 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(10) "Automotive"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Auto Technology"
    [1]=>
    string(19) "Automotive Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(10) "Automotive"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Ινδία: Η πετρελαϊκή κρίση στον Κόλπο δίνει… φτερά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ινδία αναφέρουν αύξηση των πωλήσεων καθώς αυξάνονται τα κόστη καυσίμων

Ηλεκτροκίνηση 19.06.2026, 21:30
Σχολιάστε
Ινδία: Η πετρελαϊκή κρίση στον Κόλπο δίνει… φτερά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Ινδία αναφέρουν επιτάχυνση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων και στις ερωτήσεις στους εκθεσιακούς χώρους, καθώς η αύξηση του κόστους των καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν πατάει… γκάζει στη μετάβαση της χώρας σε καθαρότερες μορφές μεταφοράς.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 65% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ο Όμιλος Mahindra και η Tata Motors, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα των αγορών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ινδία και περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων, εξετάζουν το ενδεχόμενο να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα καθώς η ζήτηση αυξάνεται.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 65% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ξεπερνώντας τις 55.000 μονάδες, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Η ραγδαία αυτή αύξηση συμπίπτει με την έκκληση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι προς τους Ινδούς πολίτες να εξοικονομούν καύσιμα, να εργάζονται από το σπίτι και να μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή με ηλεκτρικά οχήματα.

Ευπάθεια στα καύσιμα για την Ινδία

Η σύγκρουση με το Ιράν ανέδειξε μια σημαντική ευπάθεια για τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, ο οποίος εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προμήθειες ορυκτών καυσίμων από τη Μέση Ανατολή. Η Ινδία έχει αυξήσει τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ τέσσερις φορές από την έναρξη του πολέμου.

Ο Anish Shah, διευθύνων σύμβουλος της Mahindra, δήλωσε στους Financial Times ότι η εταιρεία θα μπορούσε, κατά τους επόμενους έξι μήνες, να επιταχύνει την προγραμματισμένη επέκταση της παραγωγικής ικανότητας για ηλεκτρικά αυτοκίνητα από 8.000 αυτοκίνητα το μήνα σε 12.000, στόχο που αρχικά είχε θέσει να επιτύχει μέχρι τον επόμενο Μάρτιο.

Ο τελικός στόχος της Mahindra είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αντιπροσωπεύουν το 30% του χαρτοφυλακίου της έως το 2030, από περίπου 10% που είναι σήμερα. Ο Shah πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα μπορούσε να επιτύχει αυτόν τον στόχο νωρίτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

«Αυξάνουμε την παραγωγική μας ικανότητα», δήλωσε ο Shah σε συνέντευξη στη Βομβάη. «Αυτή τη στιγμή αναρωτιόμαστε: μήπως θα έπρεπε να την αυξήσουμε ταχύτερα, με βάση τα δεδομένα που παρατηρούμε; Έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε περισσότερες γραμμές παραγωγής.»

Ο κλάδος επιβατικών οχημάτων της Tata Motors, μέρος του ινδικού ομίλου που κατέχει επίσης την Jaguar Land Rover, ανέφερε ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έχουν σημειώσει άνοδο έως και 30% από την έναρξη της σύγκρουσης στον Κόλπο.

«Η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή», δήλωσε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος Shailesh Chandra σε αναλυτές, προσθέτοντας ότι η μηνιαία παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί από 9.000 οχήματα σε περισσότερα από 10.000.

Παρά την πρόσφατη δυναμική, η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων της Ασίας εξακολουθεί να υστερεί όσον αφορά την υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Αν και οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 75% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 165.000 το 2025, αντιπροσώπευαν λίγο λιγότερο από το 4% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), πολύ πίσω από τον στόχο του Νέου Δελχί για 30% έως το 2030.

Σημείο καμπής

Ωστόσο, σύμφωνα με την Nomura, η Ινδία ενδέχεται να βρίσκεται σε «σημείο καμπής», λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Η εταιρεία ανέφερε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 6,4% των συνολικών πωλήσεων στην κατηγορία των επιβατικών οχημάτων τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση από μόλις 0,2% πριν από πέντε χρόνια. Οι αγορές ηλεκτρικών μοτοσικλετών και σκούτερ έφτασαν το 8,9%, σε σύγκριση με το 0,4% το 2021.

«Οι έρευνές μας στους αντιπροσώπους δείχνουν ότι οι παραγγελίες ηλεκτρικών οχημάτων έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων», έγραψαν τον περασμένο μήνα οι αναλυτές της Nomura, επισημαίνοντας τις προσπάθειες της κεντρικής και των περιφερειακών κυβερνήσεων να επιταχύνουν την ηλεκτροκίνηση, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων απαγορεύσεων για τα δίκυκλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης τα επόμενα χρόνια.

«Πολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι θα πρέπει να αποκτήσουν ένα ηλεκτρικό όχημα», έγραψαν οι αναλυτές.

Τα προβλήματα που σχετίζονται με το άγχος της αυτονομίας αντιμετωπίζονται, ιδίως καθώς βελτιώνεται η τεχνολογία των μπαταριών, δήλωσε ο Shah, επισημαίνοντας τα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας που μπορούν πλέον να διανύσουν 500 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση.

Η υποδομή παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο για την ευρύτερη υιοθέτηση, ιδίως όσον αφορά τις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Πολλοί οδηγοί συνεχίζουν να βασίζονται σε βενζινοκίνητα ή ντιζελοκίνητα οχήματα, λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας σταθμών φόρτισης εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, παραδέχτηκε ο Shah.

Η πιο πολυπληθής χώρα του κόσμου έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά διάδοσης δημόσιων σταθμών φόρτισης, με μόνο έναν στα 235 ηλεκτρικά οχήματα, σύμφωνα με την ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα India Data Map, υπολείποντας του ιδανικού προτύπου που, όπως ανέφερε, είναι περίπου ένας στα 20 οχήματα.

«Αυτή η υποδομή πρέπει να αναπτυχθεί ταχύτερα», δήλωσε ο Shah, προσθέτοντας ότι προστίθενται περισσότεροι σταθμοί φόρτισης καθώς αυξάνονται οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. «Αυτό, κατά κάποιον τρόπο, είναι μια κατάσταση του τύπου “το αυγό ή η κότα”, όπου η υποδομή δημιουργείται όταν υπάρχει ζήτηση για αυτήν.»

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Μουντιάλ 2026: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι των στοιχημάτων
Business of Sport

Μουντιάλ: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι των στοιχημάτων
Tesco: Τις πταίει για την επιβράδυνση των πωλήσεων;
World

Tesco: Τις πταίει για την επιβράδυνση των πωλήσεων;
Χρυσός: Στελέχη του κλάδου προειδοποιούν για «κρίση» λαθρεμπορίου
Commodities

Χρυσός: Κίνδυνος για «κρίση» λαθρεμπορίου
Το ενεργειακό σοκ του 2026 δεν ήταν «το χειρότερο στην Ιστορία»
World

Το ενεργειακό σοκ του 2026 δεν ήταν «το χειρότερο στην Ιστορία»
Greece Launches New Incentives to Get Old Cars Off the Road
English Edition

Greece Launches New Incentives to Get Old Cars Off the Road
Ινδία: Η πετρελαϊκή κρίση στον Κόλπο δίνει… φτερά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Ηλεκτροκίνηση

Γκάζι στην ινδική αγορά EV λόγω της πετρελαϊκής κρίσης στον Κόλπο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΕΕ: Η «μάχη» των ηγετών για τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό – Οι συμμαχίες και οι συγκρούσεις
World
Upd: 15:29

Η «μάχη» στην ΕΕ για τον 7ετή προϋπολογισμό - Οι αντιθέσεις

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται το αμφιλεγόμενο ζήτημα του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, το οποίο χωρίζει τις κυβερνήσεις της ΕΕ σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα

Μελίνα Ζιάγκου
Allbirds: Μετά τη στροφή στην AI, άλλαξε και όνομα
World

Μετά τη στροφή στην AI, η Allbirds άλλαξε και όνομα

Η «πράσινη» ιστορία της Allbirds που έντυσε τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά μαγεύτηκε από την AI και άλλαξε όνομα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
MyPoint: Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται το myPoint - Τι αλλάζει σε Ε9, κληρονομιές και κατασχέσεις

Η ΑΑΔΕ εγκαινιάζει το myPoint - Δημιουργούνται νέα κέντρα για εξυπηρέτηση των πολιτών

Ανδρομάχη Παύλου
ΗΑΕ: Οι συνέπειες του πολέμου στην οικονομία του Εμιράτου
World

Πώς «χαρτογραφούνται» οι επιπτώσεις του πολέμου στα ΗΑΕ

Οι επιπτώσεις στην οικονομία των ΗΑΕ επικεντρώνεται σε τομείς όπως αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές, τουρισμός και αεροπορικές εταιρείες

Αναστάσιος Μαντικίδης
L’Oreal: Εξαγοράζει την ινδική Innovist και ενισχύει την παρουσία της στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς
Business

Νέα συμφωνία-κλειδί για τη L’Oréal στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά καλλυντικών

H L'Oreal αποκτά πλειοψηφικό πακέτο στην Innovist, επενδύοντας στην αναπτυσσόμενη αγορά ομορφιάς της Ινδίας, μετά από 13 χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
Aldi: Το γερμανικό «φαινόμενο» που πολιορκεί την Αμερική με όπλο τις χαμηλές τιμές
Business

Η γερμανική «μηχανή» χαμηλών τιμών που σαρώνει την Αμερική

Με επένδυση 9 δισ. δολαρίων και στόχο 4.000 καταστήματα, η Aldi επιχειρεί τη μεγαλύτερη επέκταση στην ιστορία της στις ΗΠΑ

Νατάσα Σινιώρη
Γάλλιο: Γιατί ανεβαίνει η τιμή του – Πώς ωφελείται η Metlen
Commodities

Ανεβαίνει η τιμή στο Γάλλιο - Πώς ωφελείται η Metlen

Η περιορισμένη προσφορά και η ισχυρή ζήτηση για γάλλιο συνιστούν εκρηκτικό μείγμα ανόδου της τιμής

Τζούλη Καλημέρη
«Κόκκινα δάνεια»: Η ώρα του λογαριασμού για τις τράπεζες
Τράπεζες

«Κόκκινα» δάνεια: Η ώρα του λογαριασμού για τις τράπεζες

Οι ροές σε «κόκκινα» δάνεια αυξήθηκαν στη ζώνη των 1,4 δισ. ευρώ από 1 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Ηλεκτροκίνηση
Ινδία: Η πετρελαϊκή κρίση στον Κόλπο δίνει… φτερά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Ηλεκτροκίνηση

Γκάζι στην ινδική αγορά EV λόγω της πετρελαϊκής κρίσης στον Κόλπο

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ινδία αναφέρουν αύξηση των πωλήσεων καθώς αυξάνονται τα κόστη καυσίμων

Greenpeace: Εκτοξεύτηκαν στα 13,6 εκατ. οι «πρόσφυγες» κλιματικών καταστροφών
Κλιματική αλλαγή

Greenpeace: Εκτοξεύτηκαν στα 13,6 εκατ. οι «πρόσφυγες» κλιματικών καταστροφών

Οι ένοπλες συρράξεις και τα βίαια επεισόδια, άλλη κύρια αιτία των εξαναγκαστικών εσωτερικών εκτοπισμών, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών για ειδικό χωροταξικό: Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών για ειδικό χωροταξικό: Κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά

Οι παρατηρήσεις που υποβάλλει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών ανά άρθρο στο νέο χωροταξικό για ΑΠΕ

Αυτοκίνητα: Ηλεκτρικό ένα στα τέσσερα νέα οχήματα που πουλήθηκαν παγκοσμίως
Ηλεκτροκίνηση

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα «κατακτούν» την αγορά οχημάτων

Η μέση τιμή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μειώθηκε κατά περίπου 6% στη Γερμανία και περίπου 2% στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, κυρίως λόγω της εισόδου φθηνότερων νέων μοντέλων

Αποθήκευση ενέργειας: Από μπαταρίες λίγων ωρών στις αποθήκες πολλών ημερών
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο στοίχημα της ενέργειας: Αποθήκευση για ημέρες, όχι για ώρες

Εξοικονόμηση 150-250 εκατ. τον χρόνο ανά γιγαβάτ από αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, όπως η αντλησιοταμίευση, «βλέπει» νέα μελέτη των Eurelectric και AFRY

Μάχη Τράτσα
COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων
Green

COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων

«Οι ακτίνες του ήλιου δεν χρειάζεται να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ για να φτάσουν στη γη»

Αλέξανδρος Καψύλης
Εξοικονομώ: Κίνδυνος να χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης
Εξοικονόμηση

SOS για τα έργα και τους πόρους του «Εξοικονομώ»

Παράταση στα προγράμματα Εξοικονομώ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης ζητούν οι μηχανικοί και το ΤΕΕ

Μάχη Τράτσα
Latest News
Μουντιάλ 2026: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι των στοιχημάτων
Business of Sport

Μουντιάλ: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι των στοιχημάτων

Τα μεγάλα κέρδη και οι δραματικές απώλειες εκατομμυρίων για όσους στοιχηματίζουν σε αγώνες του Μουντιάλ 2026

Tesco: Τις πταίει για την επιβράδυνση των πωλήσεων;
World

Tesco: Τις πταίει για την επιβράδυνση των πωλήσεων;

Γιατί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesco, Κεν Μέρφι, δεν δίνει πολλή σημασία στην επιβράδυνση των πωλήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Χρυσός: Στελέχη του κλάδου προειδοποιούν για «κρίση» λαθρεμπορίου
Commodities

Χρυσός: Κίνδυνος για «κρίση» λαθρεμπορίου

Η αξία των ετήσιων παράνομων ροών χρυσού έχει αυξηθεί σε «πολύ πάνω από 120 δισ. δολάρια», ο οποίος προέρχεται κυρίως από παραδοσιακούς και μικρής κλίμακας χρυσοθήρες

Γιάννης Αγουρίδης
Το ενεργειακό σοκ του 2026 δεν ήταν «το χειρότερο στην Ιστορία»
World

Το ενεργειακό σοκ του 2026 δεν ήταν «το χειρότερο στην Ιστορία»

Έρευνα του γαλλικού Insee διαψεύδει τον διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ) Φατίχ Μπιρόλ

Αλέξανδρος Καψύλης
Greece Launches New Incentives to Get Old Cars Off the Road
English Edition

Greece Launches New Incentives to Get Old Cars Off the Road

Greece will reduce registration taxes or abolish them entirely for hybrid and electric vehicles

Ινδία: Η πετρελαϊκή κρίση στον Κόλπο δίνει… φτερά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Ηλεκτροκίνηση

Γκάζι στην ινδική αγορά EV λόγω της πετρελαϊκής κρίσης στον Κόλπο

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ινδία αναφέρουν αύξηση των πωλήσεων καθώς αυξάνονται τα κόστη καυσίμων

Καναδάς: Δασμός 10% στα κονσερβοποιημένα λαχανικά για στήριξη της εγχώριας παραγωγής
World

Καναδάς: Προσωρινός δασμός 10% στις εισαγωγές κονσερβοποιημένων λαχανικών

Ο Καναδάς ενεργοποιεί έκτακτα μέτρα προστασίας της βιομηχανίας τροφίμων, επιβάλλοντας δασμούς στις εισαγωγές κονσερβοποιημένων λαχανικών

BofA Boosts Outlook on METLEN, Highlights Gallium Upside
English Edition

BofA Boosts Outlook on METLEN, Highlights Gallium Upside

Bank of America turns more bullish on METLEN, citing gallium upside, critical metals expansion, and higher EBITDA forecasts through 2028 outlook.

EDF: Κλείνει πυρηνικά εργοστάσια λόγω καύσωνα
World

Η EDF κλείνει πυρηνικά εργοστάσια λόγω καύσωνα

Οι υψηλές θερμοκρασίες στη Γαλλία θέτουν σε επαγρύπνηση τη γαλλική κυβέρνηση ενω και η EDF θα κλείσει - για τον ίδιο λογο- 4 πυρηνικές μονάδες

Ινδία: Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του μεγιστάνα Αμπάνι οδεύει προς IPO
World

Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του μεγιστάνα Αμπάνι οδεύει προς IPO

Η Jio Platforms του Αμπάνι αναμένεται να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές μετοχών που θα πραγματοποιηθούν στην Ινδία

Μελόνι: Από στενή σύμμαχος του Τραμπ σε σφοδρή επικρίτρια του Αμερικανού προέδρου
World

Πώς η Μελόνι έχασε το ισχυρότερο διπλωματικό της χαρτί

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι περνά στην αντεπίθεση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η άλλοτε στενή πολιτική τους σχέση μετατρέπεται σε δημόσια αντιπαράθεση με σοβαρές διπλωματικές και πολιτικές προεκτάσεις

Νατάσα Σινιώρη
ΤτΕ: «Βλέπει» καθυστερήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης

«Βλέπει» καθυστερήσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης η ΤτΕ

Η πορεία υλοποίησης των έργων εμφανίζει ολοένα και πιο έντονο στοιχείο καθυστέρησης στο χρονοδιάγραμμα, με την...υπερφόρτωση της υλοποίησης να μετατίθεται προς το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με την ΤτΕ

Γιάννης Αγουρίδης
Ray-Ban: Ο Leonardo Maria Del Vecchio και η μάχη για την EssilorLuxottica και τη Delfin
World

Η νέα γενιά Del Vecchio και το στοίχημα των €10 δισ. για την Ray-Ban

Ένα ενιαίο κύμα επιχειρηματικών ανακατατάξεων επανατοποθετεί την ισορροπία ισχύος γύρω από το brand της Ray-Ban που έχει συνδεθεί όσο λίγα με το παγκόσμιο στυλ και την καταναλωτική κουλτούρα

Υγεία: Με τουλάχιστον ένα κουτί αντιβιοτικών το χρόνο το 45% των Ελλήνων
Κοινωνία

Πρωτιά των Ελλήνων στην κατανάλωση αντιβιοτικών

Προτιμώνται αντιβιοτικά ευρέως φάσματος, παρά τις αντίθετες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Με ήπιες απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές 
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με ήπιες απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές 

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,22% στις 635 μονάδες

Στενά του Ορμούζ: Κατακόρυφη άνοδος στις διελεύσεις τάνκερ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Ποντοπόρος

Άλμα στις διελεύσεις τάνκερ μέσω Ορμούζ μετά το deal ΗΠΑ-Ιράν

Σύμφωνα με την Kpler, η πλειονότητα των πλοίων που διέπλευσαν ακολούθησε τη διαδρομή που όρισε το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies