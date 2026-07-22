AKTOR: Υπερκάλυψη πάνω από 3,5 φορές της ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ

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Ισχυρή ανταπόκριση υπήρξε από διεθνείς κι εγχώριους επενδυτές με προσφορές για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ της AKTOR.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, το βιβλίο προσφορών που έκλεισε στις 16.00 σήμερα 22 Ιουλίου συγκέντρωσε περίπου 2,3 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα να υπερκαλυφθούν κατά περίπου 3,5 φορές τα αιτούμενα κεφάλαια της AKTOR.

Πλέον απομένει η απόφαση του Δ.Σ. του Ομίλου για το ποσό που θα επιλέξει να αντλήσει.

Η τιμή διάθεσης και η κατανομή των νέων μετοχών

Αύριο 23 Ιουλίου θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Στις 27 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η έκβαση της δημόσιας προσφοράς. Στις 28 του Ιουλίου οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στο Euronext Athens.

Οι Νέες Μετοχές που προσφέρονται μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, έχουν αρχικά επιμεριστεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

20% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που θα εγγραφούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και

80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί στους που θα εγγραφούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει και να οριστικοποιήσει τον εν λόγω αρχικό επιμερισμό, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, σε συνεννόηση με τους από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές και από Κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building process), με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της Συνδυασμένης Προσφοράς, με την επιφύλαξη της υλοποίησης της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής και υπό τον όρο ότι η τελική κατανομή δεν θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο από 20% των Νέων Μετοχών να κατανεμηθεί στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, εφόσον έχει εκδηλωθεί αντίστοιχη ζήτηση στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.

Το εύρος των τιμών των προσφορών, όπως είχε ανακοινώσει η εταιρεία είναι ανάμεσα στα 11,25 με 12 ευρώ ανά μετοχή.

Το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ της AKTOR

Η AKTOR με τα κεφάλαια που θα αντλήσει αναμένεται να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026 – 2030.

Σημειώνεται ότι εκτός απροόπτου αύριο 23 του μηνός η UBS αναμένεται να τρέξει και την έκδοση του Ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η έκδοση αναμένεται να καλυφθεί πλήρως.

Με αυτά τα δεδομένα ο Όμιλος χτίζει μία γραμμή πυρός… ύψους τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ για την υλοποίηση των επενδύσεων του.