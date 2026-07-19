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Volkswagen: Εργαζόμενοι θα «ανακρίνουν» τον διευθύνοντα σύμβουλο για αναδιάρθρωση που απειλεί 140.000 θέσεις εργασίας

Η Volkswagen έχει περιγράψει σχέδια για τη μείωση παραγωγικής ικανότητας, απλοποίηση του χαρτοφυλακίου μοντέλων του και τη μείωση του κόστους

World 19.07.2026, 22:31
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Volkswagen: Εργαζόμενοι θα «ανακρίνουν» τον διευθύνοντα σύμβουλο για αναδιάρθρωση που απειλεί 140.000 θέσεις εργασίας
O CEO Όλιβερ Μπλούμε
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Το συμβούλιο εργαζομένων της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα διοργανώσει έκτακτες συνελεύσεις προσωπικού τον Αύγουστο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Όλιβερ Μπλούμε, δίνοντας στους εργαζόμενους την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα σχετικά με σχέδια που απειλούν έως και 140.000 θέσεις εργασίας.

Ο Μπλούμε θα συμμετάσχει σε συναντήσεις με το προσωπικό στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Βόλφσμπουργκ (Wolfsburg) στις 25 Αυγούστου και στα εργοστάσια του Έμντεν (Emden) και του Τσβικάου (Zwickau) στις 26 Αυγούστου, ανέφερε το συμβούλιο εργαζομένων σε ενημέρωση προς το προσωπικό, την οποία επικαλείται το Reuters.

Τα εργοστάσια του Έμντεν και του Τσβικάου είναι δύο από τις τέσσερις μονάδες παραγωγής που αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο κλεισίματος τα επόμενα χρόνια, εάν δεν βρεθεί εναλλακτική λύση.

Η Volkswagen θα μπορούσε να περικόψει έως και άλλες 50.000 θέσεις εργασίας, πέραν των 50.000 αποχωρήσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, προκειμένου να καταστεί πιο ανταγωνιστική ως προς το κόστος, δήλωσε ο Μπλούμε.

Τα ενδεχόμενα κλεισίματα εργοστασίων μετά το 2030 θέτουν σε κίνδυνο άλλες 40.000 θέσεις εργασίας, ανέφερε το συμβούλιο εργαζομένων. Εκπρόσωπος της Volkswagen δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση και, ως εκ τούτου, αρνήθηκε να σχολιάσει τον συγκεκριμένο αριθμό.

Volkswagen

H Volkswagen σε πλήρη αναδιάρθρωση

Ο όμιλος έχει παρουσιάσει σχέδια για τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας, την απλοποίηση του χαρτοφυλακίου μοντέλων του και τη μείωση του κόστους σε όλες τις εκτεταμένες διεθνείς δραστηριότητές του. Πιο ριζοσπαστικά μέτρα –όπως η πιθανή κατάργηση δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας και το κλείσιμο ή η αλλαγή χρήσης αρκετών γερμανικών εργοστασίων– παραμένουν πολιτικά αμφισβητούμενα.

Οι τελικοί αριθμοί ενδέχεται να αλλάξουν. Ωστόσο, η κατεύθυνση που έχει χαράξει ο όμιλος είναι πλέον σαφέστερη.

Η Volkswagen δεν αντιμετωπίζει πλέον μια προσωρινή ύφεση που μπορεί να ξεπεραστεί μέσω σταδιακών μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας. Αντιμετωπίζει ένα πιο θεμελιώδες ερώτημα: κατά πόσο μια δομή παραγωγής σχεδιασμένη για την εποχή των κινητήρων εσωτερικής καύσης μπορεί να παραμείνει βιώσιμη σε έναν κόσμο ηλεκτρικών οχημάτων, οχημάτων που βασίζονται ολοένα και περισσότερο στο λογισμικό, κινεζικού ανταγωνισμού και επίμονα υψηλού κόστους στην Ευρώπη.

Οι επιπτώσεις εκτείνονται πολύ πέραν από τα όρια μιας μόνο αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Volkswagen είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Γερμανίας, ένας από τους σημαντικότερους εξαγωγείς της και βασικός πελάτης για χιλιάδες προμηθευτές. Οι δυσκολίες της προσφέρουν**,** επομένως, ένα χρήσιμο πρίσμα για την κατανόηση των αποδυναμωμένων θεμελίων του βιομηχανικού μοντέλου της Γερμανίας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

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