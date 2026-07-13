Volkswagen: Ο CEO της εταιρείας επιβεβαίωσε το σενάριο των 50 χιλιάδων απολύσεων

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Το κακό σενάριο, των 50.000 απολύσεων, επιβεβαίωσε τελικά ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen.

Ο Ολιβερ Μπλούμε επιβεβαίωσε σε εσωτερικό σημείωμα τα σχέδια για την κατάργηση 50.000 θέσεων εργασίας, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά του να μειώσει το κόστος παρά την αντίθεση του εποπτικού συμβουλίου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το ενημερωτικό σημείωμα του CEO της Volkswagen προς το προσωπικό ήταν η πρώτη φορά που ο διευθύνων σύμβουλος αναφέρθηκε στις πιθανές επιπλέον περικοπές, οι οποίες θα ανέβαζαν το συνολικό αριθμό σε 100.000, καθιστώντας το ενδεχομένως ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα περικοπής θέσεων εργασίας στην ιστορία των επιχειρήσεων.

Το εποπτικό συμβούλιο της VW συνεδρίασε την Πέμπτη, όπου τα μέλη του δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα ριζοσπαστικά σχέδια μείωσης προσωπικού, λόγω της έντονης αντίθεσης των εκπροσώπων των συνδικάτων.

Ωστόσο, μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου, η εταιρεία ανακοίνωσε μείωση κατά 50% της γκάμας μοντέλων του ομίλου, ενώ οι συζητήσεις για τις απολύσεις αναμένεται να συνεχιστούν.

Η Volkswagen αντιμετώπιζε μειονέκτημα περίπου 20% στα γενικά έξοδα σε σύγκριση με παρόμοιες εταιρείες, ανέφερε ο Μπλούμε στο εσωτερικό σημείωμα.

«Δεδομένου ότι τα έξοδα προσωπικού αντιπροσωπεύουν το ήμισυ αυτών των γενικών εξόδων, ένας θεωρητικός υπολογισμός — υποθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στο κόστος εργασίας — θα συνεπαγόταν μείωση περίπου 50.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως», ανέφερε.

Η VW είχε ήδη παρουσιάσει σχέδια για την περικοπή 50.000 θέσεων εργασίας έως το 2030 στη μάρκα Volkswagen, στην Audi και στη μονάδα λογισμικού της, Cariad.

Volkswagen: Μείωση παραγωγής στην Ευρώπη

Ο Ολιβερ Μπλούμε ανέφερε ότι η Volkswagen θα μειώσει την παραγωγική της ικανότητα στην Ευρώπη κατά 500.000 οχήματα, προσαρμοζόμενη στη μειωμένη ζήτηση, και ότι ο όμιλος ενδέχεται να διακόψει την παραγωγή σε τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία.

Ο διευθύνων σύμβουλος δήλωσε ότι θα προτιμούσε να αποφύγει τα δαπανηρά κλεισίματα εργοστασίων και τάσσεται υπέρ της πώλησης των εγκαταστάσεων σε άλλους κατασκευαστές, όπως εταιρείες του τομέα της άμυνας.

Οι επενδυτές ήδη αμφισβητούν την έλλειψη λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο CEO της Volkswagen θα υλοποιήσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Ο αναλυτής της Bernstein, Στέφεν Ράιτμαν , ανέφερε σε έκθεση μετά τη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου ότι ορισμένοι επενδυτές θεωρούν τις τελευταίες συζητήσεις ως επανάληψη του γύρου διαπραγματεύσεων του 2024, ο οποίος ολοκληρώθηκε χωρίς να κλείσει κανένα μεγάλο εργοστάσιο.

Ο ανταγωνισμός απο την Κίνα

Ο επικεφαλής της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας υποστηρίζει ακόμα ότι το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο της Volkswagen, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρώπη προς τον υπόλοιπο κόσμο, δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες, καθώς οι παραδοσιακοί κατασκευαστές αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ωστόσο, ο Μπλούμε αντιμετωπίζει μια δύσκολη μάχη για να πείσει τα στελέχη των συνδικάτων, τα οποία ασκούν σημαντική επιρροή στο επίπεδο του εποπτικού συμβουλίου.

Τα συνδικάτα έχουν επικρίνει ανοιχτά τα σχέδια και δήλωσαν ότι οι εικασίες σχετικά με περαιτέρω μαζικές απολύσεις είχαν οδηγήσει σε «τεράστια απώλεια εμπιστοσύνης» μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης.