Στενά του Ορμούζ: Δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» αφού επιχείρησαν να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω μιας «επικίνδυνης διαδρομής», ενώ άλλα δύο πλοία εγκατέλειψαν αυτήν τη διαδρομή, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ο στρατός των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την όγδοη συναπτή νύχτα πληγμάτων κατά του Ιράν

Οι Φρουροί δήλωσαν πως τα τέσσερα πλοία αγνόησαν ιρανικές προειδοποιήσεις και ενήργησαν με υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Πλοία που επηρεάζονται από τα λόγια των Αμερικανών και εισέρχονται σε επικίνδυνες διαδρομές θα αντιμετωπίσουν οπωσδήποτε ατυχήματα», προειδοποίησαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση.

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Tasnim News Agency, citing the IRGC Navy, reported that two vessels were involved in incidents while navigating unsafely through the Strait of Hormuz, while two others turned back and aborted their voyage. It added that four vessels attempted to transit an unsafe route through… pic.twitter.com/ViCys4tSUY — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) July 19, 2026

Αεροδρόμιο και λιμάνι στην Ιορδανία εκκενώθηκαν λόγω «αξιόπιστης απειλής»

Το διεθνές αεροδρόμιο και το λιμάνι στην Άκαμπα, στη νότια Ιορδανία, εκκενώθηκαν λόγω «συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής», όπως ανέφερε σήμερα η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Χ.

«Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση σε όλους τους Αμερικανούς να αποφύγουν να ταξιδέψουν είτε προς το αεροδρόμιο είτε προς το λιμάνι. Συνεχίστε να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας των ιορδανικών αρχών», ανέφερε η πρεσβεία χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

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Security Alert: U.S. Embassy Amman – July 19. 2026 Due to a specific and credible threat, Jordanian authorities evacuated the international airport and seaport in Aqaba. We strongly advise all Americans to refrain traveling to either the airport or seaport. Continue to follow… pic.twitter.com/POmmwxYVsZ — U.S. Embassy Amman (@USEmbassyJordan) July 19, 2026

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν για όγδοη συνεχόμενη νύχτα – Απειλητικό μήνυμα Χαμενεΐ

Ο στρατός των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την όγδοη συναπτή νύχτα πληγμάτων κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η – αρμόδια για τη Μέση Ανατολή – Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) σήμερα (ώρα Ελλάδας, αργά χθες ώρα Ουάσινγκτον), πλήττοντας εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας του ιρανικού στρατού.

«Τώρα που ο Αμερικανός εχθρός επιδιώκει» να ξαναρχίσει τον «πόλεμο (…) πρέπει να ξέρει ότι το αγαπητό ιρανικό έθνος και το μέτωπο της αντίστασης έχουν να του δώσουν αξέχαστα μαθήματα», διεμήνυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτό μήνυμά του που αναμεταδόθηκε χθες από την κρατική τηλεόραση.

Πηγή: in.gr