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Η Samsung μπαίνει στη μάχη των έξυπνων γυαλιών

Η νοτιοκορεατική εταιρεία παρουσιάζει νέα AI eyewear με χειρισμό μέσω χειρονομιών και στόχο να αμφισβητήσει τη Meta

Τεχνολογία 22.07.2026, 21:22
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Η Samsung μπαίνει στη μάχη των έξυπνων γυαλιών
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Η Samsung εισέρχεται δυναμικά στην αγορά των έξυπνων γυαλιών, παρουσιάζοντας μια νέα σειρά «intelligent eyewear» με χειρισμό μέσω χειρονομιών, ενσωματωμένη κάμερα και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Με τη συσκευή αυτή, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο, ο νοτιοκορεατικός κολοσσός επιχειρεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Meta στην κατηγορία.

Πιο αναλυτικά, στο Galaxy Unpacked, η Samsung έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα έξυπνα γυαλιά που είχε ήδη αποκαλύψει σε συνεργασία με τη Google και τις Gentle Monster και Warby Parker, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για προϊόντα με έμφαση τόσο στη λειτουργικότητα όσο και στο στυλ. Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα, η οποία μπορεί να καταγράφει βίντεο από την οπτική του χρήστη και να «διαβάζει» περιεχόμενο από πίνακες ή παρουσιάσεις, μετατρέποντάς το σε σημειώσεις.

Παράλληλα, τα γυαλιά μπορούν να συνοψίζουν μεγάλα μηνύματα που λαμβάνει ο χρήστης στο smartphone του, με την απόκριση να ακούγεται από τα ενσωματωμένα ηχεία. Η Samsung έχει επίσης εξοπλίσει τη συσκευή με το Snapdragon AR1 Gen1 της Qualcomm, ενώ για να λειτουργήσει απαιτείται σύνδεση με smartphone.

Χειρονομίες και AI

Ο Τζέιμς Τσόι, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Samsung και επικεφαλής της ομάδας έρευνας και ανάπτυξης πίσω από το project, ανέφερε ότι η εταιρεία δοκιμάζει χειρισμό μέσω χειρονομιών σε συνδυασμό με τα smartwatches της. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης θα μπορεί να εκτελεί λειτουργίες στα γυαλιά με συγκεκριμένες κινήσεις του χεριού, αξιοποιώντας το ρολόι ή ακόμη και το Galaxy Ring.

Η Samsung προβάλλει τα νέα γυαλιά ως μέρος ενός ευρύτερου οικοσυστήματος τεχνητής νοημοσύνης και φορετών συσκευών, με στόχο πιο φυσική και καθημερινή αλληλεπίδραση με την τεχνολογία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη διάθεση του κοινού θα υπάρξουν περισσότερα σχέδια και χρώματα από αυτά που έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής.

Στόχος η… Meta

Η είσοδος της Samsung γίνεται σε μια αγορά όπου η Meta έχει ήδη ισχυρή παρουσία και κυριαρχεί από το 2021 με τη σειρά Ray-Ban Meta. Η Meta κατείχε 69,2% της αγοράς smart glasses στο πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την IDC, ενώ συνεχίζει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της με νέα μοντέλα.

Η Samsung δεν αποκάλυψε τιμή, όμως ξεκαθάρισε ότι η νέα πρόταση θα τοποθετηθεί στην premium κατηγορία και θα διατίθεται μέσω των καναλιών πώλησης των συνεργατών της. Αναλυτές επισημαίνουν ότι η εταιρεία έχει μπροστά της μια δύσκολη αποστολή, καθώς θα πρέπει να πείσει τους καταναλωτές να δουν τα έξυπνα γυαλιά ως καθημερινό προϊόν με πραγματική χρηστικότητα και όχι απλώς ως προέκταση του smartphone.

Η στρατηγική εικόνα

Η κίνηση της Samsung εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθειά της να μεταφέρει το οικοσύστημα Galaxy σε νέες κατηγορίες wearable συσκευών. Σε συνεργασία με τη Google και τους οίκους Gentle Monster και Warby Parker, η εταιρεία ποντάρει σε έναν συνδυασμό τεχνολογίας, σχεδιασμού και πρακτικών λειτουργιών ώστε να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό.

Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι αν η Samsung θα καταφέρει να μετατρέψει το μέγεθος και την αναγνωρισιμότητά της σε πραγματική υιοθέτηση από το κοινό. Όπως σημειώνει και αναλυτής που επικαλείται το CNBC, η εταιρεία πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει ισχυρές καθημερινές χρήσεις και να πείσει τους καταναλωτές να επενδύσουν πέρα από το smartphone.

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