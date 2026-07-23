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Πετρέλαιο: «Έσπασε το φράγμα» των 100 δολ.

Το πετρέλαιο εκτοξεύτηκε μετά την απειλή Τραμπ με επιθέσεις στις ιρανικές υποδομές λόγω των επιθέσεων σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Commodities 23.07.2026, 15:48
Upd: 16:14
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Πετρέλαιο: «Έσπασε το φράγμα» των 100 δολ.
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To φράγμα των 100 δολαρίων έσπασε η τιμή του πετρελαίο (το βαρέλι), μετά από αναφορές για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα ανοικτά των δυτικών ακτών της Σαουδικής Αραβίας και τις νέες απειλές των ΗΠΑ για κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν την Πέμπτη, μετά τις πληροφορίες για επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια ανοικτά των ακτών της Σαουδικής Αραβίας και τις νέες απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών για κλιμάκωση των στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, μεταδίδει το CNBC.

Το Brent παράδοσης Ιουλίου ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι για πρώτη φορά από τις 26 Μαΐου, ενισχύοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο άνω του 5%, φτάνοντας στα 91,40 δολάρια το βαρέλι, που αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από τις 11 Ιουνίου, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν το γεωπολιτικό ρίσκο στο επίκεντρο των αγορών.

Στις 12:30 μ.μ ώρα Ελλάδος, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού Brent για παράδοση Ιουλίου σημείωσαν άνοδο 4,6% στα 98,44 δολάρια ανά βαρέλι, σηματοδοτώντας το υψηλότερο επίπεδό τους από τα τέλη Μαΐου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού West Texas Intermediate των ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο περίπου 3,8% στα 90,14 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδό τους από τις 8 Ιουνίου, σύμφωνα με το CNBC.

Η άνοδος της τιμής της Πέμπτης έθεσε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού Brent σε τροχιά για μηνιαία άνοδο 35,3% – την τρίτη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο τα τελευταία 10 χρόνια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης WTI ήταν επίσης σε τροχιά για την τρίτη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδό τους σε μια δεκαετία, με μηνιαία αύξηση περίπου 30%.

Η United Kingdom Maritime Trade Operations δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Πέμπτη ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Al Shuqaiq. Η επίθεση πυροδότησε πυρκαγιά στο πλοίο την οποία πολέμησε το πλήρωμα, αν και δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Την ευθύνη ανέλαβαν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι δήλωσαν ότι στόχευσαν δύο πετρελαιοφόρα της Σαουδικής Αραβίας με drones και πυραύλους για φερόμενη παραβίαση του θαλάσσιου αποκλεισμού τους.

πετρέλαιο

Το πετρέλαιο από τον Κόλπο σε ασφυκτικό κλοιό

Το CNBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις επιθέσεις. Εάν επιβεβαιωθεί, η επίθεση θα είναι η πρώτη από τότε που η υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα ανακοίνωσε ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Η επίθεση έγινε λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μια ιρανική γέφυρα ή σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, σηματοδοτώντας μια περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν.

«Από αυτό το σημείο και μετά, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στο Στενό του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone είτε με οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ Ή ΕΝΑ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», δήλωσε ο Τραμπ.

Το Ιράν απάντησε προειδοποιώντας ότι θα προβεί σε αντίποινα κατά των υποδομών και των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε όλη την περιοχή εάν η Ουάσινγκτον πραγματοποιήσει αυτές τις επιθέσεις.

«Εάν οι Αμερικανοί στοχεύσουν μια γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, το Ιράν, με τη σειρά του, θα χτυπήσει υποδομές και γέφυρες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέροντα», δήλωσε μια ανώνυμη ιρανική στρατιωτική πηγή στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

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