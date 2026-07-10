Volkswagen: Περιορίζει την γκάμα των μοντέλων και μειώνει την παραγωγική ικανότητα

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Σε δραστική μείωση της γκάμας των μοντέλων της σχεδιάει να προβεί η διοίκηση της Volkswagen και να περιορίσει περαιτέρω την παραγωγική της ικανότητα, αν και ο γερμανικός γίγαντας της αυτοκινητοβιομηχανίας δεν προχώρησε στην ανακοίνωση μαζικών απολύσεων μετά από έντονες συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ανησυχία προκάλεσαν οι αναφορές ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τέσσερα γερμανικά εργοστάσια και να προχωρήσει σε περικοπές έως και 100.000 θέσεων εργασίας

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η γκάμα των μοντέλων θα μειωθεί σταδιακά έως και κατά το ήμισυ τα επόμενα χρόνια, καθώς η εταιρεία θα επικεντρωθεί στα πιο ελκυστικά τμήματα της αγοράς.

Η παραγωγική ικανότητα, εν τω μεταξύ, θα μειωθεί σε εννέα εκατομμύρια οχήματα ετησίως, σε σύγκριση με τον στόχο των 12 εκατομμυρίων που είχε τεθεί πριν από την πανδημία του κορονοϊού.

«Με το μελλοντικό μας σχέδιο, προχωράμε στη επόμενη φάση της μεταμόρφωσης με δικές μας δυνάμεις. Κάνουμε τον Όμιλο Volkswagen ταχύτερο, πιο ανθεκτικό και πιο ανταγωνιστικό», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, Oliver Blume, σε ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση αυτή ακολούθησε μια κρίσιμη αντιπαράθεση στο διοικητικό συμβούλιο με το εποπτικό συμβούλιο του ομίλου την Πέμπτη και έρχεται μετά από αναφορές ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τέσσερα γερμανικά εργοστάσια και να προχωρήσει σε περικοπές έως και 100.000 θέσεων εργασίας.

Το σχέδιο μαζικών απολύσεων, το οποίο θα αποτελούσε τη ριζικότερη αναδιάρθρωση στην σχεδόν 90ετή ιστορία της εταιρείας, αντιμετωπίζει σθεναρή αντίθεση από τους Γερμανούς νομοθέτες και τις ισχυρές συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται δύο ανώνυμες πηγές, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων της Volkswagen φέρεται να εμπόδισαν την αναδιάρθρωση της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης. Η Volkswagen δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για να σχολιάσει το θέμα όταν επικοινώνησε μαζί της το CNBC την Παρασκευή.

H VW είχε ήδη παρουσιάσει σχέδια για την υλοποίηση εκτεταμένων περικοπών θέσεων εργασίας και είχε ξεκινήσει μια μεγάλη επιθετική στρατηγική προϊόντων, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει πιέσεις που κυμαίνονται από τους δασμούς εισαγωγής των ΗΠΑ έως τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων.

Ωστόσο, οι τελευταίες αναφορές για απολύσεις έρχονται να διπλασιάσουν τις 50.000 περικοπές θέσεων εργασίας που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως και, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνουν πλέον το κλείσιμο τεσσάρων γερμανικών εργοστασίων: στο Ανόβερο, στο Τσβίκαου, στο Έμντεν και στις εγκαταστάσεις της Audi στο Νέκαρσουλμ. Τα σχέδια αυτά αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από το περιοδικό «Manager Magazin» στα τέλη του περασμένου μήνα.

Αναλυτές της Jefferies δήλωσαν την Πέμπτη ότι το σχέδιο διάσωσης της Volkswagen παρείχε «περιορισμένες νέες πληροφορίες» και «καμία ένδειξη προόδου» όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας είτε για το κλείσιμο εργοστασίων, είτε για ένα πενταετές επενδυτικό σχέδιο, είτε για περαιτέρω μείωση του προσωπικού έως και 100.000 θέσεις εργασίας.

«Μια τέλεια καταιγίδα» για τη Volkswagen

Το Γενικό Εργατικό Συμβούλιο της Volkswagen και η γερμανική βιομηχανική συνδικαλιστική οργάνωση IG Metall έχουν δεσμευτεί να αντισταθούν στις αναφερόμενες περικοπές θέσεων εργασίας και τα κλεισίματα εργοστασίων. Μια διαμαρτυρία που διοργάνωσε η IG Metall πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη έξω από το εργοστάσιο της Volkswagen στη γερμανική πόλη Ζβίκαου.

«Αν κοιτάξετε την τιμή της μετοχής, αυτή σας λέει μια ιστορία», δήλωσε την Παρασκευή ο Χένινγκ Γκέμπχαρτ, εταίρος και διαχειριστής κεφαλαίων στην HollyHedge Consult, στην εκπομπή «Europe Early Edition» του CNBC.

«Η Volkswagen βρίσκεται σε μια τέλεια καταιγίδα: ο ανταγωνισμός από τις κινεζικές εταιρείες είναι πολύ έντονος, οπότε δεν υπάρχει πραγματικό κέρδος από την Κίνα, υπάρχουν δασμοί, υπάρχουν και άλλοι ανταγωνιστές που προσφέρουν πραγματικά ελκυστικές επιλογές, κάτι που η Volkswagen προς το παρόν δεν διαθέτει, και, γενικά μιλώντας, η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται υπό πίεση», ανέφερε ο Gebhardt.