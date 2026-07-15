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Αεροπορικός τουρισμός: Η αγορά των 100 δισ. ευρώ που χάνει η Ελλάδα

Ο αεροπορικός τουρισμός αφορά ταξιδιώτες με υψηλή αγοραστική δύναμη, που δαπανούν σημαντικά ποσά σε ξενοδοχεία ανώτερων κατηγοριών, εστίαση, μεταφορές κ.ο.κ.

Τουρισμός 15.07.2026, 07:00
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Αεροπορικός τουρισμός: Η αγορά των 100 δισ. ευρώ που χάνει η Ελλάδα
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Μία τουριστική αγορά υψηλής οικονομικής αξίας, η οποία στην Ευρώπη εκτιμάται ότι δημιουργεί δραστηριότητα άνω των 100 δισ. ευρώ ετησίως, παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητη στην Ελλάδα. Πρόκειται για τον αεροπορικό τουρισμό, δηλαδή τις μετακινήσεις επισκεπτών με ιδιωτικά και εταιρικά αεροσκάφη, αεροταξί και άλλα μέσα της Γενικής Αεροπορίας.

Οι συγκεκριμένοι ταξιδιώτες διαθέτουν κατά κανόνα υψηλή αγοραστική δύναμη και δαπανούν σημαντικά ποσά σε ξενοδοχεία ανώτερων κατηγοριών, εστίαση, μεταφορές, ενοικιάσεις οχημάτων και άλλες τοπικές υπηρεσίες. Ωστόσο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, η Ελλάδα δεν υποστηρίζει επαρκώς τη Γενική Αεροπορία και, ως αποτέλεσμα, χάνει επισκέπτες, έσοδα και επενδύσεις που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν κυρίως στα νησιά και στις ακριτικές περιοχές.

Ο αεροπορικός τουρισμός και οι προτάσεις

Το ζήτημα αναδείχθηκε σε εκδήλωση του ICC Ελλάς, της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, το οποίο δημιούργησε Τομέα Αεροπορικής Ανάπτυξης με στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων προς την Πολιτεία.

Eνόψει του διαγωνισμού του Υπερταμείου για την παραχώρηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων ως ενιαίου πακέτου για περίπου 40 χρόνια. Οι εκπρόσωποι του κλάδου θεωρούν ότι η διαδικασία αποτελεί κρίσιμη ευκαιρία για να προβλεφθούν εξαρχής όροι που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση της Γενικής Αεροπορίας.

Ευκαιρίες και προκλήσεις

Ο πρόεδρος του ICC Ελλάς, Πέτρος Γ. Δούκας, υπογράμμισε ότι η χώρα χάνει όχι μόνο τουριστική δαπάνη, αλλά και επενδύσεις, τεχνικές εργασίες και θέσεις απασχόλησης. Ακόμη και εργασίες συντήρησης ιδιωτικών αεροσκαφών, όπως σημείωσε, κατευθύνονται σε άλλες χώρες, επειδή το ελληνικό πλαίσιο παραμένει σύνθετο και μη ανταγωνιστικό.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Καπάκας, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Χειριστών και Ιδιοκτητών Αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας, AOPA Ελλάς, εστίασε στα νομοθετικά και γραφειοκρατικά εμπόδια. Όπως ανέφερε, στην Ελλάδα εξακολουθούν να εφαρμόζονται διαδικασίες που δεν συναντώνται σε άλλες χώρες της ζώνης Σένγκεν, μεταξύ των οποίων απαιτήσεις τελωνειακού ελέγχου ακόμη και για ορισμένες πτήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πρόσθετες δηλώσεις για πτήσεις επιμερισμού κόστους.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων, Γιώργος Τσιπριάνης, ανέφερε ότι στην Ευρώπη δραστηριοποιούνται περίπου 100.000 ιδιωτικά αεροσκάφη και περισσότεροι από 150.000 χειριστές. Πρόκειται για μία σημαντική «βιομηχανία» η οποία εξυπηρετεί χιλιάδες ταξιδιώτες με υψηλή αγοραστική δύναμη, Όμως η Ελλάδα θεωρείται «δύσκολος προορισμός» για τη Γενική Αεροπορία.

Οι ελλείψεις χώρων στάθμευσης, η περιορισμένη διαθεσιμότητα καυσίμων, τα στενά ωράρια λειτουργίας των αεροδρομίων και οι χρονοβόρες διαδικασίες προηγούμενης έγκρισης λειτουργούν αποτρεπτικά. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκε η  αδυναμία στελεχών διεθνούς αεροπορικού περιοδικού να προσγειωθούν στην Πάρο για δημοσιογραφική αποστολή, εξαιτίας διαδικαστικών εμποδίων.

Τα 22 αεροδρόμια

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει του διαγωνισμού του Υπερταμείου για την παραχώρηση 22 περιφερειακών αεροδρομίων ως ενιαίου πακέτου για περίπου 40 χρόνια. Οι εκπρόσωποι του κλάδου θεωρούν ότι η διαδικασία αποτελεί κρίσιμη ευκαιρία για να προβλεφθούν εξαρχής όροι που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση της Γενικής Αεροπορίας.

Μεταξύ άλλων, ζητούν ελάχιστες θέσεις στάθμευσης για ιδιωτικά αεροσκάφη, επάρκεια καυσίμων, διαφανείς και αναλογικές χρεώσεις, διευρυμένα ωράρια λειτουργίας και δεσμευτικούς χρόνους απάντησης στα αιτήματα PPR, δηλαδή στις αιτήσεις για προηγούμενη άδεια προσγείωσης. Παράλληλα, προτείνουν μετρήσιμους δείκτες για την επίγεια εξυπηρέτηση και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται και για την εκπαίδευση πιλότων. Οι καθυστερήσεις στην έκδοση θεωρήσεων Visa D για σπουδαστές από τρίτες χώρες μπορεί να διαρκέσουν πολλούς μήνες, με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι να επιλέγουν σχολές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Καθώς ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης ξεπερνά τις 60.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες διαμονής, η απώλεια για την ελληνική οικονομία είναι σημαντική.

Οι φορείς ζητούν, τέλος, την ενεργοποίηση της επιτροπής αεροπορικού τουρισμού που θεσμοθετήθηκε το 2023, ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για τη Γενική Αεροπορία και καλύτερο συντονισμό υποδομών, νομοθεσίας και εκπαίδευσης.

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