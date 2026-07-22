Όμιλος AKTOR: Έκλεισε το βιβλίο προσφορών με υπερκάλυψη 3,6 φορές

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Το βιβλίο προσφορών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Ομίλου AKTOR έκλεισε σήμερα με συνολικές προσφορές που ανήλθαν σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς στα 2,230 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον στόχο των 650 εκατ. ευρώ κατά 3,6 φορές. Η επίδοση αυτή καταγράφεται ως ιδιαίτερα ισχυρή και αναδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον της επενδυτικής κοινότητας για τον όμιλο, το επενδυτικό του πλάνο και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η ανταπόκριση στην ΑΜΚ θεωρείται ιστορική, καθώς αποτυπώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν σημαντικά διεθνή επενδυτικά κεφάλαια στη διοίκηση του Αλέξανδρου Εξάρχου και στη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου AKTOR. Σημαντικό μέρος του ενδιαφέροντος προήλθε από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων η BlackRock, η Fierra, η Norges, η Blackstone και το Omers, το μεγαλύτερο καναδικό pension fund.

Από το συνολικό ποσό των προσφορών, περίπου 400 εκατ. ευρώ προήλθαν από Long-Only Funds, ενώ το υπόλοιπο μέρος καλύφθηκε από Hedge Funds και επενδυτές του ευρύτερου retail κοινού. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η ΑΜΚ συγκέντρωσε ενδιαφέρον από διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών, ενισχύοντας το εύρος και τη δυναμική της συμμετοχής.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το προφίλ του Ομίλου AKTOR ως μιας από τις πλέον ελκυστικές επιχειρηματικές περιπτώσεις της αγοράς, σε μια περίοδο όπου η επενδυτική κοινότητα αναζητά σχήματα με σαφές αναπτυξιακό αφήγημα και προοπτικές υπεραξίας. Το υψηλό επίπεδο κάλυψης της ΑΜΚ δημιουργεί ισχυρή βάση για την επόμενη φάση του σχεδιασμού του Ομίλου, ενώ ταυτόχρονα στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης προς την αγορά.

Η τιμή διάθεσης και η κατανομή των νέων μετοχών

Αύριο 23 Ιουλίου θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Στις 27 Ιουλίου θα ανακοινωθεί η έκβαση της δημόσιας προσφοράς. Στις 28 του Ιουλίου οι νέες μετοχές θα εισαχθούν στο Euronext Athens.

Οι Νέες Μετοχές που προσφέρονται μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, έχουν αρχικά επιμεριστεί μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς ως εξής:

20% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί στους επενδυτές που θα εγγραφούν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, και

80% των Νέων Μετοχών θα κατανεμηθεί στους που θα εγγραφούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ της AKTOR

Η AKTOR με τα κεφάλαια που θα αντλήσει αναμένεται να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού της προγράμματος ύψους 3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026 – 2030.

Σημειώνεται ότι εκτός απροόπτου αύριο 23 του μηνός η UBS αναμένεται να τρέξει και την έκδοση του Ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ. Η έκδοση αναμένεται να καλυφθεί πλήρως.

Με αυτά τα δεδομένα ο Όμιλος χτίζει μία γραμμή πυρός… ύψους τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ για την υλοποίηση των επενδύσεων του.