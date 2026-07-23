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Τι… ψάρια έπιασε η «Trata» το 2025 - Τα σχέδια ανάπτυξης
H Konva βελτίωσε το μικτό της κέρδος επί των πωλήσεων και πέτυχε άνοδο καθαρών κερδών - Το στοίχημα των ready mealsΚωνσταντίνος Δημητρίου
Αναβίωση χωριών ή νέο κύμα δόμησης; Τι αλλάζει με το νέο σχέδιο
Στη Βουλή το σχέδιο του ΥΠΕΝ για ιδιωτική πολεοδόμηση εγκαταλελειμμένων, μικρών και φθινόντων οικισμών αλλά και όμορων εκτός σχεδίου εκτάσεωνΜάχη Τράτσα
Έρχεται νέα μείωση το 2027 στις εργοδοτικές εισφορές
Θα κυμαίνεται από μισή έως μια ποσοστιαία μονάδα η μείωση στις εργοδοτικές εισφορές και πιθανότατα θα προέλθει από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑΚώστας Παπαδής
Διπλή απειλή για τη ναυτιλία σε Ορμούζ και Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Η παράλληλη επιδείνωση της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα διευρύνει την αβεβαιότητα για τις ναυτιλιακές εταιρείεςΛάμπρος Καραγεώργος
Η μάχη για τα drone του μέλλοντος
Η Boeing παρουσιάζει το λειτουργικό drone Ghost Bat σε ευρωπαϊκή αεροπορική επίδειξη, ενώ ανατγωνιστές συμπεριλαμβανομένων των Anduril και General Atomics παρουσιάζουν ανταγωνιστικά σχέδιαΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει
Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, γνωστή ως «Pickaxe Mountain»Δημήτρης Σταμούλης
Σενάριο σοκ για τη διεθνή οικονομία από την Παγκόσμια Τράπεζα
Τι προβλέπει το χειρότερο σενάριο των μοντέλων που έχει εκπονήσει η Παγκόσμια ΤράπεζαΔημήτρης Σταμούλης
Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy
Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τα 26,5 ευρώΤάσος Μαντικίδης
AKTOR: Ξεκινά roadshow για το ομόλογο των 300 εκατ.
Από σήμερα, 23 Ιουλίου, ξεκινά σειρά παρουσιάσεων προς επενδυτές, σύμφωνα με την AKTOR
AKTOR: Στα 11,25 ευρώ η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών - Άντλησε 650 εκατ. από την ΑΜΚ
Η AKTOR αποφάσισε στις 22 Ιουλίου 2026 να αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους 650.000.002,50 ευρώ
Τι… ψάρια έπιασε η «Trata» το 2025 - Τα σχέδια ανάπτυξης
H Konva βελτίωσε το μικτό της κέρδος επί των πωλήσεων και πέτυχε άνοδο καθαρών κερδών - Το στοίχημα των ready mealsΚωνσταντίνος Δημητρίου
Το μεγάλο πάρτι με το ελληνικό γιαούρτι.. μαϊμού στην Ευρώπη
Η απουσία κατοχύρωσης για το ελληνικό γιαούρτι ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ αφήνει ανοιχτό πεδίο σε απομιμήσεις - Τι αναφέρεται σε έκθεση της Ελληνικής Πρεσβείας στο ΜιλάνοΔημήτρης Χαροντάκης
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών της AKTOR με υπερκάλυψη 3,6 φορές
Με προσφορές 2,230 δισ. έκλεισε το βιβλίο της ΑΜΚ του Ομίλου AKTOR - Η στάση των διεθνών θεσμικών επενδυτών
Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy
Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τα 26,5 ευρώΤάσος Μαντικίδης
Γιατί η Ελλάδα μένει πίσω στην κούρσα της καινοτομίας
Καμπανάκι από το ΙΟΒΕ: Η Ελλάδα επενδύει πολύ λιγότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη σε σύγκριση με την ΕυρώπηΓιάννης Αγουρίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Φρένο στο τριήμερο ανοδικό σερί
Οι τράπεζες στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Πώς η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά [γραφήματα]
Το 83% χαρακτηρίζει τις ανατιμήσεις σοβαρό πρόβλημα, κυριαρχεί η απαισιοδοξία για την οικονομία, ενώ οι πολίτες ζητούν περισσότερα μέτρα στήριξης σύμφωνα με έρευνα του ΕΕΑ και της Pulse RC
AKTOR: Ξεκινά roadshow για το ομόλογο των 300 εκατ.
Από σήμερα, 23 Ιουλίου, ξεκινά σειρά παρουσιάσεων προς επενδυτές, σύμφωνα με την AKTOR
Στο «πράσινο» οι ασιατικές αγορές
Τα ασιατικά χρηματιστήρια έλαβαν ώθηση από τα αποτελέσματα της Alphabet και Tesla
Πώς τα 3 ευρώ γίνονται 5 ευρώ στην Ιταλία για δέματα εκτός ΕΕ
Η εισφορά στα μικρά δέματα που φτάνουν στην Ιταλία θα προστεθεί στην εισφορά της ΕΕ, λέει ο υπουργός ΟικονομίαςΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Άνοιξε το Four Seasons στη Μύκονο - Οι στόχοι
Το Four Seasons Hotel Mykonos είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω από τον κόλπο στο Καλό Λιβάδι
Η νέα στρατηγική για την Διώρυγα της Κορίνθου - Οι 3 άξονες
Το Canal Experience Project αποτελεί κεντρική πρωτοβουλία που σηματοδοτεί μια νέα ταυτότητα για τη Διώρυγα της Κορίνθου
Χρυσός -Ασήμι: Επιφυλακτική ανάκαμψη – Τι βλέπουν οι αναλυτές
Μικρές πιθανότητες για συνεχιζόμενη άνοδο βλέπουν οι αναλυτές στο ασήμι και στο χρυσό
Τραμπ: Επιδιώκει να αλλάξει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής
Τι περιλαμβάνει η συμφωνία – Γιατί ανησυχούν ειδικοί – Αντιδράσεις και εντός ΗΠΑ – Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να κάνει τώρα αυτή την κίνηση
«Ανεβάζουν στροφές» οι πωλήσεις καινούργιων ΙΧ στην Ευρώπη
Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή συστήματος μετάδοσης κίνησης μεταξύ των αγοραστών, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία έφτασαν το 20,7%.
Η ώρα των αποφάσεων για τα επιτόκια της ΕΚΤ
Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση ΑνατολήΤζούλη Καλημέρη
Νέα «φωτιά» στη φοιτητική στέγη [πίνακες]
Αυξημένα άνω του 5% τα ενοίκια για φοιτητικές κατοικίες πανελλαδικά - Αναλυτικά οι τιμές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις