τιμές του ελαιολάδου εμφανίζονται σήμερα μειωμένες κατά 17% σε σύγκριση με πέρυσι

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, το επικρατέστερο σενάριο είναι η διατήρηση των τιμών σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και κατά τους επόμενους μήνες. Η αγορά διαθέτει επαρκή αποθέματα, η ζήτηση ανακάμπτει με σταθερούς ρυθμούς και οι προβλέψεις για τη νέα καλλιεργητική περίοδο 2026/27 παραμένουν θετικές.

Την ίδια στιγμή οι παραγωγοί πιέζονται καθώς από τη μία οι τιμές υποχωρούν και από την άλλη το κόστος παραγωγής εξακολουθεί να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

ελαιόλαδο

Υποχώρηση των τιμών στο ελαιόλαδο μετά τα ιστορικά υψηλά

«Οι τιμές δεν είναι αυτές που θα ήθελαν οι παραγωγοί. Όμως δεν είναι και ιστορικά χαμηλές», επισημαίνει στον ΟΤ, ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου Μανώλης Γιαννούλης, εξηγώντας ότι με τις αυξήσεις στην ενέργεια έχει ανέβει το κόστος παραγωγής ανεβαίνει το κόστος. «Σήμερα που μιλάμε, οι τιμές στα εξαιρετικά παρθένα σε επίπεδο παραγωγού κυμαίνονται στα 4 ευρώ περίπου, ίσως και μέχρι 4,20 ευρώ», σημειώνει.

Η μείωση της παραγωγής στις βασικές ελαιοπαραγωγικές χώρες την περίοδο 2023-‘24 είχε οδηγήσει όλες τις χώρες της Μεσογείου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τιμών, τα οποία ξεπέρασαν ακόμα και τα 10 ευρώ/κιλό για τον παραγωγό, ενώ στα ράφια των σούπερ μάρκετ το ελαιόλαδο έφτανε ακόμα και τα 20 ευρώ/κιλό.

H μεγαλύτερη παραγωγός χώρα η Ισπανία, αναμένει μια παραγωγή κοντά στο 1,5 εκατ. τόνους

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές του ελαιολάδου εμφανίζονται σήμερα μειωμένες κατά 17% σε σύγκριση με πέρυσι. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κρίσης, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών είχε ξεπεράσει το 50%, προκαλώντας έντονες πιέσεις στα νοικοκυριά και σημαντικές ανακατατάξεις στην αγορά.

Η εικόνα αυτή όμως άλλαξε την τελευταία σεζόν, με τις τιμές να έχουν υποχωρήσει σε όλες τις βασικές χώρες. Χαρακτηριστικά είναι τα τελευταία στοιχεία, όπου η μέση διεθνής τιμή χονδρικής για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στις αρχές Ιουνίου διαμορφώνεται περίπου στα 4,2 ευρώ ανά κιλό.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση των τιμών έπαιξε η ανάκαμψη της παραγωγής κυρίως στην Ισπανία, η οποία τη σεζόν 2025/26 έφτασε τους 1,3 εκατ. τόνους.

Φέτος, όπως αναφέρει στον ΟΤ ο κ. Γιαννούλης, η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα η Ισπανία, αναμένει μια παραγωγή κοντά στο 1,5 εκατ. τόνους. «Δεν θα είναι μια υπερπαραγωγή που θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στις τιμές. Πρόκειται για μια διαχειρίσιμη παραγωγή», σημειώνει.

ελαιόλαδο

Οι προοπτικές για τη νέα ελαιοκομική περίοδο

Πάντως σύμφωνα με τους αναλυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν οι σημερινές προβλέψεις για μια καλή παραγωγή την επόμενη σεζόν 2026/27, οι τιμές δύσκολα θα επιστρέψουν στα υψηλά επίπεδα της προηγούμενης διετίας.

Αυτή την περίοδο η ελαιοκαλλιέργεια διανύει την περίοδο της καρπόδεσης, με τα πρώτα μηνύματα να κάνουν λόγο για μια καλύτερη παραγωγή από τη φετινή, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κινήθηκε πάνω από τους 200.000 τόνους.

Ήδη ευνοϊκές είναι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας μας. «Όλη η δυτική Ελλάδα από την Ήπειρο μέχρι τη νότια Πελοπόννησο, φαίνεται ότι θα έχει μια καλή παραγωγή. Η Κρήτη αναμένει επίσης μια πολύ καλή παραγωγή. Η Στερεά Ελλάδα που είχε την πολύ καλή παραγωγή, φαίνεται ότι θα έχει μια καλή παραγωγή. Η Μυτιλήνη που είχε ανύπαρκτη παραγωγή, φαίνεται ότι πάει σε μια καλή παραγωγή. Όπως όλα δείχνουν μέχρι τώρα, φαίνεται ότι πάμε σε επίπεδα αισθητά καλύτερα από πέρυσι», σημείωσε ο κ. Γιαννούλης.

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