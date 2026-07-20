Χούθι: Επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία – Νέο μέτωπο στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, μια κίνηση που ανοίγει ένα νέο μέτωπο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο τους κατά του Ιράν και διευρύνει την απειλή για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και το εμπόριο πέρα από τον Κόλπο.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν βραχύβια άνοδο μετά τη δήλωση των Χούθι, αλλά αργότερα υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές διατηρούσαν την ελπίδα για μια διπλωματική ανατροπή στον πόλεμο.

Οι Χούθι προχώρησαν στην ανακοίνωση αυτή παρά τα σημάδια ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον επιθυμούν να επαναλάβουν τις διπλωματικές επαφές, προκειμένου να σταματήσουν τον κύκλο επιθέσεων που επιδεινώνεται και έχει σχεδόν καταστρέψει την εύθραυστη προσωρινή συμφωνία που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι οι μεσολαβητές είχαν υποβάλει «προτάσεις» στην Τεχεράνη, σηματοδοτώντας ότι οι διπλωματικές επαφές παραμένουν ενεργές, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν βραχύβια άνοδο μετά τη δήλωση των Χούθι, αλλά αργότερα υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές διατηρούσαν την ελπίδα για μια διπλωματική ανατροπή στον πόλεμο.

Το Ιράν ασκούσε πιέσεις στους Χούθι να κλείσουν το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Ερυθρά Θάλασσα, εάν οι ΗΠΑ συνέχιζαν να επιτίθενται στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Το πλήρες κλείσιμο του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα μείωνε την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου κατά 7%, καθώς θα εμπόδιζε το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας να εξέλθει από την περιοχή. Η διακοπή αυτή θα προστεθεί στην τεράστια μείωση των παγκόσμιων ροών πετρελαίου λόγω του πολέμου στον Κόλπο, ο οποίος έχει ήδη μειώσει τις αποστολές κατά 10% της παγκόσμιας προσφοράς.

Στην ανακοίνωσή τους, οι ένοπλες δυνάμεις των Χούθι δήλωσαν ότι κηρύσσουν «ναυτικό εμπάργκο κατά του εγκληματικού σαουδαραβικού εχθρού, με βάση την αρχή του “οφθαλμόν αντί οφθαλμού”, με άμεση ισχύ», ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν «άδικη και καταπιεστική πολιορκία» που επέβαλαν οι Σαουδάραβες στην Υεμένη.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τη Σαουδική Αραβία.

Διπλωματική προσπάθεια για την αποκατάσταση της εκεχειρίας

Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ότι η Τεχεράνη είχε λάβει πρόταση από τους μεσολαβητές για μια 10ήμερη εκεχειρία, στο πλαίσιο των προσπαθειών να διασωθεί η προσωρινή συμφωνία, η οποία αποσκοπούσε να ανοίξει το δρόμο για μια μόνιμη συμφωνία που θα έθετε τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ούτε το υπουργείο ούτε ο αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τις υποθετικές συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός.

Δύο πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης ανέφεραν ξεχωριστά ότι ο Ιρανός υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί είχε ζητήσει από το Πακιστάν να αναλάβει εκ νέου τον ρόλο του μεσολαβητή στη σύγκρουση.

Η διπλωματική αυτή πρωτοβουλία ακολούθησε μια ακόμη νύχτα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών πόλεων και επιθέσεων της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπό αυξανόμενη πολιτική πίεση στην πατρίδα του λόγω της ανόδου των τιμών της βενζίνης από την έναρξη του πολέμου και του γεγονότος ότι το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ, υπερασπίστηκε τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν φόρο τιμής για τους τουλάχιστον τρεις Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους σε πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις.

Οι ΗΠΑ, με τη σειρά τους, έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, με το αμερικανικό στρατό να δηλώνει τη Δευτέρα ότι είχε ανακατευθύνει επτά εμπορικά πλοία και είχε θέσει ένα εκτός λειτουργίας στο πλαίσιο του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, μέρος του οποίου έχει καταληφθεί από ισραηλινές δυνάμεις μετά από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι δήλωσαν ότι ενεργούσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη.

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, προκειμένου να παρουσιάσει ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, και την εξασφάλιση της αποχώρησης του Ισραήλ.

Το Ισραήλ εξακολουθεί επίσης να διατηρεί δυνάμεις στη Γάζα, μετά από δύο χρόνια πολέμου που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον κοινοτήτων στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι όρισε τον κορυφαίο διαπραγματευτή της, Χαλίλ Αλ-Χάγια, ως γενικό ηγέτη της, μια κίνηση που, σύμφωνα με αναλυτή, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια πιο σκληρή στάση της οργάνωσης απέναντι στις εκκλήσεις για αποστρατιωτικοποίησή της.

Αναφορές Ιράν για εκρήξεις σε δεξαμενόπλοια

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανέφερε ότι δύο δεξαμενόπλοια εξερράγησαν αφού προσπάθησαν να διέλθουν από το στενό μέσω μιας «μη ασφαλούς» διαδρομής.

Την Κυριακή, το IRGC είχε δηλώσει ότι δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» στην ίδια περιοχή. Δεν ήταν σαφές εάν τα δύο περιστατικά σχετίζονταν μεταξύ τους.

Σε άλλο περιστατικό, ένα πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοικτά των ακτών του Ομάν, με θέα στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλοίο παραμένει ακυβέρνητο, αλλά το πλήρωμα είναι ασφαλές, ανέφερε η υπηρεσία.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ​ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε την ένατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν, με στόχο την «αποδυνάμωση» της ικανότητας της χώρας να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στο στενό.

Στο Ιράν, αναφέρθηκαν εκρήξεις στο Ταμπρίζ, το Τσαμπάχαρ, το Κονάρακ, το Μπαντάρ Μαχσάχρ και το Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν νοτιοδυτικά του Ταμπρίζ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσε ότι έπληξε με βαλλιστικούς πυραύλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο στρατόπεδο Αλ-Αντίρι και στην αεροπορική βάση Αλί Αλ Σαλέμ του Κουβέιτ, και θέσεις στη Συρία.

Στο Μπαχρέιν ηχούσαν σειρήνες καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε ότι αναχαίτισε και πάλι ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η κυβέρνηση του Κουβέιτ ανέφερε ότι μια μονάδα αφαλάτωσης δέχτηκε επίθεση την Κυριακή για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, προκαλώντας πυρκαγιά, σε αυτό που χαρακτήρισε ως άμεση επίθεση σε ζωτικές υποδομές πολιτικού χαρακτήρα.

Οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος του πόσιμου νερού σε πολλά κράτη του Κόλπου, εξυπηρετώντας δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε μία από τις πιο ξηρές περιοχές του κόσμου. Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ το Σάββατο ότι χτύπησαν μία από τις δικές του μονάδες αφαλάτωσης.