Μασκ: «Ας απολαύσουμε τη διαδρομή», είπε, ενώ οι φόβοι για την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνονται

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Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και οι προγραμματιστές προειδοποιούν για μοντέλα που γίνονται ακατάλληλα, ο Ίλον Μασκ λέει ότι οι άνθρωποι πρέπει απλώς να «απολαμβάνουν τη διαδρομή».

Ο επικεφαλής της SpaceX δήλωσε στο The Economist, ενώ εξακολουθεί να ανησυχεί για τους κινδύνους που θέτουν οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη ρομποτική, «το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι απίστευτη αφθονία για όλους».

Ο Μασκ είπε ότι το «φιλοσοφικό του συμπέρασμα» μετά τον φόβο για την απειλή της Τεχνητής Νοημοσύνης για την ανθρωπότητα ήταν να «κοιτάξει την καλή πλευρά». Είπε ότι η πρόοδος έχει έρθει τόσο γρήγορα «ακόμα κι αν ήθελα να την σταματήσω, δεν θα μπορούσα».

Η συνέντευξη ηχογραφήθηκε την ημέρα πριν από την αποκάλυψη της OpenAI την Τρίτη ότι μερικά από τα πιο προηγμένα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης της χάκαραν μια νεοσύστατη επιχείρηση αφού έχασε τον έλεγχό τους κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής ασφαλείας, σημειώνει το BBC.

Προκάλεσε ανησυχίες για τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που δεν ευθυγραμμίζονται με τις ανθρώπινες αξίες, αν και ορισμένοι έχουν επισημάνει ότι η OpenAI – η οποία επιδιώκει να εισέλθει στο χρηματιστήριο – έχει συμφέρον να αναδεικνύει τη δύναμη των εργαλείων της.

Η αρχισυντάκτρια του Economist, Ζάνι Μίντον Μπέντοουζ, ρώτησε τον Μασκ για μια σειρά θεμάτων, από το αν πίστευε ότι τα στελέχη των μεγάλων τεχνολογιών θα έπρεπε να συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των κινδύνων ασφάλειας της Τεχνητής Νοημοσύνης μέχρι το γιατί παρεμβαίνει στην ευρωπαϊκή πολιτική.

Με την άνοδο αντιπάλων όπως η OpenAI και η Anthropic, ο Μασκ είπε: «Φαίνεται ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην επιτάχυνση της Τεχνητής Νοημοσύνης… μπορείς απλώς να λυπάσαι γι’ αυτό ή να γίνεις μέλος της ομάδας, υποθέτω».

Σε μια εκτενή συνέντευξη, ο επιχειρηματίας έκανε επίσης τυπικά εξωφρενικές προβλέψεις, όπως ο ισχυρισμός ότι «τα χρήματα δεν θα έχουν σημασία» σε μια δεκαετία.

Ο Μασκ αρνείται ραυτσισμό και ακροδεξιές απόψεις

Επίσης, απέρριψε τις υποψίες ότι υποστηρίζει «ακροδεξιές» απόψεις.

Η δημοσιογράφος είπε ότι τόσο τα δεδομένα όσο και η δική της εμπειρία από τη ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο αφηγούνται μια διαφορετική ιστορία από την εικόνα που απεικονίζει ο τρισεκατομμυριούχος στις αναρτήσεις του στο X.

«Έλα να δεις τη χώρα μου στην οποία ζω συνέχεια», είπε όταν ο Μασκ προσφέρθηκε να την πάει σε μια περιοδεία στη χώρα.

Ερωτηθείς πότε επισκέφθηκε για τελευταία φορά το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μασκ απάντησε «πριν από λίγα χρόνια».

Ο τρισεκατομμυριούχος ρωτήθηκε επίσης για την κοινοποίηση μιας ταινίας για το X, η οποία φέρεται να απαγορεύτηκε στη Γερμανία λόγω της βίας και του αντιμεταναστευτικού μηνύματός της.

«Η σύντροφός μου είναι… μισή Ινδή και έχω τέσσερα παιδιά μαζί της», είπε ο Μασκ για τη σύντροφό του, Σίβον Ζίλις, στέλεχος στην εταιρεία τεχνολογίας εγκεφάλου Neuralink.

«Ένα από αυτά πήρε το όνομά του από έναν διάσημο Ινδό φυσικό, οπότε θα έλεγα ότι δεν είμαι ρατσιστής».

Ο Μασκ είπε επίσης ότι υπήρχαν «ανώτερα στελέχη όλων των φυλών» στις εταιρείες του, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ρατσισμός εκεί».

Αλλά όταν πιέστηκε να απαντήσει στο ερώτημα αν ήταν «αντιμουσουλμάνος», ήταν λιγότερο προκλητικός.

«Αν οι άνθρωποι έρχονται σε μια χώρα με αντιθετικές απόψεις, είμαι αντίθετος σε αυτό», είπε.

«Είμαι κατά του βιασμού και της δολοφονίας, είμαι κατά της επιβολής κανόνων και νόμων που είναι αντίθετοι με αυτά που έχουμε αποδεχτεί στη Δύση», συνέχισε, επικρίνοντας τα μέσα ενημέρωσης επειδή δεν το κατανοούν ή δεν το αντανακλούν αυτό.

«Δημοφιλής τύπος»

Ο Μασκ δήλωσε επίσης στον Economist ότι γνώριζε πολύ καλά ότι «τον απεχθάνονταν» κάποιοι.

Ορισμένες δημοσκοπήσεις έχουν προσπαθήσει να μετρήσουν τη δημόσια γνώμη για τον ιδρυτή της SpaceX, με ένα tracker της YouGov να παρακολουθεί την ευνοϊκή του στάση στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο σε τριμηνιαία βάση.

Τα ευρήματά τους δείχνουν ότι, ενώ είναι ευρέως γνωστός για τη φήμη του, οι «αντιπάθειες» για τον Μασκ έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, επισκιάζοντας τη δημοτικότητά του.

Ωστόσο, όταν η Μίντον Μπέντοουζ παρατήρησε τους σχεδόν 250 εκατομμύρια ακόλουθούς του στο X σε κάποιο σημείο της συνέντευξης, ο Μασκ έσπευσε να αστειευτεί: «Είμαι δημοφιλής τύπος».

«Ίσως κάποιοι άνθρωποι με απεχθάνονται, και αυτό πιθανώς είναι αλήθεια, δεν με νοιάζει», είπε αργότερα.

«Αλλά το γεγονός ότι, όπως επισημάνατε, ένα τέταρτο του δισεκατομμυρίου άνθρωποι με ακολουθούν… Νομίζω ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι με συμπαθούν στην πραγματικότητα από αυτούς που δεν με συμπαθούν».