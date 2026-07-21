Ιράν: Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών

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Έχουν περάσει 10 ημέρες από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε το «τέλος» της εκεχειρίας με το Ιράν, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν επιθέσεις και να ανανεώνουν τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει χτυπήσει το Ιράν για δέκα συνεχόμενες νύχτες, λέγοντας ότι οι επιθέσεις έχουν ως στόχο να «υποβαθμίσουν τις ιρανικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για χτυπήματα σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ».

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία που το CNBC θεωρεί ότι αξίζουν μεγαλύτερης προσοχής:

Μείωση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ

Η ναυτιλία μέσω της κρίσιμης πλωτής οδού έχει μειωθεί από την επανέναρξη των εχθροπραξιών, με πλοία να διέρχονται από το στενό με τους αναμεταδότες τους απενεργοποιημένους, σύμφωνα με την Lloyd’s.

Το Σαββατοκύριακο, μόνο 30 πλοία διέσχισαν το στενό, σύμφωνα με την εταιρεία εμπορικών πληροφοριών Kpler. Περισσότερα από 100 πλοία διέσχιζαν το Ορμούζ καθημερινά πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτεθούν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι το Στενό παραμένει ανοιχτό και εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μεταφέρονται καθημερινά υπό την στρατιωτική προστασία των ΗΠΑ.

Εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου

Οι ανανεωμένες εχθροπραξίες έχουν οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο, με το διεθνές σημείο αναφοράς Brent να ξεπερνάει το όριο των 90 δολαρίων στις 20 Ιουλίου για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου των ΗΠΑ να ​​φτάνουν επίσης στο υψηλότερο σημείο τους σε ένα μήνα την ίδια ημέρα.

Η ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ ήταν περίπου 20,3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου καθημερινά, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 25% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου μέσω θαλάσσης. Σχεδόν το 90% αυτών των ροών πετρελαίου εξάγεται στις ασιατικές αγορές, με την Κίνα και την Ινδία να είναι οι κύριοι προορισμοί.

Η Αμρίτα Σεν, ιδρύτρια και διευθύντρια πληροφοριών αγοράς στην Energy Aspects, δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα ότι με τα αποθέματα να έχουν εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό, η συνεχιζόμενη αναστάτωση τον Αύγουστο θα μπορούσε να μειώσει την παραγωγή του Κόλπου και να οδηγήσει τις τιμές του αργού πίσω σε τριψήφια νούμερα.

Η ικανότητα του Ιράν να αντιδράσει

Από την πλευρά του, το Ιράν εξακολουθεί να έχει τη δύναμη να προκαλέσει ζημιές στις ΗΠΑ, τους συμμάχους τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία στην περιοχή.

Οι επιθέσεις του σε εμπορικά πλοία έχουν προκαλέσει ανησυχία, με ένα πλοίο να φλέγεται αφού χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ.

Παρά τις επιθέσεις των ΗΠΑ, η Τεχεράνη εξακολουθεί να είναι σε θέση να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τις επιθέσεις της σε χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις να έχουν σκοτώσει πρόσφατα τρεις επιπλέον Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ορκιστεί ότι η Τεχεράνη «θα πληρώσει» για τους θανάτους «πολλαπλάσια», προσθέτοντας ότι το στενό ήταν ανοιχτό σε όλους εκτός από το Ιράν.

«Δεν υπάρχουν καλές επιλογές» για έξοδο

Τη Δευτέρα, το Axios, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ανέφερε ότι περιφερειακοί μεσολαβητές όπως το Κατάρ και το Πακιστάν παρουσίασαν στις ΗΠΑ και το Ιράν μια πρόταση για 10ήμερη εκεχειρία, αν και η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται επίσης για την πιθανότητα αποτυχίας των συνομιλιών.

Το Axios ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια πιθανή επέκταση του πολέμου σε μια πλήρους κλίμακας, συντονισμένη εκστρατεία εντός ημερών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Κλέμενς Τσάι, ανώτερος ερευνητής γεωπολιτικής στο Observer Research Foundation, περιέγραψε την κατάσταση στο CNBC ως έναν περιορισμένο αλλά διευρυνόμενο κύκλο κλιμάκωσης.

Κατά την άποψή του, η Ουάσινγκτον «δεν είχε καλές επιλογές». Οι ΗΠΑ πρέπει είτε να υπομείνουν έναν ιρανικό πόλεμο φθοράς, είτε να κλιμακώσουν παρά την περιφερειακή αντίθεση, είτε να προσφέρουν παραχωρήσεις.

Είπε ότι το Ιράν διατήρησε την επιρροή του Ορμούζ «σαν διακόπτη που μπορεί να ανοίγει και να κλείνει» και προειδοποίησε ότι η ταυτόχρονη διακοπή του Ορμούζ και του Πορθμού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα ήταν καταστροφική για την παγκόσμια οικονομία.

Απειλείται η βαλβίδα εκτόνωσης

Τη Δευτέρα το βράδυ, οι μαχητές Χούθι κήρυξαν ένα ναυτικό εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας με άμεση ισχύ, απειλώντας να επιδεινώσει τη διακοπή της εφοδιασμού με πετρέλαιο που προκλήθηκε από τις επιθέσεις του Ιράν σε δεξαμενόπλοια στο Πορθμό του Ορμούζ.

Οι Χούθι έχουν επανειλημμένα απειλήσει να κλείσουν το Πορθμό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Το στενό αποτελεί σημείο εμπλοκής για την εμπορική κυκλοφορία πλοίων, καθώς και για τις εξαγωγές πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία.

Από το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, η Σαουδική Αραβία έχει εκτρέψει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως μέσω αγωγού σε τερματικό σταθμό εξαγωγών στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτές οι εξαγωγές έχουν λειτουργήσει ως κρίσιμη βαλβίδα εκτόνωσης για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Το κλείσιμο του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα μπλοκάρει αυτά τα βαρέλια, επιδεινώνοντας τη διαταραχή που προκλήθηκε από τις επιθέσεις του Ιράν σε δεξαμενόπλοια στο Ορμούζ.