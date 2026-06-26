Επισιτιστική κρίση: Ένα στα τέσσερα παιδιά στην ΕΕ σε κίνδυνο φτώχειας

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Η επισιτιστική ανασφάλεια (έλλειψη πόρων για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών) ακόμη κι αν δεν διαρκεί πολύ, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το παιδί και να του προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

Ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει από επισιτιστική ανασφάλεια και κατ’ επέκταση φτώχεια.

Περισσότερο από το 8% του πληθυσμού δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει ένα γεύμα με βάση το κρέας ή ένα αντίστοιχο χορτοφαγικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα.

Η χώρα μας, βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη της ΕΕ που αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα της επισιτιστικής κρίσης στα παιδιά, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία.

Το δικαίωμα στην τροφή πρέπει να γίνει αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή περίπου το 20% του ευρωπαϊκού πληθυσμού κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό και ένα στα τέσσερα παιδιά κινδυνεύει από επισιτιστική ανασφάλεια.

Αυτή είναι η βάση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών «Καλό φαγητό για όλους» (ECI).

Μέσα από δεκαέξι συγκεκριμένα αιτήματα, που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, οι διοργανωτές ζητούν να διασφαλιστεί αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα σε όλους μέσω αξιοπρεπούς και βιώσιμης πρόσβασης σε τρόφιμα.

Τα τρόφιμα «δεν είναι ποτέ απλώς τρόφιμα, αλλά έχουν διάφορες επιπτώσεις, όπως η υγεία, η πρόσβαση και η προσιτή τιμή», δήλωσε η ευρωβουλευτής Annalisa Corrado (Σοσιαλιστές και Δημοκρατικοί) χθες 24 Ιουνίου, κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με πληροφορίες από το eunews.

«Τουλάχιστον το ένα πέμπτο του ευρωπαϊκού πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε επαρκή τροφή. Τα βιομηχανικά συστήματα τροφίμων επιδεινώνουν την επισιτιστική ανασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση, την απώλεια βιοποικιλότητας, την εκμετάλλευση της εργασίας και την ταλαιπωρία των ζώων», σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ECI.

Επισιτιστική ανασφάλεια στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η επισιτιστική ανασφάλεια στα παιδιά παραμένει ένα σοβαρό, διαχρονικό κοινωνικό ζήτημα, το οποίο εντάθηκε αρχικά κατά την οικονομική κρίση και συνεχίζει να συντηρείται λόγω του πληθωρισμού, της ακρίβειας στα τρόφιμα και των οικονομικών πιέσεων στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση του 2025 για την φτώχεια στην Ελλάδα, 26,9% του πληθυσμού της χώρας (2,74 εκατ. άτομα) διαβιώνουν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού — ποσοστό αυξημένο κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η παιδική φτώχεια παραμένει υψηλή (22,4%), ενώ ο κίνδυνος υλικής και κοινωνικής στέρησης επίσης αυξήθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Η ένταση εργασίας, οι χαμηλοί μισθοί, η εργασιακή ανασφάλεια και η αναντιστοιχία μεταξύ εισοδημάτων και υψηλών τιμών στα είδη πρώτης ανάγκης και στην κατανάλωση ενέργειας εξακολουθούν να παγιδεύουν τους εργαζόμενους στη φτώχεια παρά τις όποιες επιμέρους βελτιώσεις.

Με λίγα λόγια, η Ελλάδα αντιμετωπίζει επίμονες, εξελισσόμενες και αναδυόμενες μορφές φτώχειας.

Η αγοραστική δύναμη των μισθών και των συντάξεων είναι η χαμηλότερη της Ευρώπης.

Το σύστημα φορολόγησης επιβαρύνει δυσανάλογα τα οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά.

Οι κοινωνικές πολιτικές που εφαρμόζονται για τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς δεν καταφέρνουν να τους βγάλουν από τη φτώχεια.

Υπάρχει ανάγκη αποτελεσματικότερης συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και η ουσιαστική συμμετοχή των άμεσα πληττόμενων είναι προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2030 για τη μείωση της φτώχειας. Η Έκθεση για τη Φτώχεια στην Ελλάδα 2025 υπογραμμίζει ότι η βιώσιμη πρόοδος δεν εξαρτάται μόνο από τους δείκτες της οικονομίας αλλά από την ορατότητα, την αξιοπρέπεια και την ενδυνάμωση όλων όσων ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Τι προβλέπει η πρωτοβουλία «Καλό φαγητό για όλους»

Στο θεσμικό επίπεδο, επομένως, υπάρχουν εκκλήσεις για τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Τροφίμων της ΕΕ και την υιοθέτηση κανονισμών και οδηγιών που προστατεύουν τους μικροκαλλιεργητές, εγγυώνται αξιοπρεπείς μισθούς για τους εργαζόμενους στον τομέα και αντισταθμίζουν την ισχύ των μεγάλων εταιρειών στην αγορά.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στη βιωσιμότητα: από τη βιολογική γεωργία και την αγροοικολογία των αγροτών έως τη μείωση της χρήσης συνθετικών φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων, έως την πιο βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και της αλιείας.

Η πρωτοβουλία ζητά επίσης συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση της καλής διαβίωσης των ζώων και τη μείωση της βιομηχανικής παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Στην ΕΕ, περισσότερο από το 8% του πληθυσμού δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει ένα γεύμα με βάση το κρέας

Στο κοινωνικό μέτωπο, υπάρχουν εκκλήσεις για μια οδηγία που θα αντιμετωπίζει τη συγκέντρωση γεωργικής γης και θα προωθεί την πρόσβαση των γυναικών και των νεότερων γενεών, καθώς και την πρόσβαση όλων των παιδιών στα δημόσια σχολεία σε υγιεινά, θρεπτικά και βιώσιμα γεύματα.

Η πρωτοβουλία επηρεάζει επίσης τις χρηματοπιστωτικές αγορές, προτείνοντας την απαγόρευση κάθε μορφής κερδοσκοπίας σε γεωργικά προϊόντα και την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν τους σπόρους μέσω μέτρων που προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και την αυτονομία των συστημάτων σπόρων των μικρών αγροτών.

Τέλος, από διεθνή άποψη, ζητά να εξαρτώνται όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ από την προστασία του δικαιώματος στην τροφή, καθώς και την απαγόρευση των εξαγωγών σε τρίτες χώρες φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που έχουν ήδη απαγορευτεί στην Ευρώπη.

Προειδοποιήσεις των ειδικών

Το 2019, στην αρχή της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, «οι προσδοκίες ήταν υψηλές και υπήρχαν ελπίδες να συγκεντρωθούν η γεωργία, το περιβάλλον, η υγεία και η εργασία κάτω από μια ομπρέλα», δήλωσε ο Olivier De Schutter, πρώην Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, αυτή η δυναμική σταδιακά εξασθένησε και, παρόλο που «η Πράσινη Συμφωνία δεν έχει εγκαταλειφθεί επίσημα», στην πράξη «έχει σε μεγάλο βαθμό παραμεριστεί στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Αντιμέτωποι με την επικείμενη επισιτιστική κρίση, ο Ντε Σούτερ προειδοποιεί κατά των απλοϊκών λύσεων.

«Πρέπει να αντισταθούμε στον πειρασμό να δούμε την αυξημένη παραγωγή και την επακόλουθη πτώση των τιμών ως λύση», είπε, «και αντ’ αυτού να επικεντρωθούμε σε πολύ πιο ανθεκτικά και βιώσιμα συστήματα τροφίμων, βασισμένα στην τοπική ποικιλομορφία και όχι στην ομοιομορφία».

Δραματικά τα στοιχεία για την επισιτιστική κρίση

Τα στοιχεία για την επισιτιστική φτώχεια είναι ήδη δραματικά, με «93 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη να κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, περίπου το 20% του ευρωπαϊκού πληθυσμού» και «19 εκατομμύρια παιδιά, ένα στα τέσσερα στην ΕΕ, να κινδυνεύουν από επισιτιστική ανασφάλεια».

Ο Juan José Echanove , της Μονάδας Δικαιώματος στην Τροφή του FAO, παρείχε ορισμένα στοιχεία. «Περισσότερο από το 11% του πληθυσμού στην ευρωπαϊκή ήπειρο βίωσε μέτρια ή σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια το 2022», είπε, «πράγμα που σημαίνει ότι ακόμη και εκείνο το έτος, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι δυσκολεύονταν να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα».

Αυτό είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει και τις πλουσιότερες χώρες, δεδομένου ότι «περισσότερο από το 8% του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει ένα γεύμα με βάση το κρέας ή ένα χορτοφαγικό ισοδύναμο κάθε δεύτερη μέρα».

Η προσιτή τιμή των τροφίμων, δήλωσε ο Ντε Σούτερ, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πιο βιώσιμο τρόπο «ενισχύοντας την κοινωνική προστασία, αυξάνοντας τους μισθούς και διασφαλίζοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος». Επισημαίνει ότι σήμερα «υπάρχουν 16 εκατομμύρια εργαζόμενοι φτωχοί στην Ευρώπη» και ότι «η Οδηγία για τον Κατώτατο Μισθό του 2022 δεν φτάνει». Τα τρόφιμα «δεν είναι εμπόρευμα», κατέληξε.

«Η παραγωγή τροφίμων δεν θα πρέπει να διέπεται από μια οικονομική λογική που υπαγορεύεται από τις αγορές, αλλά από μια οικολογική λογική».

Συνταγματική αναγνώριση του δικαιώματος στην τροφή

Αυτή η άποψη εκφράστηκε επίσης από την Κριστίνα Γκουάρντα , ευρωβουλευτή των Πρασίνων, η οποία ζήτησε μια σαφή αλλαγή παραδείγματος, επισημαίνοντας, όπως και ο Ντε Σούτερ, ότι «τα τρόφιμα δεν μπορούν να θεωρηθούν απλώς ως προϊόν» και ότι η έννοια της διατροφικής κυριαρχίας πρέπει να σημαίνει ότι «οι κοινότητες αναλαμβάνουν την ευθύνη τους», όχι ότι «συνεχίζουμε να ζητάμε από τον Παγκόσμιο Νότο να καλλιεργεί τρόφιμα για εμάς».

Από νομικής άποψης, ο Echanove τόνισε μια διαρθρωτική έλλειψη στην Ευρώπη, επειδή «καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν προστατεύει ρητά το δικαίωμα στην τροφή ως συνταγματικό δικαίωμα».

Ωστόσο, ανέφερε ένα θετικό σημάδι: «Τον Οκτώβριο του 2024, η Συνέλευση του Στρασβούργου ενέκρινε ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από όλες τις πολιτικές ομάδες, καλώντας όλα τα κράτη μέλη να διερευνήσουν τη συνταγματική αναγνώριση του δικαιώματος στην τροφή. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα ευρωπαϊκό όργανο εκδίδει μια τέτοια έκκληση».

Σύμφωνα με τον Echanove, η συζήτηση είναι «μια συζήτηση για την αξιοπρέπεια».

Αλλά για να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή συζήτηση και να γίνει μια συγκεκριμένη υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να συγκεντρωθούν ένα εκατομμύριο υπογραφές σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη, το όριο που πρέπει να φτάσουν οι Πρωτοβουλίες Ευρωπαίων Πολιτών για να ωθήσουν τις Βρυξέλλες να λάβουν επίσημη θέση.

ΠΗΓΗ: in.gr