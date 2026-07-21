Ιαπωνία: Οι ασφαλιστικές εταιρείες αγόρασαν υπερμακροπρόθεσμο χρέος

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Οι ιαπωνικές ασφαλιστικές εταιρείες αγόρασαν τον μεγαλύτερο αριθμό υπερ-μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων εδώ και τρία χρόνια τον περασμένο μήνα, ενισχύοντας τις ενδείξεις ότι η ζήτηση από έναν βασικό αγοραστή σταθεροποιείται.

Οι ασφαλιστές ζωής και ατυχημάτων αγόρασαν καθαρά ομόλογα αξίας 630,5 δισ. γιεν (3,9 δισ. δολαρίων) με αρχικές λήξεις άνω της δεκαετίας, τα περισσότερα από τον Ιούλιο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Διαπραγματευτών Κεφαλαιαγοράς της Ιαπωνίας την Τρίτη.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν την τελευταία ένδειξη ότι ορισμένοι επενδυτές στρέφονται ξανά προς το μακροπρόθεσμο χρέος, αφού οι αποδόσεις κορυφώθηκαν στα μέσα Μαΐου, καθώς οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της ζήτησης.

Η πρόθεση της κυβέρνησης

Η υπουργός Οικονομικών έχει προτείνει την προσθήκη κρατικών ομολόγων σε ένα αφορολόγητο επενδυτικό πρόγραμμα για ιδιώτες, ενώ ο πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι τόνισε τη σημασία της ενθάρρυνσης του Ταμείου Επενδύσεων Συντάξεων της Κυβέρνησης να αυξήσει τις επενδύσεις του σε ιαπωνικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

«Υποψιάζομαι ότι οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας σε επίπεδα που καθιστούν τα υπερ-long JGB ελκυστικές επενδύσεις» εξηγεί στο Bloomberg ο Tadashi Matsukawa, επικεφαλής επενδύσεων σε ομόλογα στην PineBridge Investments Japan Co. στο Τόκιο.

«Η κυβέρνηση Takaichi φαίνεται πρόθυμη να αποτρέψει την περαιτέρω αύξηση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι τα υπερ-long JGB μπορεί να αξίζει να αγοραστούν σε περίπτωση ρευστοποίησης».

Τα στοιχεία από την JSDA έδειξαν επίσης ότι οι ξένοι επενδυτές ξεπούλησαν τα περισσότερα κρατικά ομόλογα με λήξη δύο ή πέντε ετών από τον Δεκέμβριο του 2022 τον περασμένο μήνα.

Η ζήτηση για τους τίτλους μειώθηκε καθώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε το επιτόκιο πολιτικής της κατά 25 μονάδες βάσης στα μέσα Ιουνίου και δεσμεύτηκε να συνεχίσει την αύξησή του ως απάντηση στις εξελίξεις στην οικονομία.