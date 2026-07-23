Euroxx: «Βλέπει» ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy

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Ελκυστικό σημείο εισόδου στην μετοχή της Cenergy Holdings «βλέπει» σε ειδική της ανάλυση η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, διατηρώντας σύσταση «αύξησης θέσεων» (overweight) με τιμή στόχο τα 26,5 ευρώ υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 26%. Οι αναλυτές της αναθεώρησαν το μοντέλο αποτίμησής τους ενσωματώνοντας: ένα περιβάλλον με υψηλότερα περιθώρια κέρδους λόγω βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων,τη σημαντική αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων και την συνεισφορά του εργοστασίου της εταιρείας στο Μέριλαντ των ΗΠΑ από το 2028 και μετά.

Εκτιμούν ότι υπάρχουν ανοδικοί κίνδυνοι στην καθοδήγηση της διοίκησης για το οικονομικό έτος 2026, ενώ θεωρούν ότι η υποχώρηση της μετοχής μετά την πρόσφατη ιδιωτική τοποθέτηση δημιουργεί ένα ελκυστικό σημείο εισόδου για επενδυτές που επιθυμούν έκθεση στη θεματική της ενεργειακής μετάβασης με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Με βάση τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, η Cenergy διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 10,2 φορές για το 2027, ο οποίος υποχωρεί στις 8,4 φορές το 2028.

Την ίδια ώρα, η έντονη δραστηριότητα στους διαγωνισμούς τόσο για χερσαία όσο και για υποθαλάσσια καλώδια ενίσχυσε σημαντικά το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, το οποίο κινούνταν στα 3,3 δισ. ευρώ. Μετά την ανάθεση του έργου ύψους 1,1 δισ. ευρώ από τον ΑΔΜΗΕ (IPTO), εκτιμούν ότι θα υπογραφούν επιπλέον συμβάσεις μέσα στο 2026, οδηγώντας το backlog σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα έως το τέλος του έτους.

Η Cenergy κατέγραψε αξιοσημείωτη βελτίωση του προσαρμοσμένου περιθωρίου EBITDA κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, φθάνοντας το 19,7%, χάρη στην επικέντρωση στην εκτέλεση έργων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ενώ μεσοπρόθεσμα το περιθώριο EBITDA του ομίλου θα κινηθεί μεταξύ 16,5% και 17,5%.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις του πρώτου τριμήνου του 2026 και τη διατήρηση της θετικής δυναμικής κατά το δεύτερο τρίμηνο, εκτιμάται ότι υπάρχει ανοδικός κίνδυνος για την καθοδήγηση της διοίκησης, η οποία προβλέπει EBITDA μεταξύ 370 και 400 εκατ. ευρώ, ενώ η πρόβλεψη της χρηματιστηριακής κάνει λόγο για 415 εκατ. ευρώ (+19% σε ετήσια βάση).

Παράλληλα, προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη θα αυξηθούν κατά 29% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης Καθαρός Δανεισμός προς EBITDA θα παραμείνει σταθερός στις 0,6 φορές, πριν υποχωρήσει στις -0,2 φορές το 2028, καθώς ο επενδυτικός κύκλος θα ωριμάζει και η σταδιακή αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας θα ενισχύει σημαντικά τις ελεύθερες ταμειακές ροές.

Η τιμή-στόχος των 26,5 ευρώ, λαμβάνει υπόψη, κατά 70% το μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) και κατά 30% την συγκριτική αποτίμηση με ομοειδείς εταιρείες (Peer Comparison), ενώ οδηγεί σε περιθώριο ανόδου 26% για την μετοχή.