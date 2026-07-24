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Στενά του Ορμούζ: Οι διελεύσεις δεξαμενόπλοιων στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο

Κανένα δεξαμενόπλοιο δεν διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με κατεύθυνση προς τον Περσικό Κόλπο την Πέμπτη

Επικαιρότητα 24.07.2026, 16:09
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Στενά του Ορμούζ: Οι διελεύσεις δεξαμενόπλοιων στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο
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Μόνο ένα πετρελαιοφόρο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, ο χαμηλότερος αριθμός διελεύσεων από τις 7 Μαΐου, καθώς οι κίνδυνοι πολέμου αυξήθηκαν κατακόρυφα αυτή την εβδομάδα, ωθώντας τις τιμές του αργού πετρελαίου ξανά πάνω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Η κυκλοφορία στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ της Ερυθράς Θάλασσας παρέμεινε σχετικά υψηλή

Τρία πετρελαιοφόρα διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, αλλά ο αριθμός αυτός μειώθηκε δραματικά σε μόλις ένα την Πέμπτη, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Kpler που ανέφερε το Reuters την Παρασκευή.

Το «New Giant», ένα υπερδεξαμενόπλοιο φορτωμένο με περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα του Ιράκ, εξήλθε από τα Στενά του Ορμούζ την Πέμπτη, ενώ αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι Rizhao της Κίνας στα μέσα Αυγούστου, όπως δείχνουν τα στοιχεία.

Παράλληλα, κανένα δεξαμενόπλοιο δεν διέσχισε τα Στενά με κατεύθυνση προς τον Περσικό Κόλπο την Πέμπτη.

Υψηλή κυκλοφορία στην Ερυθρά Θάλασσα

Η κυκλοφορία στο Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ της Ερυθράς Θάλασσας παρέμεινε σχετικά υψηλή, παρά τις επιθέσεις των Χούτι εναντίον πλοίων και τις απειλές αποκλεισμού του βασικού εξαγωγικού διαύλου της Σαουδικής Αραβίας, λόγω της απουσίας κυκλοφορίας στο Στενό του Ορμούζ.

Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι ορισμένα δεξαμενόπλοια στράφηκαν βόρεια στην Ερυθρά Θάλασσα, προς τη Διώρυγα του Σουέζ, προκειμένου να αποφύγουν να γίνουν στόχος των Χούθι, των ανταρτών της Υεμένης που στηρίζονται από το Ιράν και η οποία αναδείχθηκε ως η νέα απειλή για τον εφοδιασμό πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Τα ταξίδια από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, της Μεσογείου και γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής καθιστούν τον χρόνο παράδοσης των ενεργειακών εμπορευμάτων στην Ασία τριπλάσιο σε σύγκριση με τη διαδρομή μέσω του Στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Η Aramco, ο σαουδαραβικός πετρελαϊκός γίγαντας που είχε καταφέρει να ανακατευθύνει το μεγαλύτερο μέρος των αποστολών της μακριά από το Ορμούζ μέσω του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, έχει αρχίσει να προσφέρει φορτώσεις αργού πετρελαίου στο Σιντί Κερίρ, το αιγυπτιακό λιμάνι στη Μεσόγειο, σύμφωνα με το Reuters.

«Η περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο και οι φόβοι για επέκταση της σύγκρουσης θέτουν σε κίνδυνο σημαντικό μέρος του εφοδιασμού με πετρέλαιο», ανέφεραν οι αναλυτές εμπορευμάτων της ING σε σημείωμα την Παρασκευή, επισημαίνοντας τις επιθέσεις των Χούτι εναντίον σαουδικών δεξαμενόπλοιων στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και τις νέες απειλές του Προέδρου Τραμπ κατά του Ιράν.

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