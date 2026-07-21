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ΔΟΕ: Νέα προειδοποίηση για το πετρέλαιο

Ο ΔΟΕ παρακολουθεί στενά τις αγορές πετρελαίου

Πετρέλαιο 21.07.2026, 14:42
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ΔΟΕ: Νέα προειδοποίηση για το πετρέλαιο
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Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά την κατάσταση στις αγορές πετρελαίου», καθώς οι κλιμακούμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή αυξάνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των προμηθειών.

Ο Οργανισμός, ο οποίος επιβλέπει την αποδέσμευση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης από τις χώρες κατανάλωσης, δήλωσε ότι οι αγορές «συνεχίζουν να επωφελούνται από διάφορους παράγοντες απορρόφησης κραδασμών», συμπεριλαμβανομένων σημαντικών προμηθειών από παραγωγούς του Περσικού Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με δήλωση στον ιστότοπό του.

Οι εξαγωγές από τον Κόλπο είναι κάτω από τα υψηλά που σημειώθηκαν στα τέλη Ιουνίου, αλλά εξακολουθούν να είναι «σημαντικά υψηλότερες» από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν μεταξύ αρχών Μαρτίου και μέσων Ιουνίου, εκτιμά ο οργανισμός με έδρα το Παρίσι.

Η προειδοποίηση για τη βενζίνη και το ντίζελ

Για κρίση στις προμήθειες βενζίνης και ντίζελ λόγω των επιπτώσεων των πολέμων στα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής και της Ρωσίας, προειδοποίησε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Ο Οργανισμός ανέφερε ότι οι προοπτικές για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου θα είναι σημαντικά χειρότερες εάν οι αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ σταματήσουν ξανά.

Ο πόλεμος στο Ιράν είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας μέσω του Ορμούζ και ως εκ τούτου τα διυλιστήρια του Κόλπου δεν μπορούσαν να μεταφέρουν την παραγωγή τους μειώνοντας τις δραστηριότητές τους.

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