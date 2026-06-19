Αυστραλία: Μεγιστάνας ζητά να δοθούν νησιά στον Μασκ για εκτόξευση δορυφόρων

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Να προσφέρει η Αυστραλία στον Ίλον Μασκ δωρεάν νησιά για την κατασκευή δορυφόρων και την εκτόξευσή τους στο διάστημα πρότεινε η Τζίνα Ράινχαρτ, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει επενδύσεις στο βόρειο Κουίνσλαντ.

Η πλουσιότερη γυναίκα της Αυστραλίας συνέχισε τη μάχη της ενάντια στους κυβερνητικούς κανονισμούς και τους υψηλούς φόρους σε μια ομιλία που εκφώνησε στη σύνοδο κορυφής της News Corp στο Τάουνσβιλ την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την απομαγνητοφώνηση της ομιλίας της, η Ράινχαρτ πρότεινε να «κλείσουν όλα τα ομοσπονδιακά υπουργεία που επικαλύπτονται με τα κρατικά υπουργεία», συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων για την κλιματική αλλαγή, τη γεωργία και τη βιομηχανία, προκειμένου να εξοικονομηθούν δισεκατομμύρια για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, αναφέρει ο Guardian.

Η μεγιστάνας των μεταλλείων, η οποία πραγματοποίησε «σημαντική επένδυση» στην εταιρεία SpaceX του Μασκ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η οποία φέρεται να αξίζει 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ότι στον τρισεκατομμυριούχο θα μπορούσε να δοθεί δωρεάν γη σε «αραιοκατοικημένα ή μη κατοικημένα νησιά» κοντά στο Τάουνσβιλ για την κατασκευή και τις εκτοξεύσεις δορυφόρων της SpaceX.

Τα νησιά που σημειώνονται στον χάρτη περιλαμβάνουν τα νησιά Magnetic, Rattlesnake, Acheron, Palm, Orpheus και Pelorus.

«Ο Ίλον χρειάζεται γη για να επεκταθεί και ένα εναλλακτικό καιρικό μέρος σε μια συμμαχική χώρα για τις πολλαπλές εκτοξεύσεις δορυφόρων του», είπε στη σύνοδο κορυφής.

Και σε ισραηλινούς να δώσει γη η Αυστραλία

«Δεν θα ήταν φανταστικό για τους Αυστραλούς φοιτητές πτυχιούχους πανεπιστημίων, να έχουν την ευκαιρία να μάθουν κοντά στο Τάουνσβιλ με κορυφαίους υποστηρικτές και εγκαταστάσεις παγκοσμίως, αντί να χρειάζεται να εγκαταλείψουν τις οικογένειές τους και να πάνε στο εξωτερικό;

«Και οι εκτοξεύσεις δορυφόρων σίγουρα θα προσθέσουν ένα τουριστικό αξιοθέατο».

Η Ράινχαρτ δήλωσε επίσης ότι η γη θα μπορούσε να παραχωρηθεί σε έμπειρους Ισραηλινούς και τις οικογένειές τους για να κατασκευάσουν «προηγμένα πολεμικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή/και άλλες εξελίξεις στην άμυνα ή/και να βελτιώσουν τους θόλους ισραηλινού τύπου και να τα κατασκευάσουν εδώ για να τα πουλήσουν στη χώρα μας, ώστε να βοηθήσουν στην ασφάλεια του λαού μας και των κρίσιμων υποδομών μας».

Οι βιομηχανίες τσιπ υπολογιστών της Ταϊβάν θα μπορούσαν να προσελκυστούν προσφέροντάς τους δωρεάν χρήση της ενδοχώρας Prairie, 340 χλμ. από το Townsville.

«Προφανώς, έχουμε γη κοντά στο Prairie που έχει χαρακτηριστεί για τοξικές, γεμάτες αμίαντο, υπεύθυνες για ακρωτηριασμούς πτηνών και νυχτερίδων, θανατωτές πτηνών και νυχτερίδων ανεμογεννήτριες. Τι σπατάλη», είπε η Ράινχαρτ.

«Ας σταματήσουμε αυτή την κακή χρήση και ας ενημερώσουμε τις βιομηχανίες τσιπ υπολογιστών της Ταϊβάν ότι έχουμε δωρεάν γη να προσφέρουμε για την κορυφαία παγκοσμίως βιομηχανία μικροτσίπ τους, με φορολογική απαλλαγή, ένα διεθνές αεροδρόμιο για να πηγαίνετε πέρα ​​δώθε και ένα λιμάνι στο Townsville.