Ασιατικά Χρηματιστήρια: Κέρδη λόγω τεχνολογίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κέρδη καταγράφουν τα ασιατικά χρηματιστήρια, αφού οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας παρουσίασαν σημαντικά σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών που είναι πιθανό να ωφελήσουν τους κατασκευαστές τσιπ στην περιοχή, ενώ ο κλιμακούμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή ώθησε τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά έξι εβδομάδων.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Alphabet και της Tesla δεν έδειξαν επιβράδυνση στις τεράστιες δαπάνες για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, με τον γίγαντα της αναζήτησης να αυξάνει τα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών του για το έτος.

Μεγάλο μέρος των δαπανών αναμένεται να ενισχύσει τους κατασκευαστές τσιπ στην Ασία. Ο δείκτης KOSP της Νότιας Κορέας, σημείωσε άνοδο άνω του 3%, με επικεφαλής τις εταιρείες SK Hynix και Samsung Electronics.

Ο δείκτης Nikkei σημείωσε άνοδο 0,7%. Μεγάλο μέρος της εστίασης αυτής της περιόδου αποτελεσμάτων θα είναι στο κατά πόσον το τεράστιο ποσό δαπανών για την Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί σε σημαντικές αποδόσεις, στον ρυθμό αύξησης των κερδών και στο κατά πόσον οι υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις ορισμένων από τις εταιρείες είναι δικαιολογημένες.

«Για τις αγορές, αυτό δεν είναι πρόβλημα ζήτησης τεχνητής νοημοσύνης. είναι πρόβλημα απόδοσης τεχνητής νοημοσύνης» εξηγεί στο Reuters ο Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στη Saxo στη Σιγκαπούρη. «Οι αμερικανικές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο έλεγχο επειδή εκδίδουν τις επιταγές, ενώ οι κατασκευαστές τσιπ, οι προμηθευτές μνήμης και οι εταιρείες υποδομών πληρώνονται νωρίτερα στον επενδυτικό κύκλο».

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας της MSCI με κέρδη περίπου 1%, οδεύει για εβδομαδιαία άνοδο 3% διακόπτοντας ένα σερί δύο εβδομάδων απωλειών.

Ο Gary Tan, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Allspring Global Investments, εκτιμά ότι το βασικό θετικό στοιχείο για τους κατασκευαστές τσιπ της Ασίας είναι ότι η ισχυρότερη ανάπτυξη του cloud επικυρώνει υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας ότι ο κύκλος δαπανών για υπερκλίμακες εξακολουθεί να έχει βάση.

Το γιεν

Στις αγορές συναλλάγματος, το ιαπωνικό γεν διαμορφώθηκε στα 163,07 ανά δολάριο, χάνοντας τα κέρδη του από την προηγούμενη συνεδρίαση, μετά την αναφορά του Bloomberg News ότι οι αξιωματούχοι της Τράπεζας της Ιαπωνίας ήταν ανοιχτοί στο να αυξήσουν τα επιτόκια με ταχύτερο ρυθμό.

Την Τρίτη, το νόμισμα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Δεκέμβριο του 1986, στα 163,24, με τους traders να είναι σε εγρήγορση για σημάδια παρέμβασης από το Τόκιο. Ο υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας έχει επανειλημμένα εκδώσει προφορικές προειδοποιήσεις, αλλά αυτό δεν έχει βοηθήσει ιδιαίτερα το γιεν.

«Ενώ ο κίνδυνος παρέμβασης στο συνάλλαγμα ή η ισχυρότερη ζήτηση του GPIF για εγχώρια περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον περιορισμό της αδυναμίας του JPY, κανένα από τα δύο δεν είναι πιθανό να αλλάξει ριζικά τον ρόλο του JPY ως νόμισμα χρηματοδότησης», δήλωσαν οι στρατηγικοί αναλυτές της OCBC.

«Μια πιο βιώσιμη στροφή προς το να γίνει το JPY επενδυτικό νόμισμα πιθανότατα θα απαιτούσε από την Τράπεζα της Ιαπωνίας να επιταχύνει τον ρυθμό των αυξήσεων των επιτοκίων» πρόσθεσαν.

Το δολάριο ΗΠΑ παρέμεινε υψηλό καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε αυτό αναζητώντας ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, καθώς και λόγω των αυξανόμενων στοιχημάτων ότι η Fed θα αυξήσει σύντομα τα επιτόκια. Οι traders προεξοφλούν αυξήσεις 42 μονάδων βάσης φέτος, με μια αύξηση να έχει προεξοφληθεί πλήρως για τον Σεπτέμβριο.