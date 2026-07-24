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Nestle: Πιέζει για απλουστευμένες ετικέτες τροφίμων στις ΗΠΑ

Η Nestle πιέζει τις αμερικανικές αρχές για τις ετικέτες των συστατικών, με στόχο να γίνουν λιγότερο περίπλοκες, επιστημονικές και τρομακτικές

World 24.07.2026, 11:03
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Nestle: Πιέζει για απλουστευμένες ετικέτες τροφίμων στις ΗΠΑ
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Πιέσεις στις αρχές των ΗΠΑ ασκεί η Nestle να επιτρέψουν απλούστερες περιγραφές χρησιμοποιώντας κοινές αντί για επιστημονικές ονομασίες στις συσκευασίες καθώς οι αγοραστές εξετάζουν ολοένα και περισσότερο τις ετικέτες των συστατικών για να αποφύγουν προϊόντα που θεωρούνται υπερεπεξεργασμένα.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των λέξεων «ασκορβικό οξύ» με την ευρύτερα κατανοητή βιταμίνη C στη λίστα των συστατικών και «βήτα-καροτίνη» με βιταμίνη Α, για να αποφευχθεί η απόρριψη άγνωστων συστατικών από τους καταναλωτές, ακόμη και όταν προέρχονται από φυσικής προέλευσης ή θεωρούνται ασφαλή από τις ρυθμιστικές αρχές.

«Μερικές φορές ο τρόπος που πρέπει να περιγράφουμε τα συστατικά στις ΗΠΑ τα κάνει να ακούγονται σαν φαγητό Φρανκενστάιν», δήλωσε στο Reuters ένα πρώην ανώτερο στέλεχος της Nestle. «Στην πραγματικότητα, είναι ένα φυσικό συστατικό για το οποίο οι καταναλωτές έχουν μια φυσική λέξη». Η Nestle έχει θέσει το ζήτημα απευθείας στην ομάδα του Υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, καθώς οι αξιωματούχοι επανεξετάζουν τις πολιτικές επισήμανσης τροφίμων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Make America Healthy Again” της κυβέρνησης.

Nestle

Οι κανόνες στις σημάνσεις και για τη Nestle

Οι ισχύοντες κανόνες των ΗΠΑ συχνά απαιτούν οι συσκευασίες να φέρουν ετικέτα με λιγότερο αναγνωρίσιμους τεχνικούς όρους, χωρίς την έννοια της προβλεπόμενης χρήσης, κάτι που μπορεί να αποτρέψει τους αγοραστές από την αγορά προϊόντων και κατά καιρούς έχει ωθήσει τις εταιρείες να αλλάξουν συνταγές για να αφαιρέσουν ορισμένα συστατικά, αναφέρουν πηγές του κλάδου.

Εν τω μεταξύ, στην Ευρώπη, η επισήμανση εξαρτάται από την προβλεπόμενη χρήση. Για παράδειγμα, εάν ένα συστατικό χρησιμοποιείται ως πρόσθετο, θα μπορούσε να φέρει την ετικέτα «αντιοξειδωτικό (ασκορβικό οξύ)» ή ως βιταμίνη «ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C)» ή απλώς ως «βιταμίνη C».

Μια έκθεση της Innova Market Insights διαπίστωσε πέρυσι ότι περίπου το 75% των καταναλωτών της Βόρειας Αμερικής επανεξετάζουν τι αγοράζουν λόγω των συστατικών στις συσκευασίες. Οι περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν πραγματικά συστατικά και μια λίστα συστατικών που είναι εύκολα κατανοητή, σύμφωνα με την έκθεση.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη τη βιομηχανία τροφίμων σχετικά με τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν τους Αμερικανούς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα τρόφιμα που αγοράζουν και καταναλώνουν», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Ορισμένοι υποστηρικτές της δημόσιας υγείας υποστηρίζουν ότι η χρήση λιγότερο επιστημονικής επισήμανσης μπορεί να είναι παραπλανητική και διευκολύνει τις μεγάλες εταιρείες τροφίμων να είναι αδιαφανείς σχετικά με την συμπερίληψη προσθέτων στα προϊόντα τους.

Συρρίκνωση λίστας συστατικών

Οι εταιρείες τροφίμων έχουν ξοδέψει δισεκατομμύρια για την αφαίρεση τεχνητών χρωμάτων, συντηρητικών και προσθέτων, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε προϊόντα με μικρότερες, πιο αναγνωρίσιμες λίστες συστατικών.

Ο επικεφαλής τεχνολογίας της Nestle, Στέφαν Πάλζερ, επιβεβαίωσε στο Reuters ότι η εταιρεία ασκούσε πιέσεις μέσω εμπορικών ενώσεων για να κάνει τις ετικέτες λιγότερο περίπλοκες.

«Αλλά είναι δύσκολο», δήλωσε ο Πάλζερ. «Προσπαθούμε να μειώσουμε τα συστατικά που δεν είναι κατανοητά από τους καταναλωτές όποτε είναι δυνατόν, χωρίς να κάνουμε συμβιβασμούς στην ασφάλεια, την ποιότητα ή τη λειτουργικότητα του προϊόντος». Ο Πάλζερ δήλωσε ότι οι καταναλωτές παγκοσμίως προτιμούν συστατικά που φαίνονται «οικεία» και προϊόντα που έχουν «ετικέτες που κατανοούν».

Ορισμένες εταιρείες όπως η γερμανική Aldi αφαιρούν δεκάδες συστατικά από αυτά που πωλούν, ώστε οι αγοραστές «να μπορούν να αισθάνονται καλά που τα προσθέτουν στα καλάθια τους».

Το πρώην στέλεχος της Nestle δήλωσε ότι η ελβετική εταιρεία είχε μιλήσει με τις αμερικανικές αρχές σχετικά με συγκεκριμένα συστατικά εν μέσω μιας ευρύτερης πίεσης για την αφαίρεση τεχνητών προϊόντων από τα τρόφιμα, υποδεικνύοντας ότι απλοποιεί τους όρους για αυτά που σκόπευε να διατηρήσει στα προϊόντα.

Το λόμπινγκ της Nestle αποτελεί μέρος ευρύτερων προσπαθειών του κλάδου για την αντιμετώπιση της ανησυχίας των καταναλωτών σχετικά με τα συστατικά.

Ομάδες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένου του συνασπισμού Αμερικανοί για τη Διαφάνεια των Συστατικών και του Διεθνούς Συμβουλίου Πρόσθετων Τροφίμων, υποστηρίζουν ότι τα τεχνικά ονόματα συστατικών μπορούν να στιγματίσουν άδικα τα προϊόντα, ακόμη και όταν τα ίδια τα συστατικά χρησιμοποιούνται ευρέως και θεωρούνται ασφαλή. Μέλη αυτών των ομάδων περιλαμβάνουν μεγάλες εταιρείες τροφίμων και καταναλωτών όπως η Nestle, η Coca-Cola, η PepsiCo και η Cargill.

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