Ιαπωνία: Ανοδικά ο δομικός πληθωρισμός

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Ο δομικός πληθωρισμός ανήλθε στο 1,6% τον Ιούνιο στην Ιαπωνία, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, καθώς ο αντίκτυπος των υψηλότερων τιμών του πετρελαίου επηρεάζει την ευρύτερη οικονομία.

Αυτή είναι η πρώτη αύξηση του δομικού πληθωρισμού από τον Μάρτιο και ήταν σύμφωνη με την ανάπτυξη 1,6% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters. Ο δομικός πληθωρισμός στην Ιαπωνία αφαιρεί τις τιμές των φρέσκων τροφίμων.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 1,7% από το 1,5% του Μαΐου, ενώ ο λεγόμενος «δομικός-δομικός» πληθωρισμός, ο οποίος αφαιρεί τις τιμές των φρέσκων τροφίμων και της ενέργειας, μειώθηκε στο 1,7%, το χαμηλότερο από τον Αύγουστο του 2022.

Μετριασμένες από τις κρατικές επιδοτήσεις, οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν μόλις κατά 0,1% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, σε σύγκριση με πτώση 2,5% τον Μάιο. Οι χρεώσεις για καύσιμα, φως και νερό παρέμειναν σταθερές, τερματίζοντας 6 συνεχόμενους μήνες μειώσεων.

Ο πληθωρισμός χονδρικής

Ενώ η Ιαπωνία έχει εφαρμόσει επιδοτήσεις για να διαχειριστεί τον αντίκτυπο της παγκόσμιας αύξησης των τιμών ενέργειας στους καταναλωτές, οι επιχειρήσεις έχουν δει μια απότομη αύξηση του κόστους λόγω των αυξήσεων των τιμών, με τον δείκτη τιμών παραγωγού για τον Ιούνιο να φτάνει το 7,1%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2023.

Ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δεν υποδηλώνουν ότι οι πιέσεις του υποκείμενου πληθωρισμού ενισχύονται λόγω των κυβερνητικών μέτρων, οι πιέσεις στις τιμές αυξάνονται, τονίζει ο Norihiro Yamaguchi, επικεφαλής οικονομολόγος της Ιαπωνίας στην Oxford Economics, αναφερόμενος στα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI).

«Αναμένουμε ότι ο βασικός πληθωρισμός ΔΤΚ θα αυξηθεί ξανά στο μέλλον, σε περίπου 3% στις αρχές του 2027», πρόσθεσε.

Η Ιαπωνία παλεύει με τις υψηλότερες τιμές ενέργειας καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει πλήξει τις προμήθειες, ενώ η ιστορική αδυναμία του γιεν, που ενισχύθηκε από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, έχει αυξήσει περαιτέρω το κόστος εισαγωγών.

Τα εμπορικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι οι εισαγωγές πετρελαίου από τη χώρα σε αξία αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 59% σε ετήσια βάση, καθώς το κόστος παραμένει υψηλό. Η Ιαπωνία καλύπτει πάνω από το 87% των ενεργειακών της αναγκών μέσω εισαγωγών, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας

Εν τω μεταξύ, το αδύναμο γιεν έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι η Ιαπωνία θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον υψηλότερο εισαγόμενο πληθωρισμό. Το γεν, το οποίο διαπραγματεύεται σε χαμηλά επίπεδα πολλών δεκαετιών, παρέμεινε αμετάβλητο στα 163,82 έναντι του δολαρίου την Παρασκευή. Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 της χώρας υποχώρησε κατά 2,14% μετά την ανακοίνωση των στοιχείων.

Την Τετάρτη, το Reuters, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν τη σκέψη της Τράπεζας της Ιαπωνίας, ανέφερε ότι η κεντρική τράπεζα «παραμένει σε εγρήγορση για ανοδικούς κινδύνους πληθωρισμού που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ταχύτερες αυξήσεις των επιτοκίων από ό,τι προβλέπουν οι αγορές».

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ορισμένοι εντός της Τράπεζας της Ιαπωνίας βλέπουν την πιθανότητα να αυξήσουν τα επιτόκια ταχύτερα εάν οι πιέσεις στις τιμές από το αδύναμο γεν και το αυξανόμενο κόστος καυσίμων από τη σύγκρουση στο Ιράν ωθήσουν τον πληθωρισμό προς τα πάνω με ταχύτερο από τον αναμενόμενο ρυθμό.

Ο Yamaguchi δήλωσε ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς η αγορά συναλλάγματος συνεχίζει να απαιτεί μια νωρίτερα αύξηση των επιτοκίων εν μέσω ανησυχιών ότι η κεντρική τράπεζα μπορεί να βρίσκεται πίσω από την καμπύλη.