Καταργούνται οι περικοπές στις συντάξεις χηρείας

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Ψηφίστηκε στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία καταργείται:

• η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας, για τους συνταξιούχους που προέβλεπε η παρ 5 του άρθρου 12 του νόμου 4387/2016 και

• αναγνωρίζει την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων καταργώντας την περικοπή του τμήματος της Εθνικής σύνταξης σε περίπτωση που όταν ένας συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη από δικό του δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, δηλαδή θα συνεχίσει να λαμβάνει και τις δύο εθνικές συντάξεις που αντιστοιχούν στα δικαιώματά του.

Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που επιφέρουν οι σχετικές διατάξεις:

1. Καταργείται η προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 12 του νόμου 4387/2016 περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας και θεσπίζεται η μόνιμη καταβολή της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου με βάση τα αρχικά ποσοστά δικαιώματος.

Συνεπώς για όσους είχε εφαρμοστεί η παρ 5 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 όπως ίσχυε και είχαν τη μείωση της σύνταξής τους μετά την παρέλευση της πενταετίας από το 70% στο 35%, με την ψήφιση και δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ η σύνταξή τους θα επανέλθει στο 70%.

2. Για τους συνταξιούχους χηρείας στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω περικοπές, που προβλέπονταν στο νόμο 4387/2016, οι περικοπές αυτές δεν θα εφαρμοστούν καθότι καταργούνται με τις νέες διατάξεις και το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών.

3. Διασφαλίζεται ότι, όταν ένας συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη από δικό του δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσει να λαμβάνει και τις δύο εθνικές συντάξεις που αντιστοιχούν στα δικαιώματά του και δεν θα περικοπεί η μία από τις δύο που προέβλεπε η παρ 5 του άρθρου 12 του νόμου 4387/2016, και επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτή την αιτία.

4. Διασφαλίζεται, επίσης, ότι τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο, θα λαμβάνουν στο μέλλον το προβλεπόμενο ποσοστό από την εθνική σύνταξη του κάθε γονέα ξεχωριστά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και πλέον θα λαμβάνουν μια εθνική σύνταξη αντί για το ήμισυ.

Παλαιολόγος Λιάζος

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Εργασιακών και Ασφαλιστικών