Δήμας: Πολύ σύντομα η προκήρυξη για το φράγμα Νεστορίου στην Καστοριά

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Τα σημαντικά έργα υποδομής και οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα στην Καστοριά, στο πλαίσιο κυβερνητικής περιοδείας στη Δυτική Μακεδονία.

Ο κ. Δήμας προήδρευσε σε σύσκεψη με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, κατά την οποία συζητήθηκε η πορεία των σημαντικών έργων υποδομής, τα οποία υλοποιούνται ή προωθούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, καθώς και οι επόμενες αναπτυξιακές παρεμβάσεις του Υπουργείου στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης του φράγματος Νεστορίου και των συνοδών έργων, που αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα, στην εξέλιξη της μελέτης του αρδευτικού δικτύου Νεστορίου, καθώς και στη μεγάλη πρόοδο κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Γέρμα, έργα που ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα και δημιουργούν ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Ο Υπουργός επισκέφθηκε και το ΕΠΑΛ Καστοριάς, όπου ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης των εργασιών ανακαίνισης του σχολικού συγκροτήματος που εκτελούνται μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της προσβασιμότητας της σχολικής μονάδας, προσφέροντας ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Επιπρόσθετα, ο κ. Δήμας πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστοριάς κ.κ. Καλλίνικο και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Καστοριάς, Ιωάννη Κορεντσίδη.

Παρόντες ήταν, επίσης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, η Βουλευτής Καστοριάς, Μαρία Αντωνίου και ο Ειδικός Γραμματέας Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων, Χαράλαμπος Μυγδάλης.

Δήμας: Αναπτυξιακή δυναμική

Μετά το τέλος της επίσκεψής του στην Π.Ε. Καστοριάς ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προχωρούμε τρεις σημαντικές παρεμβάσεις που ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία.

Πρώτον, προωθούμε τη δημοπράτηση για την ολοκλήρωση του φράγματος Νεστορίου και των συνοδών έργων, ενός έργου στρατηγικής σημασίας, προϋπολογισμού 59,25 εκατομμυρίων ευρώ, που θα εξυπηρετεί περίπου 70.000 στρέμματα, θα στηρίξει περισσότερους από 5.000 αγρότες και θα δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές προοπτικές για ολόκληρη την περιοχή.

Δεύτερον, προχωρά η μελέτη του αρδευτικού δικτύου Νεστορίου, που θα αξιοποιήσει πλήρως τον ταμιευτήρα του φράγματος και θα εξασφαλίσει ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, αυξάνοντας την παραγωγικότητα της γεωργικής γης.

Τρίτον, συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του αρδευτικού δικτύου Γέρμα, ενός σύγχρονου κλειστού δικτύου που θα εξυπηρετήσει περίπου 3.200 στρέμματα, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση νερού και στη βελτίωση των συνθηκών άρδευσης.

Παράλληλα, επενδύουμε στις κτιριακές υποδομές και ιδιαίτερα σε αυτές της δημόσιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”, το ΕΠΑΛ Καστοριάς αναβαθμίζεται με εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και επισκευής. Προβλέπεται πλήρης ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, αποκατάσταση της στέγης και των χρωματισμών, δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, ανακατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ένα ασφαλές, λειτουργικό και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μετά την ολοκλήρωση του Ε65, που δίνει νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία, συνεχίζουμε με έργα που ενισχύουν την παραγωγή, την εκπαίδευση και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Για εμάς, οι σύγχρονες υποδομές δεν είναι μεμονωμένα έργα, αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης για τη Δυτική Μακεδονία και ολόκληρη τη χώρα».