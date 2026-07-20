 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(17) "War and Conflicts"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Violence"
}

Χούθι: Επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία – Νέο μέτωπο στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Οι Χούθι προχώρησαν στην ανακοίνωση αυτή παρά τα σημάδια ότι Τεχεράνη και Ουάσινγκτον επιθυμούν να επαναλάβουν τις διπλωματικές επαφές

World 20.07.2026, 20:42
Σχολιάστε
Χούθι: Επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία – Νέο μέτωπο στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία, μια κίνηση που ανοίγει ένα νέο μέτωπο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο τους κατά του Ιράν και διευρύνει την απειλή για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και το εμπόριο πέρα από τον Κόλπο.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν βραχύβια άνοδο μετά τη δήλωση των Χούθι, αλλά αργότερα υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές διατηρούσαν την ελπίδα για μια διπλωματική ανατροπή στον πόλεμο.

Οι Χούθι προχώρησαν στην ανακοίνωση αυτή παρά τα σημάδια ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον επιθυμούν να επαναλάβουν τις διπλωματικές επαφές, προκειμένου να σταματήσουν τον κύκλο επιθέσεων που επιδεινώνεται και έχει σχεδόν καταστρέψει την εύθραυστη προσωρινή συμφωνία που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι οι μεσολαβητές είχαν υποβάλει «προτάσεις» στην Τεχεράνη, σηματοδοτώντας ότι οι διπλωματικές επαφές παραμένουν ενεργές, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν βραχύβια άνοδο μετά τη δήλωση των Χούθι, αλλά αργότερα υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές διατηρούσαν την ελπίδα για μια διπλωματική ανατροπή στον πόλεμο.
Το Ιράν ασκούσε πιέσεις στους Χούθι να κλείσουν το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Ερυθρά Θάλασσα, εάν οι ΗΠΑ συνέχιζαν να επιτίθενται στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

Το πλήρες κλείσιμο του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα μείωνε την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου κατά 7%, καθώς θα εμπόδιζε το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας να εξέλθει από την περιοχή. Η διακοπή αυτή θα προστεθεί στην τεράστια μείωση των παγκόσμιων ροών πετρελαίου λόγω του πολέμου στον Κόλπο, ο οποίος έχει ήδη μειώσει τις αποστολές κατά 10% της παγκόσμιας προσφοράς.

Στην ανακοίνωσή τους, οι ένοπλες δυνάμεις των Χούθι δήλωσαν ότι κηρύσσουν «ναυτικό εμπάργκο κατά του εγκληματικού σαουδαραβικού εχθρού, με βάση την αρχή του “οφθαλμόν αντί οφθαλμού”, με άμεση ισχύ», ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισαν «άδικη και καταπιεστική πολιορκία» που επέβαλαν οι Σαουδάραβες στην Υεμένη.
Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τη Σαουδική Αραβία.

Διπλωματική προσπάθεια για την αποκατάσταση της εκεχειρίας

Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters ότι η Τεχεράνη είχε λάβει πρόταση από τους μεσολαβητές για μια 10ήμερη εκεχειρία, στο πλαίσιο των προσπαθειών να διασωθεί η προσωρινή συμφωνία, η οποία αποσκοπούσε να ανοίξει το δρόμο για μια μόνιμη συμφωνία που θα έθετε τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ούτε το υπουργείο ούτε ο αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τις υποθετικές συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός.

Δύο πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης ανέφεραν ξεχωριστά ότι ο Ιρανός υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί είχε ζητήσει από το Πακιστάν να αναλάβει εκ νέου τον ρόλο του μεσολαβητή στη σύγκρουση.

Η διπλωματική αυτή πρωτοβουλία ακολούθησε μια ακόμη νύχτα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών πόλεων και επιθέσεων της Ιρανικής Επαναστατικής Φρουράς εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπό αυξανόμενη πολιτική πίεση στην πατρίδα του λόγω της ανόδου των τιμών της βενζίνης από την έναρξη του πολέμου και του γεγονότος ότι το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά του Ορμούζ, υπερασπίστηκε τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν φόρο τιμής για τους τουλάχιστον τρεις Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους σε πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις.

Οι ΗΠΑ, με τη σειρά τους, έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, με το αμερικανικό στρατό να δηλώνει τη Δευτέρα ότι είχε ανακατευθύνει επτά εμπορικά πλοία και είχε θέσει ένα εκτός λειτουργίας στο πλαίσιο του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, μέρος του οποίου έχει καταληφθεί από ισραηλινές δυνάμεις μετά από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι δήλωσαν ότι ενεργούσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη.

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, προκειμένου να παρουσιάσει ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, και την εξασφάλιση της αποχώρησης του Ισραήλ.

Το Ισραήλ εξακολουθεί επίσης να διατηρεί δυνάμεις στη Γάζα, μετά από δύο χρόνια πολέμου που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον κοινοτήτων στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι όρισε τον κορυφαίο διαπραγματευτή της, Χαλίλ Αλ-Χάγια, ως γενικό ηγέτη της, μια κίνηση που, σύμφωνα με αναλυτή, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια πιο σκληρή στάση της οργάνωσης απέναντι στις εκκλήσεις για αποστρατιωτικοποίησή της.

Αναφορές Ιράν για εκρήξεις σε δεξαμενόπλοια

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανέφερε ότι δύο δεξαμενόπλοια εξερράγησαν αφού προσπάθησαν να διέλθουν από το στενό μέσω μιας «μη ασφαλούς» διαδρομής.

Την Κυριακή, το IRGC είχε δηλώσει ότι δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» στην ίδια περιοχή. Δεν ήταν σαφές εάν τα δύο περιστατικά σχετίζονταν μεταξύ τους.

Σε άλλο περιστατικό, ένα πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοικτά των ακτών του Ομάν, με θέα στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλοίο παραμένει ακυβέρνητο, αλλά το πλήρωμα είναι ασφαλές, ανέφερε η υπηρεσία.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ​ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε την ένατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν, με στόχο την «αποδυνάμωση» της ικανότητας της χώρας να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στο στενό.

Στο Ιράν, αναφέρθηκαν εκρήξεις στο Ταμπρίζ, το Τσαμπάχαρ, το Κονάρακ, το Μπαντάρ Μαχσάχρ και το Μπαντάρ Ιμάμ Χομεϊνί. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν νοτιοδυτικά του Ταμπρίζ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσε ότι έπληξε με βαλλιστικούς πυραύλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο στρατόπεδο Αλ-Αντίρι και στην αεροπορική βάση Αλί Αλ Σαλέμ του Κουβέιτ, και θέσεις στη Συρία.

Στο Μπαχρέιν ηχούσαν σειρήνες καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε ότι αναχαίτισε και πάλι ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η κυβέρνηση του Κουβέιτ ανέφερε ότι μια μονάδα αφαλάτωσης δέχτηκε επίθεση την Κυριακή για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, προκαλώντας πυρκαγιά, σε αυτό που χαρακτήρισε ως άμεση επίθεση σε ζωτικές υποδομές πολιτικού χαρακτήρα.

Οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος του πόσιμου νερού σε πολλά κράτη του Κόλπου, εξυπηρετώντας δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε μία από τις πιο ξηρές περιοχές του κόσμου. Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ το Σάββατο ότι χτύπησαν μία από τις δικές του μονάδες αφαλάτωσης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Paramount: Δικαστής διέταξε προσωρινή αναστολή της εξαγοράς της Warner Bros
World

Θρίλερ με τo deal Paramount - Warn Bros με δικαστική ανατροπή
Χούθι: Επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία – Νέο μέτωπο στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν
World

Ναυτικό μπλόκο Χούθι στο Ριάντ, νέο μέτωπο στη διένεξη ΗΠΑ - Ιράν
Morgan Stanley: Πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης
World

Η Morgan Stanley πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της AI
CuspAI: Γιατί Μπέζος και βρετανική κυβέρνηση στηρίζουν την startup
World

Συνεργασία Μπέζος - Βρετανίας σε startup ανακάλυψης νέων υλικών
Στενά του Ορμούζ: Κατάρρευση 85% στις διελεύσεις, αλλά οι ναύλοι παραμένουν στα ύψη
Ναυτιλία

Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις, αντέχουν οι ναύλοι
BofA: Η ΕΚΤ πατά «φρένο» τον Ιούλιο – Αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο
World

Ο «χρησμός» της BofA για τα επιτόκια της EKT

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται και έργα στο προεκλογικό «θα»
Κατασκευές

Αυτοκινητόδρομοι που παραδίδονται και έργα στο προεκλογικό «θα»

Τα εγκαίνια του «Ε65» και οι αυτοκινητόδρομοι που μένουν στα λόγια - Η παράκαμψη του Κηφισού και οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού

Χρήστος Κολώνας
Θεόνη: Αύξηση κερδών το 2025 – Νέα προϊόντα στον ορίζοντα – Τα σχέδια για επέκταση σε νέες αγορές
Business

Με νέες αγορές φλερτάρει η «Θεόνη» - Το σχέδιο του 2026

Για το 2026 η Θεόνη θα επιχειρήσει τη διεύρυνση του δικτύου διανομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην είσοδο σε νέες γεωγραφικές περιοχές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Crypto: Ανοίγει η κάνουλα των αδειών – Το μήνυμα της Λαζαράκου στην αγορά
Crypto

Η πρώτη άδεια crypto, η SEC και το μήνυμα Λαζαράκου

Δόθηκε η πρώτη άδεια παρόχου crypto στην Ελλάδα - Ανοίγει τον δρόμο για νέες εγκρίσεις - Τι λέει η Λαζαράκου για το νέο μοντέλο εποπτείας

Γιώργος Μανέττας
Μουντιάλ 2026: Καλό ποδόσφαιρο και πακτωλός χρημάτων για τη FIFA
Business of Sport

Δόξα για το ποδόσφαιρο, πακτωλός χρημάτων για τη FIFA

Η FIFA κατάφερε να στύψει και το τελευταίο δολάριο από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο - Τι ετοιμάζει ενόψει της επόμενης διοργάνωσης

Μελίνα Ζιάγκου
Ελληνικές εξαγωγές: Δεν «πληγώθηκαν» από νάρκες και δασμούς
Economy

Αλώβητες οι ελληνικές εξαγωγές από νάρκες και δασμούς

Οι ελληνικές εξαγωγές όχι μόνο άντεξαν απέναντι στους δασμούς και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις αλλά αυξήθηκαν 13,5% στο πεντάμηνο

Γιώργος Μανέττας
Κόκκινα δάνεια: Χωρίς ρύθμιση συμβάσεις 75 δισ. ευρώ
Τράπεζες

Χωρίς τέλος το πρόβλημα των κόκκινων δανείων

Γιατί καθυστερεί από τους διαχειριστές η διευθέτηση στα κόκκινα δάνεια

Αγης Μάρκου
Εξοχικές κατοικίες: Oι «hot» περιοχές για αγορά [πίνακας]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζουν οι εξοχικές κατοικίες [πίνακας]

Τα ελληνικά νησιά αποτελούν ένα περιζήτητο προορισμό για εξοχικές κατοικίες

Ανδρομάχη Παύλου
ΔΕΘ: Στο τραπέζι η μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σενάριο για μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζεται η ανακοίνωση πακέτου μέτρων στη ΔΕΘ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Ντίνος Σιωμόπουλος
Περισσότερα από World
Paramount: Δικαστής διέταξε προσωρινή αναστολή της εξαγοράς της Warner Bros
World

Θρίλερ με τo deal Paramount - Warn Bros με δικαστική ανατροπή

Η Καλιφόρνια και 11 ακόμα πολιτείες άσκησαν πρόσφατα αγωγή για να φερνάρουν την εξαγορά της WBD από την Paramount

Δημήτρης Σταμούλης
Morgan Stanley: Πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης
World

Η Morgan Stanley πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της AI

Η χρηματοδότηση που υποστηρίζεται από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχει μειώσει το κόστος δανεισμού, αλλά έχει ενισχύσει την έκθεση της Morgan Stanley στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
CuspAI: Γιατί Μπέζος και βρετανική κυβέρνηση στηρίζουν την startup
World

Συνεργασία Μπέζος - Βρετανίας σε startup ανακάλυψης νέων υλικών

Η CuspAI στοχεύει στην ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης που μειώνει τον χρόνο έρευνας και τη χρήση σπάνιων μετάλλων στις αλυσίδες εφοδιασμού των κατασκευαστών τσιπ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στενά του Ορμούζ: Κατάρρευση 85% στις διελεύσεις, αλλά οι ναύλοι παραμένουν στα ύψη
Ναυτιλία

Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις, αντέχουν οι ναύλοι

Τι εκτιμά σε ανάλυση του με ημερομηνία 20 Ιουλίου ο ναυλομεσιτικός οίκος Clarksons για τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
BofA: Η ΕΚΤ πατά «φρένο» τον Ιούλιο – Αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο
World

Ο «χρησμός» της BofA για τα επιτόκια της EKT

Η BofA εκτιμά ότι ανεξαρτήτως του εάν η ΕΚΤ αυξήσει τα επιτόκια μία ή δύο φορές μέσα στο 2026, το βασικό επιτόκιο θα βρίσκεται στο 2% ή χαμηλότερα έως το τέλος του 2027

Κομισιόν: Πρόστιμο 550 εκατ. ευρώ στην AliExpress
World

Πρόστιμο 550 εκατ. ευρώ στην AliExpress επέβαλε η Κομισιόν

Η Κομισιόν έκρινε πως η AliExpress δεν εφάρμοσε τις διατάξεις για σχολαστική αξιολόγηση και μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με την πώληση παράνομων προϊόντων

Ryanair: Βουτιά 34% στα κέρδη α’ τριμήνου
World

Βουτιά 34% στα κέρδη της Ryanair ελέω Μ. Ανατολής

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή άφησε ισχυρό αποτύπωμα στα οικονομικά αποτελέσματα της Ryanair

Latest News
AKTOR Capital Raise Covered Within First Half Hour of Bookbuild
English Edition

AKTOR Capital Raise Covered Within First Half Hour of Bookbuild

Strong appetite from foreign institutions could push the Greek construction group to raise as much as €750 million, above its original target, with total bids expected to top €2 billion by the time the offering closes on July 22

Paramount: Δικαστής διέταξε προσωρινή αναστολή της εξαγοράς της Warner Bros
World

Θρίλερ με τo deal Paramount - Warn Bros με δικαστική ανατροπή

Η Καλιφόρνια και 11 ακόμα πολιτείες άσκησαν πρόσφατα αγωγή για να φερνάρουν την εξαγορά της WBD από την Paramount

Δημήτρης Σταμούλης
Χούθι: Επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία – Νέο μέτωπο στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν
World

Ναυτικό μπλόκο Χούθι στο Ριάντ, νέο μέτωπο στη διένεξη ΗΠΑ - Ιράν

Οι Χούθι προχώρησαν στην ανακοίνωση αυτή παρά τα σημάδια ότι Τεχεράνη και Ουάσινγκτον επιθυμούν να επαναλάβουν τις διπλωματικές επαφές

Δημήτρης Σταμούλης
Greece’s Highways: What Gets Built and What Gets Promised
English Edition

Greece’s Highways: What Gets Built and What Gets Promised

With the long delayed E65 finally opening in full, a 1 billion euro Kifissos bypass, extensions to Athens' ring road and a tunnel serving the Hellinikon district are still waiting to move from announcement to construction

ΑΑΔΕ: Πώς αλλάζει η διαδικασία για το φορολογικό καθεστώς των επενδυτών
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού: Τι προβλέπει η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ

Το νέο πλαίσιο που θεσμοθετεί η ΑΑΔΕ αφορά φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και επενδύουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ

Οντάριο: Οι πυρκαγιές εξαπλώνονται, ενώ ο καπνός παραμένει σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ
Κόσμος

Εξαπλώνονται οι φωτιές στο Οντάριο, απειλές Τραμπ για δασμούς λόγω... καπνών

Οι πυρκαγιές στο Οντάριο έχουν επεκταθεί σε 735.000 εκτάρια, από 650.000 εκτάρια που ήταν το Σαββατοκύριακο

Morgan Stanley: Πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης
World

Η Morgan Stanley πρωταγωνιστεί στη χρηματοδότηση της AI

Η χρηματοδότηση που υποστηρίζεται από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχει μειώσει το κόστος δανεισμού, αλλά έχει ενισχύσει την έκθεση της Morgan Stanley στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
CuspAI: Γιατί Μπέζος και βρετανική κυβέρνηση στηρίζουν την startup
World

Συνεργασία Μπέζος - Βρετανίας σε startup ανακάλυψης νέων υλικών

Η CuspAI στοχεύει στην ανάπτυξη λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης που μειώνει τον χρόνο έρευνας και τη χρήση σπάνιων μετάλλων στις αλυσίδες εφοδιασμού των κατασκευαστών τσιπ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καύσωνας: Ποια μέτρα προτείνει το υπουργείο Εργασίας για την αποφυγή θερμικής καταπόνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Μέτρα στους χώρους δουλειάς ενόψει καύσωνα - Οι 9 υποχρεώσεις των εργοδοτών

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία της Επιθεώρησης Εργασίας θα πραγματοποιούσουν ελέγχους σε χώρους εργασίας λόγω του καύσωνα

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 2,2 φορές της ΑΜΚ των 650 εκατ. και ανεβαίνει…
Business

Πάνω από 2,2 φορές η κάλυψη της ΑΜΚ της AKTOR και οι προσφορές ανεβαίνουν...

Οι προσφορές για την ΑΜΚ της AKTOR καλύπτουν πάνω από 2,2 φορές το ποσό των 650 εκατ. ευρώ - Αύριο 21 Ιουλίου η δεύτερη ημέρα του βιβλίου

Χρήστος Κολώνας
Ελληνική ναυτιλία: Έλαβε τα εύσημα από την Αμερικάνικη Ακτοφυλακή – Σε υψηλό επίπεδο η ελληνική σημαία
Ναυτιλία

Ποιοτική η ελληνική σημαία σύμφωνα με την Αμερικανική Ακτοφυλακή

Εξαιρετική απόδοση επέδειξε η ελληνική ναυτιλία κατά τους ελέγχους Κράτους Λιμένα (PortStateControl) της Αμερικανικής Ακτοφυλακής

Λάμπρος Καραγεώργος
Motor Oil: Αποκτά το 50% της Nova ICT έναντι 60,5 εκατ. ευρώ
Business

Η Nova μεταβιβάζει τη συμμετοχή της στη Nova ICT στον Όμιλο Motor Oil

Η Nova προχωρά σε μια νέα στρατηγική κίνηση στον χώρο των ψηφιακών λύσεων, μεταβιβάζοντας το 50% που κατείχε στη Nova ICT στην IREON Technologies, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil

Εφάπαξ: Ανατροπές στον υπολογισμό από το 2027
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ανατροπές στον υπολογισμό του εφάπαξ από το 2027

Καταργείται το σημερινό διπλό σύστημα για τα εφάπαξ - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Στενά του Ορμούζ: Κατάρρευση 85% στις διελεύσεις, αλλά οι ναύλοι παραμένουν στα ύψη
Ναυτιλία

Ορμούζ: Κατέρρευσαν οι διελεύσεις, αντέχουν οι ναύλοι

Τι εκτιμά σε ανάλυση του με ημερομηνία 20 Ιουλίου ο ναυλομεσιτικός οίκος Clarksons για τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή άνοδος, διακόπηκε το πενθήμερο πτωτικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οριακή άνοδος στο ΧΑ, διακόπηκε το πενθήμερο πτωτικό σερί

Δύσκολα διαφαίνεται κάποια ουσιαστική αλλαγή στο κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς κάποια θετική εξέλιξη στον Περσικό Κόλπο

Deloitte: Υψηλή αισιοδοξία, αλλά και πίεση για πελάτες και έσοδα στις scale-ups
Startups

Scale-ups στην Ελλάδα: Η εμπορική διείσδυση το μεγάλο στοίχημα του 2026

Η νέα έρευνα της Deloitte για την περιοχή EMEA δείχνει ότι η προσέλκυση πελατών και η εμπορική ανάπτυξη είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις scale-ups

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies