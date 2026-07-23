Εγκαίνια για τον Αυτοκινητόδρομο Ε65 – Δείτε Live

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Εγκαινιάζεται, παρουσία και του πρωθυπουργού, το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «Ε65». Πρόκειται για τα 46 χλμ. του «Ε65» από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας Τρικάλων μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού πλησίον των Γρεβενών.

Με την παράδοση από αύριο 24 Ιουλίου στην κυκλοφορία και του τελευταίου τμήματος, ο «Ε65» αποκτά ενιαία μορφή και κατακτά τον στρατηγικό του ρόλο στον οδικό χάρτη της Ελλάδας αλλά και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο κλειστός αυτοκινητόδρομος μήκους 182,1 χλμ. κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ, του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και τον διαχειρίζεται η Κεντρική Οδός. Ξεκινά από ημικόμβο με τον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (στο 206,5 χλμ.) έως τον ανισόπεδο κόμβο με Εγνατία Οδό.