Adecco Group: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα προκαλέσει κατάρρευση της απασχόλησης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) δεν θα προκαλέσει κατάρρευση της απασχόλησης, παρά τις ανησυχίες ότι η τεχνολογία αυτή θα αντικαταστήσει μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Αυτό υποστηριζει μια μελέτη της εταιρείας στελέχωσης Adecco Group.

Οι εργοδότες έχουν αναφερθεί στην τεχνητή νοημοσύνη ως υπεύθυνη για σχεδόν το ένα τέταρτο των περικοπών θέσεων εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος, σύμφωνα με την παγκόσμια εταιρεία επαγγελματικής επανένταξης Challenger, Gray & Christmas.

Η Microsoft, ανακοίνωσε αυτό το μήνα ότι προχωρά σε περικοπή περίπου του 2,1% του προσωπικού της, ακολουθώντας την HSBC Holdings , την Amazon και την Standard Chartered, σε ένα κύμα απολύσεων, καθώς μετατοπίζουν τις επενδύσεις τους προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, ο Ντενίς Μασουέλ , Διευθύνων Σύμβουλος της Adecco με έδρα τη Ζυρίχη, της μεγαλύτερης εταιρείας στελέχωσης στον κόσμο, δήλωσε στο Reuters ότι ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη ως πρόσχημα για περικοπές που οφείλονται σε χαμηλότερες επιδόσεις, αναδιάρθρωση ή άλλα προβλήματα.

«Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει μια τεράστια εξέλιξη στον κόσμο της εργασίας, αλλά δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα καμία «αποκάλυψη» στον τομέα της απασχόλησης», είπε. «Πρόκειται περισσότερο για αλλαγή ρόλων και καθηκόντων παρά για κατάργηση θέσεων εργασίας».

Adecco Group: Υψηλά ποσοστά απασχόλησης

Τρεισήμισι χρόνια μετά την κυκλοφορία του chatbot τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT της OpenAI, τα ποσοστά απασχόλησης βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και η ανεργία κοντά σε ιστορικά χαμηλά, ανέφερε η Adecco, επικαλούμενη στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με έδρα το Παρίσι, σχετικά με τις 38 χώρες-μέλη του.

Οι προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις, από την έλευση του ατμού, του ηλεκτρισμού, της τεχνολογίας των πληροφοριών και του διαδικτύου, έχουν μεταμορφώσει την εργασία χωρίς να προκαλέσουν μαζική καταστροφή θέσεων εργασίας, ανέφερε ο Ν.Μασουέλ.

«Με τα δεδομένα που διαθέτουμε μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα έχουμε ένα διαφορετικό σενάριο με την τεχνητή νοημοσύνη», πρόσθεσε.

Ορισμένες θέσεις εργασίας αρχικού επιπέδου εξαφανίζονται, αλλά οι εργοδότες δεν μπορούν απλώς να καταργήσουν τις θέσεις των νεοεισερχόμενων χωρίς να βλάψουν τις πηγές ταλέντων, ανέφερε ο κ. Μασουέλ.

Οι εταιρείες πρέπει να επανασχεδιάσουν αυτές τις θέσεις εργασίας, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να τις συμπληρώνει, ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Adecco , επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων, η επανεκπαίδευση και η στενότερη συνεργασία μεταξύ εταιρειών, κυβερνήσεων και εκπαιδευτικών συστημάτων είναι απαραίτητες.