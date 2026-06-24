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Δήμας: Tον Ιούλιο παραδίδεται το Βόρειο Τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Ε65: Καλαμπάκα – Γρεβενά

Το υπό κατασκευή Βόρειο Τμήμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 452 εκατ. ευρώ και αναμένεται να προσδώσει μεγάλη δυναμική στην ηπειρωτική  Ελλάδα

Κατασκευές 24.06.2026, 16:45
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Δήμας: Tον Ιούλιο παραδίδεται το Βόρειο Τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Ε65: Καλαμπάκα – Γρεβενά
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Αυτοψία στο εργοτάξιο κατασκευής του Βόρειου Τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65, πραγματοποίησε, σήμερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Ο κ. Δήμας διέσχισε το σύνολο της διαδρομής των 46 χιλιομέτρων του υπό κατασκευή τμήματος από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο των Γρεβενών στην Εγνατία Οδό και ενημερώθηκε για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Δήμας

Δήμας: Ο οδικός άξονας θα προσδώσει δυναμική στην ηπειρωτική Ελλάδα

Μετά την αυτοψία, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένουν κάποιες μικρές, αλλά σημαντικές λεπτομέρειες. Εκτιμάται πως στα τέλη Ιουλίου θα είμαστε σε θέση να παραδώσουμε στην κοινωνία αυτή τη νέα, σπουδαία εθνική υποδομή».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, «πρόκειται για ένα έργο υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, εξαιτίας του ορεινού ανάγλυφου της περιοχής και έχουν κατασκευασθεί γέφυρες, σήραγγες, αλλά και ανισόπεδοι κόμβοι που θα εξασφαλίσουν άμεση πρόσβαση στον Αυτοκινητόδρομο σε περιοχές των Τρικάλων και των Γρεβενών».

Καταληκτικά, ο κ. Δήμας πρόσθεσε: «Ο Αυτοκινητόδρομος Ε65 είναι ένας σύγχρονος οδικός άξονας που θα προσδώσει μεγάλη δυναμική στην ηπειρωτική  Ελλάδα, καθώς θα συνδέσει απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, με ασφάλεια και άνεση».

Το συγκεκριμένο Βόρειο Τμήμα είναι αυτό που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Ε65, καθώς το υπόλοιπο τμήμα από τη Λαμία μέχρι την Καλαμπάκα είναι ήδη κατασκευασμένο και σε λειτουργία.

Το – υπό κατασκευή – Βόρειο Τμήμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 452 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της προγραμματικής περιόδου.

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