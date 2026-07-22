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GM: Αλλάζει πορεία ποντάροντας στα μεγάλα SUV, τα pickup και την αμυντική βιομηχανία

Μετά από μια τεταμένη σχέση κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, οι τελευταίες αλλαγές της GM ενισχύουν τα έσοδα.

World 22.07.2026, 23:55
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GM: Αλλάζει πορεία ποντάροντας στα μεγάλα SUV, τα pickup και την αμυντική βιομηχανία
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Η δεύτερη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να αλλάζει σημαντικά τις ισορροπίες στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία και η General Motors – GM είναι από τους μεγαλύτερους ωφελημένους. Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία των ΗΠΑ προσαρμόζει τη στρατηγική της στις νέες πολιτικές της Ουάσιγκτον, μειώνοντας την έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και επενδύοντας εκ νέου στα μεγάλα pickup, τα SUV και –για πρώτη φορά τόσο δυναμικά– στην αμυντική βιομηχανία.

Η στροφή αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει,σύμφωνα με την Wall Street Journal. Η GM ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενομένου οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο, αυξάνοντας παράλληλα την πρόβλεψή της για την κερδοφορία ολόκληρου του έτους. Παρότι οι συνολικές πωλήσεις οχημάτων μειώθηκαν κατά 4% σε σχέση με πέρυσι και οι υψηλές τιμές των καυσίμων συνεχίζουν να πιέζουν τη ζήτηση, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2%, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία δίνει πλέον προτεραιότητα στα μοντέλα με τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Η διοίκηση της GM σχεδιάζει επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες, εστιάζοντας κυρίως στα μεγαλύτερα και πιο κερδοφόρα οχήματα της γκάμας της. Παράλληλα, ετοιμάζει νέα pickup, πολυτελή βενζινοκίνητα μοντέλα Cadillac, αλλά και στρατιωτικά οχήματα, ανταποκρινόμενη στις νέες προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης.

Cadillac Escalade

Από την ηλεκτροκίνηση στα θερμικά μοντέλα

Η αλλαγή στρατηγικής συνδέεται άμεσα με τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ. Η χαλάρωση των περιβαλλοντικών κανονισμών επιτρέπει στις αυτοκινητοβιομηχανίες να επιβραδύνουν τις επενδύσεις σε ζημιογόνα, μέχρι στιγμής, ηλεκτρικά οχήματα και να συνεχίσουν να αξιοποιούν την υψηλή κερδοφορία των μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η GM δεν εγκαταλείπει πλήρως την ηλεκτροκίνηση. Συνεχίζει να διαθέτει ηλεκτρικά μοντέλα και να αναπτύσσει νέα, ωστόσο αναπροσαρμόζει το επενδυτικό της πλάνο, καθώς η ζήτηση παραμένει χαμηλότερη των αρχικών εκτιμήσεων και το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει γίνει πιο ευνοϊκό για τα συμβατικά οχήματα.

Η αλλαγή αυτή βρίσκει ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση στη Wall Street. Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η μετοχή της GM έχει ενισχυθεί περισσότερο από 50%, καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι τα οφέλη από την απορρύθμιση υπερκαλύπτουν τις επιβαρύνσεις που προκαλούν οι δασμοί στις εισαγωγές αυτοκινήτων.

Από τη σύγκρουση στη συνεργασία με τον Τραμπ

Η σημερινή σχέση της GM με τον Αμερικανό πρόεδρο απέχει πολύ από το τεταμένο κλίμα της πρώτης θητείας του. Τότε, ο Τραμπ είχε επιτεθεί επανειλημμένα στη διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας, Μέρι Μπάρα, κατηγορώντας την για περικοπές θέσεων εργασίας, για το κλείσιμο εργοστασίων και για τη στήριξη των αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανόνων της Καλιφόρνιας.

Σήμερα, οι σχέσεις έχουν εξομαλυνθεί σημαντικά. Η Μέρι Μπάρα διατηρεί απευθείας επαφές με τον πρόεδρο και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, ενώ η GM έχει αυξήσει σημαντικά τη δραστηριότητά της στο lobbying στην Ουάσιγκτον, δαπανώντας φέτος περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη αμερικανική εταιρεία για επαφές με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας υποστήριξε δημοσίως την επιβολή δασμών στις εισαγωγές αυτοκινήτων, θεωρώντας ότι συμβάλλουν στη δημιουργία πιο ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την εγχώρια παραγωγή.

Chevrolet Colorado

Νέα επιχειρηματική ευκαιρία η άμυνα

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση της GM αφορά όμως την είσοδό της στην αμυντική βιομηχανία, έναν τομέα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία λόγω της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία συνεργάζεται ήδη με τη Lockheed Martin για την παραγωγή εξαρτημάτων οπλικών συστημάτων, ενώ η θυγατρική GM Defense διεκδικεί ένα μεγάλο συμβόλαιο του αμερικανικού στρατού για την κατασκευή νέου οχήματος μεταφοράς πεζικού που θα αντικαταστήσει το ιστορικό Humvee.

Παράλληλα, ήδη κατασκευάζει ένα ελαφρύ στρατιωτικό όχημα βασισμένο στο Chevrolet Colorado. Σύμφωνα με τη Μέρι Μπάρα, ο αμερικανικός στρατός σχεδιάζει να αποκτήσει έως και 10.000 τέτοια οχήματα, εφόσον εγκριθεί ο σχετικός προϋπολογισμός, ενώ έχουν ήδη παραγγελθεί 1.200 μονάδες σε συμφωνία αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Αν και τα αμυντικά προγράμματα εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μικρό μέρος του συνολικού κύκλου εργασιών της GM, εξελίσσονται σε έναν νέο πυλώνα ανάπτυξης. Η διοίκηση εκτιμά ότι τα έσοδα από τον συγκεκριμένο τομέα θα φτάσουν φέτος τα 700 εκατ. δολάρια, με διψήφια περιθώρια κέρδους.

GM

Πλεονέκτημα GM έναντι των ανταγωνιστών

Η στρατηγική της GM φαίνεται να αποδίδει περισσότερο από εκείνη αρκετών ανταγωνιστών της. Η Toyota συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις στη Βόρεια Αμερική εξαιτίας των δασμών, ενώ η Ford έχει επιβαρυνθεί περισσότερο από την επιβράδυνση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, έχοντας ήδη προχωρήσει σε απομειώσεις ύψους 19,5 δισ. δολαρίων στη σχετική δραστηριότητά της.

Η GM έχει επίσης καταγράψει σημαντικές απομειώσεις στις επενδύσεις της στην ηλεκτροκίνηση, συνολικού ύψους περίπου 11 δισ. δολαρίων, ωστόσο εκτιμά ότι η χαλάρωση των κανόνων για τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου θα ενισχύσει σημαντικά την κερδοφορία της τα επόμενα χρόνια.

Βεβαίως, οι προκλήσεις δεν έχουν εξαφανιστεί. Η πιθανή αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–Καναδά–Μεξικού θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ το αυξημένο κόστος ζωής και οι υψηλές τιμές καυσίμων ενδέχεται να περιορίσουν τη ζήτηση.

Ωστόσο, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη. Η GM αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψη για τα λειτουργικά της κέρδη στα 14-16 δισ. δολάρια για το 2026, από 13,5-15,5 δισ. προηγουμένως, ενώ η Μέρι Μπάρα εκτιμά ότι η θετική πορεία θα συνεχιστεί και το 2027.

«Χτίζουμε όσα οχήματα μπορούμε να πουλήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, συνοψίζοντας τη νέα φιλοσοφία της εταιρείας: λιγότερη έμφαση στον όγκο παραγωγής και περισσότερη στην κερδοφορία, με επίκεντρο τα μεγάλα οχήματα και τη διεύρυνση της παρουσίας της GM στην αμυντική βιομηχανία.

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