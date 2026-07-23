AKTOR: Ξεκινά roadshow για το ομόλογο των 300 εκατ.

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Τον κύκλο επαφών με διεθνείς επενδυτές, προετοιμάζοντας το έδαφος για την έκδοση πενταετούς ομολογιακού δανείου έως 300 εκατ. ευρώ, σε μια κίνηση που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος και των αναπτυξιακών της σχεδίων, εκκινεί ο Όμιλος AKTOR

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, από σήμερα, 23 Ιουλίου, ξεκινά σειρά παρουσιάσεων (roadshow) προς επενδυτές σταθερού εισοδήματος, την οποία οργανώνει τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα. Μετά την ολοκλήρωση των επαφών και εφόσον οι συνθήκες στις αγορές κριθούν ευνοϊκές, η Aktor ενδέχεται να προχωρήσει στην έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικού ύψους έως 300 εκατ. ευρώ και διάρκειας πέντε ετών.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την AKTOR

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την πιθανή έκδοση προορίζονται να καλύψουν γενικούς εταιρικούς σκοπούς, με έμφαση στη χρηματοδότηση των προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων που προβλέπει το επιχειρηματικό σχέδιο του ομίλου.

Η εταιρεία επισημαίνει, ωστόσο, ότι τόσο οι όροι όσο και η διάρκεια των ομολογιών ενδέχεται να διαφοροποιηθούν, ενώ υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει διαβεβαίωση πως η σχεδιαζόμενη έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή θα ολοκληρωθεί, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές κατά τον χρόνο λήψης της τελικής απόφασης.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ακόμη ότι το δελτίο Τύπου αποτελεί γνωστοποίηση προνομιακής πληροφορίας σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την κατάχρηση αγοράς και δεν συνιστά δημόσια προσφορά ή πρόσκληση για αγορά των ομολογιών, ενώ παρατίθενται οι σχετικοί κανονιστικοί περιορισμοί για τη διάθεσή τους σε διάφορες αγορές.

Η άντληση των 650 εκατ. ευρώ

Στα 11,25 ευρώ ανά νέα μετοχή διαμορφώθηκε η τελική τιμή διάθεσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, με την εταιρεία να αντλεί συνολικά 650 εκατ. ευρώ από τη συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, αποφάσισε στις 22 Ιουλίου 2026 να αποδεχθεί προσφορές συνολικού ύψους 650.000.002,50 ευρώ και να ορίσει την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στα 11,25 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης είναι κοινή τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά, η οποία απευθύνθηκε σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση που πραγματοποιήθηκε εκτός Ελλάδας.

Με βάση την τελική τιμή διάθεσης, η AKTOR αναμένεται να εκδώσει συνολικά 57.777.778 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ισχυρή ανταπόκριση υπήρξε από διεθνείς κι εγχώριους επενδυτές με προσφορές για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ της AKTOR.