FAO: Απειλή για την επισιτιστική ασφάλεια οι ασθένειες των ζώων

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Χώρες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη απειλή από διασυνοριακές ασθένειες των ζώων (TADs), συμπεριλαμβανομένης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, της γρίπης των πτηνών, του αφθώδους πυρετού, της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών, του σκουληκιού του Νέου Κόσμου, καθώς και άλλων αναδυόμενων ζωονόσων απειλών, όπως ο ιός Άνδης (Andes hantavirus), ο Έμπολα και ο ιός Νίπα (Nipah). Καθώς οι ασθένειες και τα παράσιτα μετακινούνται ταχύτερα πέρα από τα σύνορα, όπως αναφέρει ο FAO, οι χώρες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση να ενισχύσουν τα συστήματα πρόληψης, ετοιμότητας και αντιμετώπισης.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο. Η κτηνοτροφία στηρίζει τη διαβίωση περισσότερων από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων και συνεισφέρουν τρισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική αξία κάθε χρόνο. Ως εκ τούτου, η προστασία της υγείας των ζώων είναι κρίσιμη όχι μόνο για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, αλλά και για την επισιτιστική ασφάλεια, το εμπόριο, την οικονομική σταθερότητα και την ευημερία της υπαίθρου.

Ο αφθώδης πυρετός προκαλεί ετήσιες απώλειες ύψους 11,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Οι παράγοντες που οδηγούν στην εξάπλωση των ασθενειών

Οι παράγοντες που οδηγούν στην εξάπλωση των ασθενειών, όπως αναφέρει ο FAO, γίνονται όλο και πιο περίπλοκοι. Η αυξημένη μετακίνηση ζώων, ανθρώπων και προϊόντων, η αλλαγή των συστημάτων παραγωγής, οι περιβαλλοντικές πιέσεις και η άνιση κτηνιατρική ικανότητα και ικανότητα επιτήρησης δημιουργούν νέες ευκαιρίες για την εξάπλωση ασθενειών και παρασίτων σε διάφορες περιοχές. Η αντιμετώπιση αυτών των απειλών απαιτεί ισχυρότερη επιτήρηση, παλαιότερο (έγκαιρο) εντοπισμό, μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και στενότερη διεθνή συνεργασία.

«Οι επιπτώσεις αυτών των επιδημιών εκτείνονται πολύ πέρα από την υγεία των ζώων. Διαταράσσουν την αγροτική παραγωγή, το εμπόριο και τον τουρισμό, απειλούν τα μέσα διαβίωσης, αυξάνουν τους κινδύνους για την επισιτιστική ασφάλεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εγκυμονούν άμεσους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία», δήλωσε ο Δρ Tiensin Thanawat, βοηθός γενικός διευθυντής του FAO, διευθυντής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υγείας και επικεφαλής κτηνίατρος.

Σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις

Οι οικονομικές επιπτώσεις των διασυνοριακών ασθενειών των ζώων είναι σημαντικές:

Γρίπη των πτηνών: Έχει οδηγήσει στην απώλεια περισσότερων από 633 εκατομμυρίων πουλερικών και απειλεί μια αγορά ύψους 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αφθώδης πυρετός: Προκαλεί ετήσιες απώλειες ύψους 11,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αφρικανική πανώλη των χοίρων: Έχει μειώσει τα κοπάδια των χοίρων κατά περισσότερο από 40% σε ορισμένα μέρη της Ασίας.

Αυτές οι επιπτώσεις υπογραμμίζουν τη σημασία της ισχυρότερης επιτήρησης, του ταχύτερου εντοπισμού και της συντονισμένης διεθνούς δράσης.

Οι πρόσφατες εξελίξεις αναδεικνύουν το επείγον του προβλήματος. Το σκουλήκι του Νέου Κόσμου επανεμφανίστηκε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά από δεκαετίες επιτυχούς περιορισμού, μετά τη βόρεια εξάπλωσή του μέσω της Κεντρικής Αμερικής και του Μεξικού.

Παράλληλα, η εμφάνιση και η διεθνής εξάπλωση του ορότυπου SAT1 του αφθώδους πυρετού πέρα από την ιστορική του εμβέλεια στην Αφρική έχει προκαλέσει ανησυχία σε τμήματα της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και άλλων περιοχών.

«Αυτές οι εξελίξεις αποδεικνύουν πόσο γρήγορα οι απειλές για την υγεία των ζώων μπορούν να διασχίσουν τα σύνορα και να δημιουργήσουν σημαντικούς κινδύνους για την παραγωγή τροφίμων, το εμπόριο και τα μέσα διαβίωσης», εξηγεί ο FAO.

Πρόληψη και ετοιμότητα

Η ισχυρή πρόληψη και η ετοιμότητα παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά και λιγότερο δαπανηρά εργαλεία για τη μείωση των επιπτώσεων των επιδημιών ζωικών ασθενειών. Όταν οι επιδημίες υπερβαίνουν την εθνική ικανότητα, ο FAO ενεργεί ως «Πάροχος Έσχατης Ανάγκης» (Provider of Last Resort), αναπτύσσοντας γρήγορα τεχνογνωσία, συντονίζοντας την απόκριση και κινητοποιώντας πόρους για τη διατήρηση της δράσης όταν τα εθνικά συστήματα έχουν κατακλυστεί ή άλλοι φορείς δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

«Η εμπειρία μάς δείχνει σταθερά ότι η πρόληψη και η ετοιμότητα είναι πιο αποτελεσματικές —και λιγότερο δαπανηρές— από την ανταπόκριση μετά την εκδήλωση μιας επιδημίας», δήλωσε η Beth Bechdol, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του FAO. «Η επένδυση στα συστήματα υγείας των ζώων είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την προστασία των μέσων διαβίωσης, τη στήριξη του εμπορίου, την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στα αγροδιατροφικά συστήματα».