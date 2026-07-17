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Αλέξανδρος Εξάρχου: Τα deals, τα projects και ο νέος AKTOR μετά την ΑΜΚ

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO της AKTOR εξέφρασε τη βεβαιότητα για την είσοδο διεθνών επενδυτών στην ΑΜΚ - Πληροφορίες για άντληση κεφαλαίων άνω των 700 εκατ. ευρώ

Business 17.07.2026, 07:00
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Αλέξανδρος Εξάρχου: Τα deals, τα projects και ο νέος AKTOR μετά την ΑΜΚ
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Με τη φιλοδοξία ο AKTOR να εξελιχθεί έως το 2030 στην δυνατότερη και υγιέστερη οικονομικά εταιρεία στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Αλέξανδρος Εξάρχου ξεδίπλωσε πτυχές του πενταετούς σχεδίου του για τον Όμιλο.

Ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR λίγο πριν αποσπάσει χθες 15 Ιουλίου από τη γενική συνέλευση των μετόχων το «ΟΚ» για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των 650 εκατ. ευρώ φρόντισε και πάλι να εκπλήξει την αγορά. Εμφανίστηκε σχεδόν βέβαιος για την άντληση κεφαλαίων πάνω από τα 650 εκατ. ευρώ. Επικαλέστηκε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από τις 80 συναντήσεις που είχε στο πλαίσιο των roadshows σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη, προσθέτοντας με σιγουριά ότι η ΑΜΚ θα υπερκαλυφθεί.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου δεν απάντησε στις ερωτήσεις για το ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων που θα επιλέξει να κάνει αν κι εφόσον επαληθευτούν οι προβλέψεις του για υπερκάλυψη της ΑΜΚ. Ωστόσο τα χρηματιστηριακά γραφεία στο άκουσμα της εκτίμησης του πώς η κεφαλαιοποίηση του εισηγμένης θα φτάσει στα 3,5 δισ. ευρώ από 2,7 δισ. ευρώ σήμερα έσπευσαν να στοιχηματίσουν… σε ΑΜΚ εύρους 700 – 800 εκατ. ευρώ. Ποσά που φυσικά δεν επιβεβαιώνονται προσώρας από την AKTOR.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε βέβαιος και για την έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ που θα ακολουθήσει μία μέρα μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών για την ΑΜΚ την Πέμπτη 22 Ιουλίου: «Από την Παρασκευή 23 Ιουλίου θα δείτε έναν διαφορετικό AKTOR…», τόνισε με νόημα.

Ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR σχολίασε ότι στόχος της διοίκησης είναι να προσελκυστούν μεγάλοι ξένοι επενδυτές γιατί σκοπός του Ομίλου είναι η ανάπτυξη διεθνούς δραστηριότητας ώστε να αποτελέσει έναν επενδυτικό πόλο έλξης

Γιατί ο Αλέξανδρος Εξάρχου ποντάρει στους ξένους θεσμικούς επενδυτές

Ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην προσέλκυση και την τοποθέτηση στην εισηγμένη ξένων επενδυτών. Όπως σημείωσε ότι η ΑΜΚ θα γίνει με παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων και το βιβλίο θα ανοίξει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ο ίδιος μίλησε για 20 με 22 Ιουλίου. Και πρόσθεσε ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό έως και 3% θα διατηρήσουν δικαίωμα προτίμησης να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ, ενώ οι μέτοχοι με μεγαλύτερο ποσοστό δεν θα έχουν παρόμοιο προνόμιο και η κατανομή των νέων μετοχών σε αυτούς θα εξαρτηθεί από το ποσοστό υπερκάλυψης της ΑΜΚ.

Επιπλέον, εκτίμησε ότι η υπερκάλυψη θα είναι σημαντική, επιβεβαίωσε ότι οι βασικοί μέτοχοι της AKTOR έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με 350 εκατ. ευρώ και σχολίασε ότι στόχος της διοίκησης είναι να προσελκυστούν μεγάλοι ξένοι επενδυτές γιατί σκοπός του Ομίλου είναι η ανάπτυξη διεθνούς δραστηριότητας ώστε να αποτελέσει έναν επενδυτικό πόλο έλξης.

Αναφερόμενος στο LNG, ο Αλέξανδρος Εξάρχου έκανε μνεία στην υπό διαπραγμάτευση συμφωνία με τον όμιλο Motor Oil για τη συμμετοχή του Ομίλου AKTOR κατά 50% στο υπό σχεδιασμό FSRU των Αγίων Θεοδώρων, η οποία θα έχει υψηλή προστιθέμενη αξία για τον τομέα LNG προσφέροντας ασφάλεια τόσο στη διασφάλιση ροών φυσικού αερίου όσο και στη βελτίωση της κερδοφορίας του τομέα

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου επανέλαβε ότι η ΑΜΚ είναι underwritten από 3 μεγάλες διεθνείς τράπεζες (Goldman Sachs, UBS, Bank of America). Ως προς το ενδεχόμενο να η εταιρεία να σηκώσει περισσότερα κεφάλαια από τα 650 εκατ. ευρώ είπε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τις εγγραφές που θα γίνουν στο βιβλίο. Την απόφαση θα λάβει το Δ.Σ. της εταιρείας ανάλογα με τις συνθήκες της επόμενης ημέρας.

Αλέξανδρος Εξάρχου

Κεφάλαια 1,5 δισ. ευρώ και ο Αλέξανδρος Εξάρχου δίνει το guidance της πενταετίας

Ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR σημείωσε ότι από το 2022 μέχρι και την ολοκλήρωση της ΑΜΚ θα έχουν εισέλθει κεφάλαια 1,5 δισ. ευρώ.

Έδωσε και το guidance για τις επιδόσεις του Ομίλου στην επόμενη πενταετία. Προβλέπει κύκλο εργασιών στα 2,3 δισ. με 2,8 δισ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA στα 375 εκατ.  με 425 εκατ. ευρώ μεσοπρόθεσμα και κύκλο εργασιών στα 4,5 δισ. με 5 δισ. ευρλω και προσαρμοσμένο EBITDA 600 με 700 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμα, αντίστοιχα. Αυτές οι εκτιμήσεις, συνέχισε, στηρίζονται πρωτίστως σε διασφαλισμένες ροές χωρίς να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τον τομέα Κατασκευής και την τυχόν ανάληψη νέων έργων.

Τα deals με την Motor Oil και στις ΑΠΕ

Αναφερόμενος στο LNG, ο Αλέξανδρος Εξάρχου έκανε μνεία στην υπό διαπραγμάτευση συμφωνία με τον όμιλο Motor Oil για τη συμμετοχή του Ομίλου AKTOR κατά 50% στο υπό σχεδιασμό FSRU των Αγίων Θεοδώρων, η οποία θα έχει υψηλή προστιθέμενη αξία για τον τομέα LNG προσφέροντας ασφάλεια τόσο στη διασφάλιση ροών φυσικού αερίου όσο και στη βελτίωση της κερδοφορίας του τομέα.

Παράλληλα, τόνισε, ότι στο πλαίσιο αύξησης του ανεκτέλεστου αλλά και επέκτασης του τομέα Παραχωρήσεων – ΣΔΙΤ, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξαγοράς του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS από τον όμιλο Motor Oil. Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, οι συζητήσεις βαίνουν καλώς και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο.

Η διοίκηση του Ομίλου παρουσίασε τις λεπτομέρειες του επενδυτικού σχεδίου στη Γενική Συνέλευση, σημειώνοντας ότι από τα 3 δισ. ευρώ των επικείμενων επενδύσεων, θα κατανεμηθούν 1,3 δισ. ευρώ στον τομέα ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεων, 1 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ και το υπολειπόμενο ποσό στους λοιπούς τομείς του Ομίλου

Για τον τομέα των ΑΠΕ, ο πρόεδρος και CEO της AKTOR σημείωσε ότι η επικείμενη ΑΜΚ θα οδηγήσει σε επιτάχυνση του αναπτυξιακού σχεδίου στον τομέα των ΑΠΕ, καθώς το 2026 ο Όμιλος θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία ισχύος 550 MW, το οποίο θα ανέλθει στο 1 GW το 2027 χάρη στην ανάπτυξη των αιολικών πάρκων στα οποία θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο πάρκων μπαταριών στη Βουλγαρία. Και τόνισε ότι στόχος του τομέα είναι μία καθετοποιημένη πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει και τη λιανική αγορά ώστε να είναι σε θέση, εάν χρειαστεί, να εισαχθεί αυτόνομα στο χρηματιστήριο.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου εξήγησε ότι στόχος του Ομίλου είναι μία αναπτυξιακή πορεία που θα στηρίζεται σε δανεισμό ο οποίος θα μπορεί να εξυπηρετηθεί και έτσι προέκυψε η ανάγκη για κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ που θα εισέλθουν στον Όμιλο από την ΑΜΚ, ώστε να μπορεί να ασφάλεια να υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο

Το επενδυτικό σχέδιο

Η διοίκηση του Ομίλου παρουσίασε τις λεπτομέρειες του επενδυτικού σχεδίου στη Γενική Συνέλευση, σημειώνοντας ότι από τα 3 δισ. ευρώ των επικείμενων επενδύσεων, θα κατανεμηθούν 1,3 δισ. ευρώ στον τομέα ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεων, 1 δισ. ευρώ στις ΑΠΕ και το υπολειπόμενο ποσό στους λοιπούς τομείς του Ομίλου. Μέρος του πλάνου θα χρηματοδοτηθεί από project finance και το υπόλοιπο με κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ. Και στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος, ο Όμιλος προχωρεί και στην έκδοση Ομόλογου 300 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας την απαραίτητη κεφαλαιακή βάση που απαιτηθεί για τις επενδύσεις των επομένων ετών.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου ανέλυσε τους 4 βασικούς πυλώνες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια, δηλαδή τους τομείς Κατασκευής, Παραχωρήσεων – ΣΔΙΤ, LNG και ΑΠΕ. Και επισήμανε ότι η προσπάθεια που γίνεται, είναι ο τομέας Κατασκευής να ενδυναμωθεί περαιτέρω σε Ελλάδα και εξωτερικό, δημιουργώντας παράλληλα ροές από άλλες δραστηριότητες που δεν θα εξαρτώνται πλήρως από την κατασκευή, όμως θα την ωφελούν. Επισήμανε, επίσης, ότι συνεχίζεται η προσπάθεια αύξησης του ανεκτέλεστου, μειώνοντας τον συντελεστή επίδρασης του EBITDA από τον τομέα της Κατασκευής και αυξάνοντας τις ροές από τους τομείς των ΑΠΕ, του LNG και των Παραχωρήσεων.

Ο χαμηλός δανεισμός

Βασικό χαρακτηριστικό της προσπάθειας αυτής θα είναι η χαμηλή σχέση καθαρού δανεισμού προς EBITDA με στόχο να παραμείνει ίση ή μικρότερη του 4 που είναι το υγιέστερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ομοειδείς επιχειρήσεις. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου εξήγησε ότι στόχος του Ομίλου είναι μία αναπτυξιακή πορεία που θα στηρίζεται σε δανεισμό ο οποίος θα μπορεί να εξυπηρετηθεί και έτσι προέκυψε η ανάγκη για κεφάλαια 650 εκατ. ευρώ που θα εισέλθουν στον Όμιλο από την ΑΜΚ, ώστε να μπορεί να ασφάλεια να υλοποιήσει το επενδυτικό του σχέδιο.

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