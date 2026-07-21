Volkswagen: Κοντά σε πώληση μεριδίου της ινδικής μονάδας παραγωγής

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Σε προχωρημένες συνομιλίες με τον ινδικό όμιλο JSW βρίσκεται η Volkswagen AG, καθώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αναζητά στρατηγικό εταίρο που θα εισφέρει νέα κεφάλαια και θα ενισχύσει την παρουσία της στην Ινδία, τη τρίτη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, οι δύο πλευρές εργάζονται για την επίτευξη συμφωνίας μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η οποία προβλέπει επένδυση της JSW στην Skoda Auto Volkswagen India Pvt. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο όμιλος του επιχειρηματία Sajjan Jindal επιδιώκει την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην ινδική θυγατρική.

Παρά τις πρόσφατες συναντήσεις κορυφαίων στελεχών των δύο ομίλων, αρκετά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοικτά, μεταξύ των οποίων η αποτίμηση της εταιρείας και το ύψος των κεφαλαίων που θα εισφέρουν τόσο η JSW όσο και η Volkswagen.

Εφόσον ολοκληρωθεί, η συμφωνία θα σηματοδοτήσει το τέλος της πολυετούς προσπάθειας της Volkswagen να βρει ισχυρό τοπικό εταίρο στην Ινδία. Ο γερμανικός όμιλος δυσκολεύεται εδώ και χρόνια να αποκτήσει ουσιαστικό μέγεθος στη συγκεκριμένη αγορά, ενώ μια συνεργασία με την JSW θα μπορούσε να ενισχύσει τη χρηματοδότηση της τοπικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας παράλληλα τις τεχνολογικές πλατφόρμες της Volkswagen και ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερη διεθνή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Εκπρόσωπος της Volkswagen δήλωσε ότι η εταιρεία αξιολογεί διαρκώς νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Ινδία, χαρακτηρίζοντας τη χώρα αγορά-κλειδί για τα παγκόσμια σχέδια ανάπτυξης της Skoda Auto. Ωστόσο, απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί διαπραγματεύσεων με την JSW.

Δύσκολη η μάχη για μερίδιο αγοράς

Η Volkswagen έχει ήδη περιορίσει τις επενδυτικές της φιλοδοξίες στην Ινδία. Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα του Bloomberg, η εταιρεία μείωσε το προγραμματισμένο ύψος της επένδυσης για νέα πλατφόρμα ηλεκτρικών οχημάτων στα περίπου 700 εκατ. δολάρια, από το αρχικό σχέδιο του 1 δισ. δολαρίου.

Παρά την παρουσία των σημάτων Skoda, Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley και Lamborghini, ο όμιλος κατέχει μόλις το 2,5% της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων στην Ινδία, σημαντικά χαμηλότερα από τον στόχο του 5% που έχει θέσει για το τέλος της δεκαετίας. Αυτό συμβαίνει παρά τις προσπάθειες της Skoda να αναπτύξει μοντέλα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ινδικής αγοράς, όπως το compact SUV Kylaq.

Οι επαφές μεταξύ JSW και Volkswagen δεν είναι νέες. Οι δύο όμιλοι ξεκίνησαν συνομιλίες πριν από περίπου τρία χρόνια, εξετάζοντας αρχικά το ενδεχόμενο η JSW να αξιοποιήσει τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Volkswagen στην Πούνε και στο Chhatrapati Sambhajinagar, στην πολιτεία Μαχαράστρα. Ωστόσο, οι σημερινές διαπραγματεύσεις αφορούν μια ευρύτερη κεφαλαιακή συνεργασία, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια και δεν αποκλείεται τελικά να μην καταλήξουν σε συμφωνία, αναφέρουν πηγές του Bloomberg.

Η Volkswagen περιορίζει τις επενδύσεις

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Volkswagen εμφανίζεται πλέον περισσότερο διατεθειμένη να παραχωρήσει τον έλεγχο της ινδικής δραστηριότητάς της, καθώς οι πιέσεις που αντιμετωπίζει σε παγκόσμιο επίπεδο την αναγκάζουν να περιορίσει τις επενδύσεις της. Παρότι η θυγατρική στην Ινδία κατέγραψε αύξηση κερδοφορίας κατά την οικονομική χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου, η μητρική εταιρεία εμφανίζεται ολοένα πιο απρόθυμη να συνεχίσει να χρηματοδοτεί μόνη της την ανάπτυξη της δραστηριότητας χωρίς τη συμμετοχή ενός ισχυρού τοπικού εταίρου.

Η προσπάθεια περιορισμού των δαπανών στην Ινδία εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική εξορθολογισμού του κόστους που εφαρμόζει ο όμιλος Volkswagen διεθνώς, καθώς επιχειρεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Από την πλευρά της, η JSW έχει ήδη σημαντική παρουσία στον κλάδο της αυτοκίνησης μέσω της κοινοπραξίας της με την κινεζική SAIC Motor, η οποία διαθέτει στην Ινδία τα οχήματα της μάρκας MG, ενώ σχεδιάζει και την κυκλοφορία μοντέλων με το εμπορικό σήμα JSW.

Η Volkswagen είχε στο παρελθόν διερευνήσει και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Mahindra & Mahindra, ωστόσο οι σχετικές διαπραγματεύσεις δεν προχώρησαν, καθώς, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, υπήρξαν διαφωνίες τόσο ως προς το κόστος ανάπτυξης όσο και ως προς την εταιρική κουλτούρα.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, η Volkswagen δυσκολεύεται διαχρονικά να αποκτήσει ισχυρή θέση στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ευαίσθητη στις τιμές ινδική αγορά, όπου κυριαρχούν εταιρείες όπως οι Maruti Suzuki, Hyundai Motor India, Mahindra και Tata Motors, οι οποίες διαθέτουν ευρεία γκάμα προσιτών μοντέλων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών καταναλωτών.