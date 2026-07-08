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Samsung Pay στην Ελλάδα με συνεργασία Alpha Bank, Πειραιώς, Viva.com και Visa

Η υπηρεσία ενεργοποιείται μέσω Alpha Bank, Τράπεζας Πειραιώς και Viva.com, με υποστήριξη Visa και έμφαση στην ασφάλεια των συναλλαγών

Τεχνολογία 08.07.2026, 21:25
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Samsung Pay στην Ελλάδα με συνεργασία Alpha Bank, Πειραιώς, Viva.com και Visa
Πρώτη ψηφιακή συναλλαγή με κάρτες Visa των τραπεζών Πειραιώς και Alpha Bank: Θοδωρής Μουρούτης, Άρης Παρασκευόπουλος, Αγγελική Μελά, Νίκος Πετράκης, Γρηγόρης Πολίτης & Hansoo Kim
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Η Samsung Electronics Ελλάδας ανακοίνωσε την επίσημη διάθεση του Samsung Pay στην Ελλάδα, μέσω του Samsung Wallet, δίνοντας στους χρήστες συμβατών συσκευών Galaxy τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ανέπαφες πληρωμές από το κινητό τους με ταχύτητα, ευκολία και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας. Η υπηρεσία ενεργοποιείται αρχικά μέσω των συμβατών καρτών Visa της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς και μέσω της Viva.com, ενισχύοντας το οικοσύστημα των ψηφιακών πληρωμών στη χώρα.

Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία του υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Δερμεντζόπουλου, στελεχών της αγοράς πληρωμών, εκπροσώπων τραπεζών και της επιχειρηματικής κοινότητας. Στην εκδήλωση αναδείχθηκε ο ρόλος της συνεργασίας μεταξύ τεχνολογικών εταιρειών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών και Πολιτείας για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Το Samsung Wallet συγκεντρώνει σε μία εφαρμογή υπηρεσίες που στοχεύουν να απλοποιήσουν την καθημερινότητα των χρηστών Galaxy, με το Samsung Pay να αποτελεί το βασικό εργαλείο για ανέπαφες πληρωμές σε φυσικά σημεία πώλησης. Η Samsung υπογραμμίζει ότι η πλατφόρμα αξιοποιεί το Samsung Knox, το σύστημα ασφάλειας της εταιρείας, ώστε οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται με υψηλά πρότυπα προστασίας.

Πρώτη χρήση στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η συμμετοχή της Viva.com, η οποία ενεργοποιεί πρώτη στην Ελλάδα το Samsung Pay για πληρωμές στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω της λύσης Smart Checkout. Η κίνηση αυτή επιτρέπει στους χρήστες συσκευών Samsung Galaxy να χρησιμοποιούν το ψηφιακό πορτοφόλι όχι μόνο σε φυσικά καταστήματα, αλλά και στις online αγορές τους.

Ο Stefan Waterdrinker, Senior VP Strategy και GTM της Viva.com, σημείωσε ότι η εταιρεία υποστηρίζει ήδη το Samsung Pay σε ευρωπαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιείται και τώρα προσφέρει και στους Έλληνες εμπόρους τη δυνατότητα να δέχονται συναλλαγές μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, πέρα από τις ήδη διαθέσιμες 40+ μεθόδους πληρωμής. Όπως ανέφερε, στόχος της Viva.com παραμένει η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αποδοχής πληρωμών και χρηματοδότησης για επιχειρήσεις.

Τι δήλωσαν οι φορείς

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος τόνισε ότι η ψηφιακή μετάβαση αποκτά πραγματική αξία όταν κάνει την καθημερινότητα του πολίτη πιο απλή, πιο γρήγορη και πιο ασφαλή. Πρόσθεσε ότι το Samsung Wallet κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, συγκεντρώνοντας λειτουργίες που μέχρι σήμερα ήταν διάσπαρτες σε ένα εύχρηστο εργαλείο για πολίτες, εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Από την πλευρά της Samsung, ο πρόεδρος της Samsung Electronics Ελλάδος Hansoo Kim χαρακτήρισε τη διάθεση του Samsung Pay στην Ελλάδα ως την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματική αξία προκύπτει από ισχυρές συνεργασίες που δημιουργούν ουσιαστικό όφελος για τους πολίτες και την αγορά. Ο Άρης Παρασκευόπουλος, Επικεφαλής του Τμήματος Mobile Experience της Samsung Electronics για Ελλάδα και Κύπρο, ανέφερε ότι η κυκλοφορία της υπηρεσίας αποτελεί αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με την Alpha Bank, την Τράπεζα Πειραιώς και τους υπόλοιπους στρατηγικούς εταίρους.

Από τον τραπεζικό κλάδο, ο Νίκος Πετράκης της Visa στην Ελλάδα σημείωσε ότι η διάθεση του Samsung Pay αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών πληρωμών στη χώρα. Η Αγγελική Μελά της Τράπεζας Πειραιώς και ο Γρηγόρης Πολίτης της Alpha Bank υπογράμμισαν επίσης τη σημασία της συνεργασίας για την παροχή πιο σύγχρονων, γρήγορων και ασφαλών συναλλακτικών εμπειριών.

Η εικόνα της αγοράς

Η εκδήλωση συνοδεύτηκε από αναφορές στην ωρίμανση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και στην ταχεία υιοθέτηση των digital wallets από τους καταναλωτές. Η Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη, πρόεδρος του GRECA και eCommerce Coordinator του ELTRUN, ανέφερε ότι τα ψηφιακά πορτοφόλια καταγράφουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των διαθέσιμων τρόπων πληρωμής, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σταδιακή μετάβαση σε mobile-first λύσεις.

Στη δεύτερη θεματική συζήτηση, με τίτλο «Digital Public Services & Citizen Experience», στελέχη του οικοσυστήματος τεχνολογίας και θεσμικοί παράγοντες ανέδειξαν τις δυνατότητες του Samsung Wallet πέρα από τις πληρωμές, σε εφαρμογές όπως ψηφιακά κλειδιά αυτοκινήτου, εισιτήρια, κάρτες επιβράβευσης και άλλες καθημερινές λειτουργίες. Η Samsung ανέφερε ότι η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες δυνατότητες, ενισχύοντας τον ρόλο του smartphone ως ολοκληρωμένου ψηφιακού πορτοφολιού.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συμβολική πρώτη συναλλαγή μέσω Samsung Wallet στην Ελλάδα, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Samsung, της Visa, της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank και της Viva.com.

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