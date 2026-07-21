Μέση Ανατολή: Νέα προβλήματα στη ναυσιπλοϊα απο την εμπλοκή των Χούθι

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Νέες συνθήκες στη Μέση Ανατολή και ειδικά στον εφοδιασμό των αγορών με πετρέλαιο δημιουργεί η διαφαινόμενη εμπλοκή των ανταρτών Χούθι, στο πλευρό των συμμάχων τους Ιρανών που βρίσκονται και πάλι -για δεύτερη εβδομάδα – σε πολεμική σύγκρουση με τις ΗΠΑ. Μάλιστα, οι απειλές των Χούθι δημιουργούν προβλήματα σε εναλλακτικές διαδομές που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Σαουδική Αραβία όπως το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ.

Δύο πετρελαιοφόρα που μετέφεραν σαουδικό αργό προς την Ασία άλλαξαν πορεία στην Ερυθρά Θάλασσα την Τρίτη, μετά από απειλές από τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, καθώς η διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή διακόπτει τη ναυτιλία μέσω δύο από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά στενά του κόσμου.

Οι αλλαγές πορείας έγιναν καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στόχους στο νότο και τη δύση του Ιράν, η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία και τουλάχιστον ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε στο Στενό του Ορμούζ, στην τελευταία κλιμάκωση της βίας που έχει ουσιαστικά καταστρέψει την προσωρινή ειρηνευτική συμφωνία που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας ένα πιθανό νέο μέτωπο στον πόλεμο και αυξάνοντας την απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και το εμπόριο πέρα από τον Κόλπο.

Τα δύο δεξαμενόπλοια, τα οποία φόρτωσαν αυτή την εβδομάδα σαουδικό αργό με προορισμό την Κίνα και την Ινδία, έκαναν αναστροφή και κατευθύνθηκαν προς τη Διώρυγα του Σουέζ, όπως έδειξαν στοιχεία της LSEG. Ωστόσο, πηγές ανέφεραν ότι το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στη Ερυθρά Θάλασσα λειτουργούσε κανονικά.

Η αντίδραση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να απαντήσει εάν οι Χούθι υλοποιήσουν την απειλή τους για αποκλεισμό, τονίζοντας ότι, αν προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα κάνουν απλώς ό,τι πρέπει».

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με το Ιράν αυτή τη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία ήταν εφικτή πριν από την τελευταία κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

BREAKING: President Donald Trump downplays concerns regarding a potential Houthi blockade of the Red Sea, saying that if it does happen the U.S. military will be forced to take action. “We take care of things. If something like that happens, we take care of it.” “We’ve done… pic.twitter.com/Azf15vyOxt — Fox News (@FoxNews) July 21, 2026

Η τιμή του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο περίπου 2% μετά τις τελευταίες επιθέσεις, αλλά οι ενδείξεις ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον θέλουν να επαναλάβουν τη διπλωματία βοήθησαν στον περιορισμό των αυξήσεων των τιμών .

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι έπληξε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, ναυτικές δυνατότητες, σημεία εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμυνας στον τελευταίο γύρο επιδρομών της.

Εκρήξεις ακούστηκαν γύρω από την πόλη Σιράζ στο νότιο Ιράν, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι πόλεις Κοναράκ και Τσαμπαχάρ στη νότια ακτή, η πόλη Χοραμαμπάντ και μια τοποθεσία αμάχων έξω από την πόλη Αμπντάν, αμφότερες στα δυτικά, δέχτηκαν επίθεση, ανέφεραν δημοσιεύματα. Αργότερα, το πρακτορείο ειδήσεων IRNA επικαλέστηκε έναν αξιωματούχο στη Χοραμαμπάντ ο οποίος δήλωσε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί εχθρική επίθεση εκεί.

Πενήντα άμαχοι σκοτώθηκαν και 500 τραυματίστηκαν στις πρόσφατες αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας.

Οι επιθέσεις του Ιράν

Το Ιράν εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε όλο τον Κόλπο, όπου οι πρόσφατες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις αφαλάτωσης έχουν εγείρει ανησυχίες για ελλείψεις νερού.

Το Κουβέιτ δήλωσε ότι ανταποκρίνεται σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος και πυραύλους το απόγευμα της Τρίτης και οι σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν.

Οι επιθέσεις σε μονάδες παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού του Κουβέιτ τη Δευτέρα ανάγκασαν αρκετές μονάδες παραγωγής να τεθούν εκτός λειτουργίας για προληπτικούς λόγους και οι επισκευές βρίσκονται σε εξέλιξη, ανέφεραν οι αρχές.

Η υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας UKMTO δήλωσε την Τρίτη ότι ένα δεξαμενόπλοιο στο Στενό του Ορμούζ ανέφερε ότι χτυπήθηκε από βλήμα, αναγκάζοντας το πλήρωμά του να εγκαταλείψει το πλοίο και να επιβιβαστεί σε μια σωσίβια λέμβο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν επίσης ότι δύο πετρελαιοφόρα τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά από εκρήξεις ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τη νότια ναυτιλιακή οδό του στενού, μέσω της οποίας διέρχεται κανονικά το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Μόνο τέσσερα πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν το στενό τη Δευτέρα, κυρίως χρησιμοποιώντας τη βόρεια ναυτιλιακή λωρίδα κοντά στις ακτές του Ιράν, από επτά την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία του Kpler.

Το Ιράν ασκούσε πιέσεις στους Χούθι να κλείσουν την πύλη Μπαμπ ελ-Μαντέμπ προς την Ερυθρά Θάλασσα, εάν οι ΗΠΑ συνέχιζαν να επιτίθενται σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές, θέτοντας σε κίνδυνο δύο από τις πιο ζωτικές ενεργειακές αρτηρίες του κόσμου, αναφέρει το Reuter.

Ένα πλήρες κλείσιμο του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα μπορούσε να μειώσει την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου κατά 7%, καθώς θα άφηνε τις περισσότερες εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας αδύνατες να φύγουν από την περιοχή , προσθέτοντας στη μείωση κατά 10% των ροών πετρελαίου από τον πόλεμο στον Κόλπο.

Η αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τη Δευτέρα τους ισχυρισμούς των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι είναι προσκείμενοι στο Ιράν, ότι το Ριάντ επιβάλλει πολιορκία στον λαό της Υεμένης, αφού η ομάδα ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει θαλάσσιο αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία.

Οπως αναφέρει το αραβικό AlJazeera η Σαουδική Αραβία προσπαθούσε να διευκολύνει τη ροή πετρελαίου μέσω εναλλακτικών οδών μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ καθώς η επανάληψη της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν έχει παγώσει και πάλι τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ. Τώρα, αυτή η διαδρομή απειλείται από τους Χούθι.

Το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν είναι μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές οδούς στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών πετρελαίου παγκοσμίως.