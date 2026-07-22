ΟΗΕ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα αυξήσει την παγκόσμια πείνα

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Μπορεί τα στοιχεία που αποτυπώνουν την παγκόσμια πείνα σε απόλυτα νούμερα να υποδεικνύουν αποδεικνύοντας ότι λιγότεροι άνθρωποι στον πλανήτη αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια όμως η παγκόσμια κοινότητα δεν έχει λόγους να νιώθει υπερήφανη όταν 645 εκατ. άνθρωποι βρίσκονται σε αυτό το φάσμα, όπως προκύπτει από την έκθεση «Η Κατάσταση της Επισιτιστικής Ασφάλειας και Διατροφής στον Κόσμο 2026» (SOFI 2026), που δημοσιεύθηκε από πέντε εξειδικευμένους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών.

Η έκθεση εκτιμά ότι το 7,8% του παγκόσμιου πληθυσμού ήρθε αντιμέτωπο με την πείνα το 2025, σημειώνοντας πτώση από το 8,1% το 2024 και το 8,6% το 2022, επιβεβαιώνοντας μια διαρκή, αν και αργή, βελτίωση. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 645 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν από την πείνα το 2025, αριθμός που αντιπροσωπεύει μια μείωση σχεδόν 14 εκατομμυρίων σε σύγκριση με το 2024 και 43 εκατομμυρίων σε σύγκριση με το 2022.

Προβλέψεις για την πείνα στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η ετήσια έκθεση παρέχει φέτος επικαιροποιημένες προβλέψεις για την πείνα για τα επόμενα πέντε χρόνια υπό το πρίσμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ανάλογα με τη διάρκεια του αντικτύπου της κρίσης στον πληθωρισμό των τροφίμων —ο οποίος οδηγείται από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και λιπασμάτων— περίπου 510 έως 520 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πείνα το 2030 (σε σύγκριση με τη χαμηλότερη πρόβλεψη των 503 εκατομμυρίων στο σενάριο πριν από τη σύγκρουση), με τον παγκόσμιο αριθμό των υποσιτιζόμενων ανθρώπων να αναμένεται να μειωθεί κατά 20%.

Ωστόσο, άλλοι πιθανοί παράγοντες διαταραχής, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων όπως το Ελ Νίνιο το 2026 και το 2027, δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτές τις προβλέψεις και θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω αυτές τις επιπτώσεις.

Οι συντάκτες της έκθεσης —ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), το Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (IFAD), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ (WFP) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)— προειδοποιούν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή το 2026, μαζί με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις μειώσεις στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και την ανθρωπιστική χρηματοδότηση, απειλούν να υπονομεύσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί για τον τερματισμό της παγκόσμιας πείνας.