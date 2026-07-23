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Ευρώπη: Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί διακοπών του 2026

Νέα έρευνα αποκάλυψε τα λιγότερο γνωστά νησιά που σημειώνουν τη μεγαλύτερη άνοδο στη δημοτικότητα, με τρεις ευρωπαϊκούς προορισμούς να περιλαμβάνονται στην κατάταξη

World 23.07.2026, 06:30
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Ευρώπη: Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί διακοπών του 2026
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Καθώς οι ταξιδιώτες στρέφουν το βλέμμα τους πέρα από τους πιο πολυσύχναστους παραθαλάσσιους προορισμούς της Ευρώπης, ένα νέο κύμα λιγότερο γνωστών νησιών βρίσκεται στο προσκήνιο.

Από τις χρυσές αμμουδιές του Πόρτο Σάντο κοντά στη Μαδέρα έως τα εντυπωσιακά νησιά Λοφότεν της Νορβηγίας, αυτοί οι λιγότερο γνωστοί προορισμοί βλέπουν ραγδαία άνοδο στη δημοτικότητά τους, καθώς οι παραθεριστές αντικαθιστούν τους υπερπλήρεις δημοφιλείς προορισμούς με μέρη που προσφέρουν μια πιο αυθεντική εμπειρία.

Το διαδικτυακό ταξιδιωτικό πρακτορείο Expedia δημοσίευσε τη λίστα με τα πιο δημοφιλή νησιά για το 2026, η οποία αποκαλύπτει τα καλύτερα ανερχόμενα νησιά που πρέπει να γνωρίζετε τώρα.

Η έρευνα της Expedia έδειξε ότι οι διακοπές σε νησιά γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, με τις διαδικτυακές αναζητήσεις για αυτές να αυξάνονται κατά μέσο όρο 55% σε ετήσια βάση, ενώ οι αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα έχουν αυξηθεί κατά περίπου 20%.

Η λίστα αναδεικνύει 10 νησιά με αυξανόμενη δημοτικότητα, τα οποία φημίζονται για τη φυσική τους ομορφιά, τις πολιτιστικές τους προσφορές, τους λιγότερο πολυσύχναστους δρόμους και παραλίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Ενώ η Αγία Λουκία στην Καραϊβική κατέλαβε την πρώτη θέση της λίστας και νησιά από πέντε ηπείρους συμπεριλήφθηκαν στην κατάταξη, τρία από τα 10 νησιά βρίσκονται στην Ευρώπη και μάλιστα στην πρώτη πεντάδα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε μακριά για να απολαύσετε μερικά από τα πιο «cool» νησιά αυτή τη στιγμή.

Η Ευρώπη πρωτοστατεί στις αποδράσεις σε νησιά

Πόρτο Σάντο, Πορτογαλία

Στη δεύτερη θέση συνολικά βρίσκεται το Πόρτο Σάντο, σε μικρή απόσταση με αεροπλάνο ή με ένα εύκολο ταξίδι δυόμισι ωρών με πλοίο από το Φουντσάλ, την πρωτεύουσα της Μαδέρας.

Ενώ η Μαδέρα αναγνωρίζεται εδώ και καιρό ως εναλλακτική λύση έναντι των γειτονικών Καναρίων Νήσων, το Πόρτο Σάντο είναι σχετικά άγνωστο, σύμφωνα με το euronews.

Η έρευνα της Expedia διαπίστωσε ότι οι αναζητήσεις για το μικροσκοπικό νησί – με διάμετρο μόλις 11 χιλιομέτρων – έχουν αυξηθεί κατά περίπου 85%. Προς το παρόν, όμως, αποτελεί μια πιο ήσυχη εναλλακτική λύση σε σχέση με το μεγαλύτερο γείτονά του και πολλούς από τους πολύ πιο πολυσύχναστους παραθαλάσσιους προορισμούς της Ευρώπης.

Πόρτο Σάντο

Εδώ θα βρείτε ατελείωτες χρυσές αμμουδιές· η παραλία Praia do Porto Santo εκτείνεται σε μήκος εννέα χιλιομέτρων κατά μήκος της ακτογραμμής, ενώ αποτελεί την απόλυτη ενσάρκωση του «νησιώτικου χρόνου», που σημαίνει ότι μπορείτε να την απολαύσετε με έναν αργό και χαλαρωτικό ρυθμό.

Μην χάσετε τις παραμυθένιες Dunas de Porto Santo, μια σχεδόν έρημη περιοχή, ή τις φυσικές πισίνες του Porto Das Salemas, ιδανικές για μια δροσιστική βουτιά.

Φροντίστε να δοκιμάσετε το ψάρι «scabbard», που σερβίρεται παραδοσιακά με μπανάνα και φρούτο του πάθους, και να γευτείτε την «poncha», ένα δροσιστικό κοκτέιλ από φρέσκα εσπεριδοειδή με ρούμι από ζαχαροκάλαμο.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Authentic Food Quest (@authenticfoodquest)

Σύρος, Ελλάδα

Στην τέταρτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Σύρος, στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων, όπου τα ασβεστωμένα χωριά και οι εκκλησίες με τους μπλε τρούλους συνδυάζονται με μια ακμάζουσα γαστρονομική σκηνή και μια πολύ πιο χαλαρή ατμόσφαιρα σε σύγκριση με τη γειτονική Σαντορίνη ή τη Μύκονο.

Σύμφωνα με την Expedia, οι αναζητήσεις για το νησί έχουν αυξηθεί κατά 60%, καθώς όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν αυθεντικά ελληνικά νησιά χωρίς τα πλήθη.

Η κομψή πρωτεύουσα, η Ερμούπολη, είναι γεμάτη με μεγαλοπρεπή βενετσιάνικα αρχοντικά, πολύχρωμα νεοκλασικά κτίρια και ζωντανά καφέ στην προκυμαία και αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη.

Περάστε τις μέρες σας περιπλανώμενοι στους μαρμάρινους δρόμους της Άνω Σύρου, του μεσαιωνικού ορεινού χωριού του νησιού, πριν δροσιστείτε με μια βουτιά στη Γαλίσσα ή στην παραλία Κίνη.

Το βράδυ, προτείνει το άρθρο, καθίστε σε μια ταβέρνα για φρέσκα θαλασσινά και τοπικές σπεσιαλιτέ, όπως το λούκουμι, συνοδευόμενο από ένα ποτήρι δροσερό ελληνικό κρασί.

Νησιά Λοφότεν, Νορβηγία

Στην πέμπτη θέση ακολουθούν τα νησιά Λοφότεν στο βόρειο τμήμα της Νορβηγίας.

Ένα αρχιπέλαγος με επιβλητικές κορυφές, κρυστάλλινα φιόρδ και πολύχρωμα ψαροχώρια, που δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκονται σε έναν κόσμο μακριά από τους πιο πολυσύχναστους προορισμούς διακοπών της ηπείρου.

Νήσοι Λοφότεν

Η Expedia διαπίστωσε ότι οι αναζητήσεις για τα νησιά αυτά έχουν αυξηθεί κατά 50%, καθώς οι ταξιδιώτες συνεχίζουν να αναζητούν περιπέτειες στη φύση και όμορφα τοπία.

Το καλοκαίρι εδώ φέρνει σχεδόν ατελείωτο φως της ημέρας κάτω από τον ήλιο του μεσονυκτίου, ενώ από τον Σεπτέμβριο μέχρι την άνοιξη, οι επισκέπτες έχουν πολλές πιθανότητες να δουν το Βόρειο Σέλας να χορεύει στον ουρανό.

Κάντε πεζοπορία σε σημεία με πανοραμική θέα, όπως το εμβληματικό Reinebringen, κάντε καγιάκ στα φιόρδ που μοιάζουν με καθρέφτες ή απλά εξερευνήστε χωριά που μοιάζουν με καρτ-ποστάλ, όπως το Henningsvær και το Reine.

Μετά από μια μέρα στην ύπαιθρο, ζεσταθείτε με ένα πιάτο παραδοσιακής ψαρόσουπας ή με φρέσκο αρκτικό μπακαλιάρο, μία από τις πιο γνωστές λιχουδιές της περιοχής.

Γιατί τα νησιά είναι τόσο δημοφιλή ως προορισμοί διακοπών;

«Τα νησιά δεν ικανοποιούν απλώς την επιθυμία για απόδραση· μπορούν επίσης να αποτελέσουν μία από τις πιο έξυπνες επιλογές διακοπών, χάρη στα θέρετρα all-inclusive και τις πακέτα προσφορών», δήλωσε η Melanie Fish, εκπρόσωπος της Expedia.

Οι ειδικοί της εταιρείας έχουν μια σειρά από κορυφαίες συμβουλές για να διασφαλίσουν ότι η απόδρασή σας σε ένα νησί θα είναι πραγματικά επιτυχημένη.

Αυτές περιλαμβάνουν την επιλογή να ταξιδέψετε εκτός σεζόν για καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής, καθώς τα ταξίδια στα νησιά συχνά μπορεί να είναι σημαντικά φθηνότερα στις ενδιάμεσες περιόδους και εξίσου ευχάριστα ως διακοπές.

Αντί για τα πολυσύχναστα και αγαπημένα νησιά, κατευθυνθείτε προς τα νησιά της «επόμενης γενιάς», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προτείνονται στη λίστα της Expedia.

Αν μπορείτε, χρησιμοποιήστε εργαλεία παρακολούθησης τιμών για να βρείτε τις καλύτερες προσφορές σε πτήσεις και διαμονή, και φροντίστε να κάνετε κράτηση για τους πιο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς το συντομότερο δυνατό, καθώς τείνουν να γεμίζουν γρήγορα, ειδικά κατά τις περιόδους αιχμής.

Η λίστα με τα πιο δημοφιλή νησιά της Expedia για το 2026

  • 1. Αγία Λουκία
  • 2. Πόρτο Σάντο, Πορτογαλία
  • 3. Πρασλίν, Σεϋχέλλες
  • 4. Σύρος, Ελλάδα
  • 5. Νήσοι Λοφότεν, Νορβηγία
  • 6. Παλαουάν, Φιλιππίνες
  • 7. Κουλέμπρα, Πουέρτο Ρίκο
  • 8. Νησί Σανιμπέλ, Φλόριντα, ΗΠΑ
  • 9. Φου Κουόκ, Βιετνάμ
  • 10. Φίτζι

Πηγή: in.gr

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